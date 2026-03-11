Cel mai mare sit cu ostraca din Egipt: descoperiri legate de astronomie și zodiac

Misiunea arheologică egipteano-germană, formată din Consiliul Suprem al Antichităților și Universitatea din Tübingen, a încheiat sezonul de săpături de la situl Athribis, din provincia Sohag, cu descoperirea a 13.000 de ostraca – fragmente ceramice care conțin inscripții în diverse limbi și sisteme de scriere, dupa cum relateaza turismitoric.ro

Descoperirea ridică la 43.000 numărul total de astfel de piese recuperate la sit de la începutul cercetărilor, în 2005, o cifră pe care cercetătorii o consideră un record mondial pentru un singur sit arheologic.

Ministrul egiptean al Turismului și Antichităților, Sherif Fathy, a declarat că ansamblul documentat reprezintă o contribuție științifică importantă pentru înțelegerea istoriei sociale și economice a Egiptului de-a lungul diferitelor perioade istorice.

Fathy a subliniat că succesiunea descoperirilor de la siturile arheologice egiptene reflectă bogăția patrimoniului cultural al țării și confirmă rolul Egiptului ca centru de referință în cercetarea arheologică la nivel internațional.

Hisham El-Leithy, secretarul general al Consiliului Suprem al Antichităților, a descris volumul materialelor descoperite drept excepțional și a precizat că numărul ostraca găsite la Athribis îl depășește pe cel documentat în alte situri importante, precum Deir el-Medina, vechiul sat al muncitorilor și meșteșugarilor de pe malul vestic al Luxorului.

El-Leithy a adăugat că totalul înregistrat la situl din Sohag depășește numărul tuturor fragmentelor inscripționate descoperite în alte locuri din Egipt în peste două secole de săpături arheologice.

Mohamed Abdel Badii, șeful Sectorului Antichităților Egiptene din cadrul Consiliului Suprem al Antichităților și co-director egiptean al misiunii, a explicat că echipa a reușit să scoată la lumină peste 42.000 de ostraca în ultimele opt campanii arheologice, desfășurate din 2018 până în prezent.

Abdel Badii a subliniat că Athribis este cel mai bogat sit din Egipt în ceea ce privește ostraca cu conținut legat de astronomie și semne zodiacale, fiind identificate peste 130 de exemple pe această temă, majoritatea scrise în scriere demotică și hieratică.

Conducătorul expediției din partea germană, Christian Leitz, a explicat că textele gravate pe fragmentele ceramice sunt redactate în mai multe limbi și sisteme de scriere și acoperă un interval de peste o mie de ani.

Leitz a precizat că cele mai vechi inscripții identificate până acum sunt chitanțe fiscale scrise în demotică, datate în secolul al III-lea î.Hr., în timp ce cele mai recente aparțin unor etichete de amfore cu texte arabe din secolele IX–XI d.Hr.

Arheologul german a oferit și o estimare a distribuției limbilor și scrierilor din acest ansamblu. Între 60% și 75% dintre ostraca conțin texte în scriere demotică, iar 15%–30% sunt scrise în greacă. Aproximativ 4%–5% dintre fragmente prezintă desene figurative sau geometrice.

Fragmentele cu inscripții hieratice reprezintă aproximativ 1,5%, iar cele cu hieroglife aproximativ 0,25%. Ostraca cu texte copte reprezintă circa 0,2%, iar cele cu inscripții arabe aproximativ 0,1% din total.

Markus Müller, directorul sitului arheologic, a precizat că majoritatea textelor de pe ostraca de la Athribis au caracter documentar și reflectă o mare diversitate lingvistică și grafică.

Printre conținuturile identificate se numără înregistrări contabile, liste de diferite tipuri, chitanțe fiscale și documente privind livrarea de bunuri.

De asemenea, au fost documentate exerciții de scriere realizate de elevi, dar și inscripții legate de activitatea clerului, precum imnuri, rugăciuni, texte de consacrare și note referitoare la starea animalelor oferite pentru sacrificiu.

Din campania 2018–2019, studiul și interpretarea acestor materiale sunt realizate de o echipă multidisciplinară de cercetare numită Ostraca d’Athribis, coordonată de Sandra Lippert din Paris. Grupul reunește în prezent peste doisprezece specialiști în diferite sisteme de scriere, limbi și tipuri de texte, precum și un expert în ceramică.

Coordonatorii proiectului se așteaptă ca rezultatele analizelor acestor ostraca să permită o reconstrucție mai detaliată a vieții sociale, economice și religioase din Athribis în Antichitate.

Zona unde se află vestigiile orașului Athribis este situată la Nagaa Sheikh Hammad, la aproximativ șapte kilometri vest de orașul Sohag. În Antichitate, așezarea aparținea celui de-al nouălea nome al Egiptului de Sus, a cărui capitală era orașul apropiat Akhmim, situat la circa zece kilometri est de Nil.

Situl a funcționat ca centru de cult pentru zeița Repit, reprezentată sub forma unei leoaice și considerată „ochiul zeului solar”. Ea forma o triadă locală împreună cu zeul Min, stăpânul orașului Akhmim, și cu zeul copil Kolanthes.