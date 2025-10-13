Cine a fost Madame Kitty, spioana supranumită „Mata Hari a naziștilor”

Madame Kitty conducea cel mai faimos bordel din Berlin în timpul celui de-al Treilea Reich: un portret al acestei femei, supranumită „Mata Hari a naziștilor”, a fost descoperit recent în capitala Germaniei.

Instalat la etajul al treilea al unei case somptuoase din centrul orașului Berlin, salonul ei era, în realitate, un veritabil centru de spionaj, informează Agerpres.

„Între 1939 și 1942, diplomați, jurnaliști străini, precum și înalți demnitari naziști erau spionați fără știrea lor de curtezanele lui Madame Kitty”, a declarat noul proprietar al tabloului, Urs Brunner, autorul cărții „Kittys Salon”, scrisă alături de Julia Schrammel.

Acești doi austrieci, aflați de mult timp în căutarea portretului, au fost contactați recent de o femeie din Berlin care îl cumpărase în urmă cu peste 25 de ani de la un comerciant de vechituri, fără să cunoască semnificația tabloului.

„Grație unor fotografii, știam că tabloul exista și că nu mai aparținea familiei sale inițiale. În epocă, le-am scris aproape tuturor caselor de licitații și tuturor anticarilor din Berlin. Faptul că l-am regăsit are o mare importanță pentru noi. Nu mai există astăzi decât câteva fotografii ale lui Kitty, iar toate sunt în alb negru”, a explicat Julia Schrammel.

Tabloul rămâne încă învăluit în mister: nu este datat, iar numele pictorului său, „P. Fuchs”, este necunoscut, a subliniat Urs Brunner, care intenționează să îl supună unei expertize și să-l doneze unui muzeu.

În acel portret, Madame Kitty „pare să aibă în jurul vârstei de 40 de ani (...), dar ea pretindea mereu că era mai tânără decât era în realitate”, a adăugat Brunner.

Potrivit lui Urs Brunner, curtezana „nu era o nazistă convinsă”, ci mai degrabă ”o profitoare și o oportunistă”.

Madame Kitty (Katharina Zammit pe numele ei real, dar cunoscută sub pseudonimul Kitty Schmidt) a murit în 1954 fără să fi fost vreodată urmărită penal de justiția germană pentru activitățile sale.

Foto sus: Portretul spioanei „Madame Kitty”, descoperit în Berlin (© Urs2020 / Wikimedia Commons)

