Casa Petrescu exterior jfif

Casa negustorului Dimitrie Petrescu, cumpărată de Consiliul Local al Sectorului 1

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 15 octombrie 2025

Filiala din România a Sotheby’s International Realty anunță finalizarea procedurilor de tranzacționare pentru Casa negustorului Dimitrie Petrescu, o proprietate de patrimoniu situată pe Calea Griviței nr. 115, achiziționată în baza dreptului de preemțiune de către Consiliul Local al Sectorului 1 pentru a fi transformată într-un centru educațional și cultural dedicat comunității.

Construită în 1895 de negustorul Dimitrie Petrescu, clădirea reprezintă un reper arhitectural al Bucureștiului de sfârșit de secol XIX. Cu o suprafață de teren de 682 mp și o suprafață construită desfășurată de 1.656 mp, proprietatea are un preț de achiziție de 1,7 milioane de euro, evaluarea de piață depășind 2,1 milioane de euro, conform standardelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR). De-a lungul timpului, clădirea a găzduit diferite activități comerciale, iar în perioada comunistă aici au funcționat o alimentară și o circă financiară. În anul 2021, clădirea a fost redobândită de moștenitorii proprietarilor inițiali, conform prevederilor Legii 10/2001, informează un comunicat al Romania Sotheby’s International Realty.

Conform sursei citate, la exterior, Casa Petrescu își păstrează elementele arhitecturale originale și detaliile decorative care înnobilează frontoanele ferestrelor. În interior, încăperile cu tavane înalte decorate cu rozete, frize și cornișe florale, evocă atmosfera boemă a seratelor muzicale de altădată, când casa găzduia personalități ale lumii bune a Capitalei.

image

Proprietatea beneficiază în prezent de un proiect de arhitectură pentru restaurarea fațadei, reamenajare interioară și transformarea podului în mansardă.

