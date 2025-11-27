Cine era misteriosul hominid care a trăit alături de Lucy, în urmă cu 3,4 milioane de ani?

Un misterios picior fosilizat găsit în urmă cu ani în Etiopia aparține unei rude umane controversate și enigmatice, care a trăit în aceeași perioadă cu „Lucy”, un strămoș direct al omului modern, arată un nou studiu.

Descoperirea a fost realizată în decursul mai multor ani. În 2009, oamenii de știință au găsit piciorul fosilizat vechi de 3,4 milioane de ani, ale cărui degete erau adaptate pentru viața în copaci. Acum, noi dinți și fragmente de maxilar fosilizați descoperiți în apropierea așa-numitului „picior Burtele” sugerează că membrii speciei lui Lucy, Australopithecus afarensis, au trăit alături de o altă rudă umană dispărută, Australopithecus deyiremeda, care a trăit acum aproximativ 3,5–3,3 milioane de ani, relatează Live Science.

Studiul, publicat în revista Nature, arată că Australopithecus deyiremeda avea un amestec neobișnuit de trăsături comune cu specia lui Lucy, precum canini mai mici, dar și caracteristici primitive întâlnite la hominizi mai vechi și mai asemănători maimuțelor, cum ar fi degetele mari opozabile care ajutau la cățăratul în copaci.

Însă, asemenea lui Lucy, Australopithecus deyiremeda mergea pe două picioare atunci când era la sol, ceea ce arată că diferiți hominizi care trăiau în aceeași perioadă se deplasau foarte diferit unul față de altul.

„Ceea ce învățăm acum este că, da, mersul biped a fost componenta-cheie a istoriei noastre evolutive, însă au existat foarte multe moduri de a merge pe două picioare”, a declarat pentru Live Science autorul principal al studiului, Yohannes Haile-Selassie, paleoantropolog și director al Institutului Originilor Umane de la Universitatea de Stat din Arizona.

El a spus că au existat „multe experimente” în mersul biped, cu diferite elemente ale piciorului, pelvisului și oaselor piciorului evoluând în ritmuri și momente diferite.

O enigmă prinde contur

Înainte de descoperirea piciorului Burtele, se credea că hominizii erau complet bipezi în perioada lui Lucy, deoarece aceasta avea un deget mare aliniat cu celelalte patru. Dar piciorul Burtele, care aparținea unui adult, avea degete lungi și curbate, folosite pentru a apuca crengile.

Cercetătorii descoperiseră anterior și un maxilar cu dinți în același sit din Etiopia. Totuși, nu erau siguri dacă aceste rămășițe aparțineau aceleiași specii ca piciorul Burtele, întrucât nu era clar dacă proveneau din aceeași perioadă.

În 2015, specia Australopithecus deyiremeda a fost numită pe baza acestui maxilar și altor fragmente; însă această nouă specie a fost controversată deoarece forma și dimensiunea dinților sunt similare atât cu cei ai lui Lucy, cât și cu cei ai unui hominid mai vechi, Australopithecus anamensis.

Între timp, specia piciorului Burtele a rămas necunoscută timp de ani de zile, deoarece pentru atribuirea unei specii sunt necesare oase craniene, a explicat Haile-Selassie. Așa că el și echipa sa s-au întors la situl Woranso-Mille din regiunea Afar pentru a căuta noi fosile.

Cercetătorii au găsit 13 noi fragmente fosilizate de dinți și maxilar de aceeași vârstă în apropierea locului unde fusese descoperit piciorul Burtele. Comparate cu rămășițe dentare ale altor hominizi, acestea au fost atribuite cu „încredere” speciei Australopithecus deyiremeda, au scris cercetătorii în noul studiu. Pe baza vârstei și amplasării similare, cercetătorii cred că dinții și piciorul au aparținut membrilor aceleiași specii.

O analiză chimică a smalțului dentar a arătat că, deși atât specia lui Lucy, cât și Australopithecus deyiremeda trăiau în Woranso-Mille, nu aveau nevoie să concureze pentru resurse. Australopithecus deyiremeda trăia într-un mediu împădurit și se hrănea în principal cu plante din copaci și arbuști, în timp ce Australopithecus afarensis avea o dietă variată și trăia în habitate mai deschise.

„Cred că diferențele alimentare și adaptările diferite pentru locomoție sunt cea mai bună modalitate de a coexista”, a spus Haile-Selassie.

„Este asta o surpriză? Poate nu, pentru că știm că primatele moderne - primate îndeaproape înrudite - trăiesc împreună în aceeași zonă”, a adăugat paleoantropologul.

Foto sus: Fosilele piciorului Burtele suprapuse peste conturul unui picior de gorilă (© Yohannes Haile-Selassie / Universitatea de Stat din Arizona)

Mai multe pentru tine...