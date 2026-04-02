Ce se întâmplă cu despăgubirea încasată de România, după recuperarea tezaurului furat din Muzeul Drents

Oana Țoiu, ministrul de Externe al României, a anunțat joi că suma de 5,85 milioane de euro, încasată de România pentru tezaurul furat din Muzeul Drents, va fi restituită proporțional, după ce expertiza de specialitate va confirma starea de conservare a obiectelor.

Ministrul de Externe al României a spus că a discutat cu omologul său olandez despre pe tema recuperării și returnării Coifului de la Coțofenești și brățările dacice, furate anul trecut de la Muzeul Drents din Assen.

„Coiful de aur de la Coțofenești și brățările dacice, comori ale patrimoniului României vechi de 2.500 de ani, se întorc acasă.

Am discutat cu Tom Berendsen, ministrul de Externe al Regatului Țărilor de Jos, pe tema acestei vești extraordinare. După un an de căutări și eforturi comune ale țărilor noastre, am concluzionat cât de important este să nu renunțăm atunci când miza este un obiect atât de valoros pentru generații întregi. Mulțumirile noastre se îndreaptă către echipele de profesioniști care au colaborat în anchetă. A contat foarte mult comunicarea constantă dintre autorități, prin intermediul ministerelor de Externe și de Interne.

A fost esențial faptul că autoritățile olandeze au înțeles că recuperarea tezaurului este absolut necesară pentru noi, deși valoarea asigurată fusese deja transferată statului român.

Prioritatea a fost întotdeauna valoarea inestimabilă a tezaurului pentru identitatea noastră, pentru patrimoniul universal și pentru încrederea în circuitul expozițional internațional.

Coiful de aur de la Coțofenești și brățările au făcut parte din expoziția „Dacia - Tărâmul Aurului și Argintului”, găzduită anul trecut la Muzeul Drents din Assen, și vor fi expuse din nou, curând, în fața publicului din România, unde așteptăm să ne bucurăm împreună de revenirea lor acasă.

Urmează finalizarea unor aspecte esențiale privind recuperarea tuturor celor patru artefacte: evaluarea stării de conservare și stabilirea calendarului de restituire către statul român, în vederea reintegrării în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României”, a scris declarat Oana Țoiu.

Ministrul de Externe a precizat România a încasat suma de 5,85 milioane de euro, fonduri care vor fi restituite proporțional după ce expertiza de specialitate va confirma starea de conservare a obiectelor.

„Informațiile primite pe parcursul zilei privind integritatea pieselor sunt încurajatoare și sperăm ca acestea să poată fi admirate curând, acasă, de toți cei care au trăit cu emoție perioada în care ne-am temut că le-am pierdut”, a precizat Oana Țoiu.

Autoritățile olandeze au anunțat, într-o conferință de presă, că au găsit Coiful de la Coțofenești, furat în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents, precum și două din cele trei brățări dacice sustrase de hoți în urma jafului.

Foto sus: Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice, recuperate de autoritățile olandeze, au fost prezentate în cardul unei conferințe de presă (© captură video RTV Drenthe)

