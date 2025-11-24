Cea mai mare sumă plătită vreodată pentru un obiect recuperat de pe Titanic

Un ceas de buzunar din aur, recuperat de la un cuplu în vârstă care s-a înecat în timpul scufundării Titanicului, a fost adjudecat pentru suma-record de 1,78 milioane de lire sterline (2,3 milioane de dolari) în urma unei licitații, informează DPA.

Este cea mai mare sumă plătită vreodată pentru un obiect provenit de pe Titanic, potrivit casei de licitații. Recordul precedent a fost stabilit anul trecut, când un alt ceas de buzunar din aur, oferit căpitanului ambarcațiunii care a salvat peste 700 de pasageri de pe Titanic, s-a vândut contra sumei de 1,56 milioane de lire sterline, informează Agerpres.

Ceasul Jules Jurgensen de 18 carate a aparținut pasagerului de la clasa întâi Isidor Straus, care s-a înecat când ambarcațiunea s-a scufundat, în aprilie 1912, naufragiu soldat cu decesul a 1.500 de persoane.

Isidor Straus și soția lui (foto sus, © Henry Aldridge & Son Ltd) au fost portretizați în filmul din 1997 dedicat Titanicului, în regia lui James Cameron, ca fiind cuplul care se îmbrățișează în momentul când Titanicul se scufundă.

Ceasul a fost recuperat de pe trupul neînsuflețit al lui Straus, alături de alte obiecte personale, și returnat familiei acestuia.

Isidor Straus primise ceasul în 1888, cu prilejul împlinirii a 43 de ani. În noaptea când naufragiului, cuplu bogat a ajuns pe punea Titanicului. Când domnul Straus a primit un loc pe barca de salvare având în vedere vârsta sa înaintată, a spus că el nu va urca în barcă înaintea altor bărbați.

Doamna Straus a refuzat să-și părăsească soțul și au fost văzuți ultima dată în viață stând pe scaunele de pe punte și înfruntând destinul unul lângă celălalt. Cuplul Straus s-au numărat printre puținii pasageri de la clasa întâi care au pierit în dezastru.

Născut într-o familie de evrei în Otterberg, Bavaria, în 1845, domnul Straus a emigrat în Statele Unite alături de familia lui în 1854.

În ianuarie 1912, a călătorit împreună cu soția lui pe RMS Caronia până la Ierusalim, urmând să revină în Statele Unite cu plecare din Southampton la bordul Titanicului.

