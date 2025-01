Comori din Epoca Fierului sub descoperite sub aerodromul RAF Valley din Anglesey

O săpătură recentă la baza RAF Valley din Anglesey a scos la iveală comori spectaculoase din Epoca Fierului. Militari și veterani implicați în această excavare au descoperit o parte a unui car de luptă, un inel de terret și un zăbala pentru cal, datând de aproximativ 2.000 de ani. Artefactele au fost declarate oficial comori naționale și vor deveni parte a colecțiilor de la Amgueddfa Cymru – Museum Wales.

Veteranii și personalul militar descoperă comori din Epoca Fierului sub aerodromul RAF

Căutarea, finalizată în aprilie 2024, a fost realizată sub îndrumarea Defence Infrastructure Organisation (DIO), în colaborare cu Operation Nightingale, un program destinat personalului militar și veteranilor cu răni sau afecțiuni, ajutându-i să își recapete condiția fizică și să se reabiliteze prin arheologie de teren.

Arheologul principal al DIO, Richard Osgood, a declarat: „Aceste descoperiri de la RAF Valley sunt extrem de interesante pentru toți cei implicați; tezaurul de la Llyn Cerrig Bach are o importanță națională pentru Țara Galilor și pentru Regatul Unit în ansamblu. Noile artefacte confirmă bănuielile arheologilor anteriori că mai sunt multe de descoperit din acest tezaur.”

Tezaurul de la Llyn Cerrig Bach, descoperit în anii 1940 în timpul extinderii aerodromurilor pentru a găzdui bombardiere americane în cel de-al Doilea Război Mondial, este una dintre cele mai importante colecții de comori din Epoca Fierului din Marea Britanie. Peste 150 de obiecte din fier și bronz, datând între 300 î.Hr. și 100 d.Hr., au fost îngropate într-un lac sacru de către locuitorii vremii.

Unul dintre noile artefacte descoperite, inelul de terret (folosit pentru ghidarea frâielor carului), prezintă o rară încrustație roșie și este unul dintre cele trei exemple cunoscute în Țara Galilor. A fost găsit de fostul comandant de escadron RAF David Ulke.

O altă descoperire remarcabilă este zăbala pentru cal, datată aproximativ în anul 60 d.Hr., găsită de sergentul RAF Graham Moore. Obiectul are o formă similară cu cele dintr-un tezaur descoperit la Polden Hill, Somerset. Moore a declarat: „Căutarea tezaurului pierdut a fost o muncă dificilă, iar zona de acoperit era imensă. Nu am găsit nimic până în ultima zi – cu doar 10 minute înainte de final – când am descoperit zăbala. La început, echipa a crezut că glumesc, dar apoi și-au dat seama că am găsit ceva cu adevărat special.”

Săpăturile confirmă continuitatea istorică a sitului de-a lungul secolelor. Comandantul bazei RAF Valley, Group Captain Gez Currie, a afirmat: „Este incredibil să fim din nou amintiți de importanța acestui loc aflat chiar lângă RAF Valley și de semnificația sa în istoria Țării Galilor. Pregătirea RAF Valley în anii ’40 pentru a preveni o invazie a dus la descoperirea acestui sit, care are legături cu o invazie mai veche, cea romană.”

Artefactele recent descoperite vor fi expuse în curând la Oriel Môn și la Muzeul Național al Țării Galilor, unde vor fi adăugate la colecția originală Llyn Cerrig Bach.