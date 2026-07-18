Clopotele de bronz împrăștiate în mormântul unui nobil din China antică indică un ritual neobișnuit

Când arheologii au deschis mormântul vechi de 2.600 de ani al unui nobil din China antică, au descoperit că magnificele sale clopote de bronz erau împrăștiate, iar suporturile lor din lemn fuseseră distruse. Însă partea cea mai misterioasă era că acest lucru nu părea să fi fost un accident. Se pare că familia proprietarului mormântului alesese să „dezactiveze” clopotele atunci când puterile lor nu mai erau necesare.

În jurul anilor 656 sau 625 î.Hr., seniorul Qiu din statul Zeng a comandat un ansamblu de clopote destinat să invoce puterea strămoșilor împotriva statului rival Chu. Însă, înainte de moartea lui Qiu, statele Zeng și Chu au încheiat pace, iar sunetul clopotelor, care chemase până atunci protecția strămoșilor, își pierduse rostul. După moartea sa, cei care l-au jelit au demontat clopotele într-un efort de a-i redefini rolul în viața de apoi, relatează Phys.org.

„Dacă arheologii tratează obiectele doar ca pe niște unelte, riscă să proiecteze asupra trecutului imaginea omului modern, rațional și secular”, a declarat Chinglong Tse, doctorand la Institutul de Arheologie al University College London.

El susține că, pentru locuitorii statului Zeng, clopotele nu erau simple instrumente muzicale, ci o parte activă a unei lumi populate de spirite, strămoși și forțe supranaturale. Studiul său a fost publicat în revista Cambridge Archaeological Journal.

Sunetul clopotelor în perioada Primăverii și Toamnei

Qiu a trăit într-o perioadă zbuciumată din istoria Chinei, când statele rivale din cadrul dinastiei Zhou se luptau pentru putere, epocă cunoscută sub numele de Perioada Primăverii și Toamnei.

Statul său, Zeng, era situat în valea care lega fluviul Yangtze de centrul teritoriului dinastiei Zhou. Potrivit studiului, Zeng susținea că Cerul însuși îi încredințase misiunea de a „proteja și conduce sudul Chinei”. Însă această poziție era contestată de statul rival Chu, una dintre cele mai puternice entități politice ale dinastiei Zhou.

În încercarea de a-și apăra teritoriul, Qiu a comandat un impresionant set de clopote de bronz, decorate cu motive de dragoni și încrustate cu cuarț strălucitor. Pe ele erau gravate elogii dedicate faptelor eroice ale strămoșilor săi, precum și o invocație prin care aceștia erau chemați să folosească puterea lor pentru a proteja ținutul statului Zeng.

Însă, când regele statului Chu și-a căsătorit propria soră cu seniorul Qiu, clopotele care chemau puterea strămoșilor împotriva dușmanului au devenit o relicvă incomodă a vechii rivalități dintre cele două state.

Reducerea la tăcere a „cântecului de pasăre” al clopotelor

În timpul dinastiei Zhou, clopotele de bronz reprezentau mult mai mult decât simple obiecte decorative. Ele erau strâns legate de proprietarii lor și de liniile lor genealogice, iar sunetul lor transmitea mesaje către ceruri asemenea unui „cântec de pasăre”.

Totuși, puterea clopotelor exista numai atunci când acestea erau așezate în ordinea corectă și suspendate pe suportul lor. Astfel, după ce foștii dușmani au devenit aliați, Qiu și cei care i-au organizat funeraliile au demontat și au împrăștiat clopotele pentru a împiedica mesajele lor să mai răsune în viața de apoi.

Deși este posibil ca jefuitorii de morminte să fi deranjat poziția clopotelor, faptul că mormântul a fost găsit intact indică faptul că acestea au fost vizate în mod intenționat. Potrivit lui Tse, dovezile „indică o demontare deliberată în momentul înmormântării”.

În concepția lumii Zhou, relația unei persoane cu strămoșii săi nu se încheia odată cu moartea, ci trebuia menținută prin ritualuri. Astfel, după ce vechile clopote au fost demontate, Qiu a comandat un nou set de clopote de bronz, mai mici și mai simple.

Aceste clopote erau așezate ordonat, orientate spre sud-est, și purtau inscripții destinate exclusiv vieții de apoi.

Argumentul mai amplu al lui Tse este că arheologii tratează prea des artefactele doar ca pe niște obiecte funcționale, ratând astfel modul profund diferit în care oamenii din trecut înțelegeau lumea materială din jurul lor.

El susține că arheologii ar trebui să „lase obiectele și oamenii din vechime să vorbească”, combinând studiul artefactelor cu analiza textelor antice și cu alte metode de cercetare. Simpla documentare a obiectelor și „atribuirea unui sens funcțional sau simbolic nu este întotdeauna suficientă”, a afirmat Tse.

Pentru a aprofunda aceste idei, Tse speră să participe la săpături într-unul dintre orașele statului Zeng unde erau fabricate clopotele de bronz.

„Încă știm foarte puține despre modul în care erau produse clopotele de bronz în statul Zeng”, a spus el, adăugând că înțelegerea procesului de fabricație ar putea oferi o imagine mai clară asupra concepțiilor despre lume și a credințelor pe care acești oameni le asociau clopotelor lor de bronz.

Foto sus: Clopotele de bronz descoperite în mormântul lui Qiu (© Cambridge Archaeological Journal (2026). DOI: 10.1017/s0959774326100651)

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