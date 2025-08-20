Cetatea medievală din Orăștie, redeschisă după patru ani

Cetatea medievală din Orăștie a fost deschisă după patru ani de la intrarea în renovare. Așezarea veche de opt secole a fost clădită de sași și a trecut prin transformări ample în ultimele secole.

Cetatea medievală din Orăștie poate fi din nou vizitată, după patru ani în care, în cea mai mare parte a timpului, s-a aflat în șantier.

De patru ani în restaurare

Monumentul medieval ridicat în vremea sașilor a mai fost deschis vizitatorilor de câteva ori în ultimul an, fie pentru a marca împlinirea a 800 de ani de atestare documentară a municipiului Orăștie, fie cu ocazia unor zile ale porților deschise.

De asemenea, accesul în incinta ei mai era posibil în zilele de duminică, în perioada slujbelor la bisericile evanghelică și reformată din curtea acesteia. Cei mai mulți turiști o găseau însă cu porțile închise și plecau dezamăgiți din fața lor.

„De această dată, ea va rămâne deschisă publicului, pentru că acum am făcut recepția lucrărilor. Cei care vor să viziteze cetatea în această săptămână o pot face gratuit, iar de săptămâna viitoare vor plăti o taxă de 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru beneficiarii reducerilor”, a precizat primarul municipiului Orăștie, Ovidiu Bălan.

Restaurarea cetății medievale din Orăștie a început în toamna anului 2021, iar proiectul, estimat la cinci milioane de euro, a fost finanțat cu fonduri europene. Investiția a acumulat întârzieri și a fost necesară etapizarea proiectului, finanțarea fiind asigurată tot printr-un program al Uniunii Europene.

Cetatea românilor, sașilor și maghiarilor

Cetatea medievală a fost clădită în urmă cu opt secole, când aici au venit primii coloniști sași. Așezarea a fost o veche reședință a unor greavi (lideri ai comunității săsești). Unii istorici susțin că ar fi fost ridicată pe ruinele unei așezări mai vechi sau că, în acest loc, ar fi existat o cetate dacică, localitatea aflându-se pe drumul care lega Valea Mureșului de ținutul cetăților dacice.

Cetatea Orăștiei a trecut prin numeroase asedii, incendii, cutremure și refaceri care i-au afectat înfățișarea originală.

Tătarii au jefuit-o la mijlocul secolului al XIII-lea, turcii au devastat-o și ei la începutul secolului al XV-lea și au incendiat-o din nou la mijlocul secolului al XVII-lea. Șanțurile sale de apărare, pline în trecut cu apă, au dispărut, iar în jurul ei, din secolul al XIX-lea, s-au ridicat clădirile istorice ale Orăștiei.

Municipiul s-a extins în anii comunismului, iar în jurul fortăreței medievale s-au ridicat câteva blocuri de locuit și clădiri industriale, care au contribuit și ele la transformarea acesteia.

„Bine acoperită de tot felul de clădiri, care mai de care mai declasabile din punct de vedere arhitectonic, veţi găsi probabil şi ceea ce a mai rămas din vechea cetate a ultimului burg, de vest, al Universităţii săseşti. După ce a fost, în cel mai agresiv mod cu putinţă, agresat de urbaniştii din vremea lui Ceauşescu (distrugeri de componente, ecranare cu blocuri), restaurările de după 1990 nu s-au învrednicit decât de o acţiune zisă estetizantă, care nu a fost urmarea vreunui serios studiu de arhitectură şi istorie militară“, informa istoricul Adrian Andrei Rusu, într-un articol publicat pe medievistica.ro.

