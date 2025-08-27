Rămășițele australopitecului Lucy, expuse în premieră în Europa

Rămășițele celui mai faimos australopitec, Lucy, descoperite în urmă cu o jumătate de secol în Etiopia, au aterizat la Praga la jumătatea lunii august și vor fi expuse, în premieră în Europa, la Muzeul Național din capitala Cehiei, începând de luni.

Împrumutate timp de 60 de zile de la Muzeul Național din Etiopia, aceste 52 de fragmente dentare, craniene, pelvine și femurale, cu o vechime de 3,18 milioane de ani, „au călătorit doar o dată, în Statele Unite”, între 2007 și 2013, a reamintit directorul Muzeul Național din Praga, Michal Lukes, la sosirea osemintelor pe pământ ceh, informează Agerpres.

Vizitatorii expoziției vor putea descoperi, totodată, scheletul aproape complet al lui Selam, un australopitec tânăr, care a murit la doi ani și șapte luni și despre care se estimează că a trăit cu 100.000 de ani înainte de Lucy. Descoperit în anul 2000, acesta nu părăsise niciodată Etiopia.

La 24 noiembrie 1974, în regiunea Afar, situată în nord-estul țării, au fost aduse la lumină osemintele lui Lucy, care constituie aproximativ 40% din schelet.

Numele inițial al acestui hominid biped, A.L-288-1, a fost inspirat de melodia formației The Beatles „Lucy in the Sky with Diamonds”, pe care paleontologii o ascultau în timpul săpăturilor.

Posibil decedată la o vârstă cuprinsă între 11 și 13 ani (considerată vârsta adultă pentru această specie), măsurând mai puțin de 1,10 metri înălțime și cântărind aproximativ 29 de kilograme, Lucy este de obicei conservată într-o încăpere la care publicul nu are acces, în centrul capitalei etiopiene.

Descoperirea ei a „revoluționat” cercetarea științifică și înțelegerea strămoșilor noștri, „în primul rând datorită stării sale excepționale de conservare și, în al doilea rând, datorită vechimii sale”, a explicat Abebaw Ayalew Gella, directorul Autorității etiopiene pentru protecția patrimoniului.

Descrisă mult timp drept „bunica umanității”, ea este considerată în prezent mai degrabă o mătușă sau o verișoară - legătura sa directă cu omul fiind contestată.

Potrivit unui studiu din 2016, publicat în revista Nature, ea își petrecea cel puțin o treime din timp în copaci, dormind pe crengi pentru a se feri de prădători, ceea ce s-a dovedit fatal, deoarece „probabil” a murit în urma unei căzături.

Foto sus: Rămășițele australopitecului Lucy, expuse la Muzeul Național din Praga (© Národní muzeum)

Mai multe pentru tine...