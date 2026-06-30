Câini mumificați, cu o vechime de 1.100 de ani, descoperiți de arheologi

În peisajele aride din sudul statului Peru, în urmă cu aproximativ 1.100 de ani, cineva a săpat cu grijă o mică groapă, a așezat un covoraș țesut și a depus înăuntru un câine tânăr, ca și cum ar fi dormit, posibil învelit în sfoară. Secole mai târziu, rămășițele sale mumificate aveau să fie unul dintre cei doi câini mumificați îngropați intenționat, descoperiți până acum și aparținând culturii Tiwanaku.

Acești câini mumificați în mod natural includ o femelă maro cu alb, în vârstă de puțin sub un an, și un cățel care nu avea mai mult de trei luni. Se cunosc puține lucruri despre modul în care oamenii din Tiwanaku tratau câinii, însă aceste două mumii oferă o perspectivă rară asupra vieții câinilor din vechime și asupra felului în care aceștia ar fi putut fi tratați atât în timpul vieții, cât și după moarte, relatează Phys.org.

„Oamenii obișnuiți care trăiau într-o colonie Tiwanaku aveau animale de companie și le-au tratat cu grijă după moarte. Cred că acest lucru arată că oamenii resimțeau pierderea animalelor cu emoție, deși nu putem afirma acest lucru cu certitudine”, a declarat Susan deFrance, arheolog la Universitatea din Florida, autoarea principală a studiului publicat în revista Latin American Antiquity.

Tiwanaku a fost un stat andin antic care s-a întins pe teritoriile actualelor Bolivia, Peru și Chile între anii 600 și 1000 d.Hr.

Câinii reprezentau o parte importantă a societății andine antice, fiind folosiți ca păstori ai turmelor, animale de companie și chiar ca animale de sacrificiu. Totuși, rolul pe care îl aveau în cultura Tiwanaku rămâne neclar.

Motivul este că rămășițele de câini sunt rare în siturile arheologice Tiwanaku, iar cele descoperite sunt uneori amestecate cu oase de vulpi, ceea ce face dificilă diferențierea lor.

Acesta este motivul pentru care mumiile descoperite la Rio Muerto, un sat, și la Omo, un centru ceremonial din Valea Moquegua, Peru, sunt atât de deosebite. În ambele cazuri s-au păstrat fragmente de blană, confirmând că animalele erau câini și nu vulpi.

Pentru a afla ce rol au avut în timpul vieții, cercetătorii au analizat „amprentele” elementare (izotopii) păstrate în oasele, dinții și firele lor de păr. Asemenea unui jurnal, aceste părți ale corpului înregistrează informații despre viața unui individ, de la alimentație până la locul în care a crescut.

Rezultatele au arătat că ambii câini erau localnici, spre deosebire de lamele de povară care ajungeau periodic în regiune. Ei își petrecuseră scurta viață într-un singur loc.

În ceea ce privește alimentația, câinele de la Rio Muerto consuma aproape exact aceeași hrană ca vecinii săi umani: un amestec de plante și carne. Această suprapunere indică faptul că tânărul câine mânca resturi de la mesele oamenilor sau, posibil, ceea ce rămânea după acestea.

În cazul cățelului de la Omo, dieta era ușor diferită, conținând mai multă carne, ceea ce indică faptul că acesta ar fi putut căuta hrană la o distanță mai mare de zonele locuite.

Însă ceea ce a surprins-o cel mai mult pe deFrance nu a fost nici alimentația, nici originea lor.

„Locul și grija cu care au fost realizate înmormântările au fost surprinzătoare”, a spus ea.

În culturile andine ulterioare, câinii erau adesea îngropați în morminte ale elitelor, fiind considerați gardieni sau călăuze ale oamenilor în viața de apoi.

În cultura Tiwanaku, imaginea pare mai simplă și mai personală

Câinii au fost înmormântați lângă locuințe obișnuite, ceea ce, potrivit lui deFrance, reprezintă un „punct intermediar” în modul în care erau apreciați câinii, înainte ca aceștia să devină simboluri ale statutului social al elitelor.

Este posibil ca acești câini să fi fost destinați sacrificiilor sau să fi făcut parte dintr-un ritual, însă studiul susține că apropierea mormintelor de locuințe și grija cu care au fost așezați în gropi săpate pe măsura corpului lor indică faptul că era vorba despre înmormântările unor companioni iubiți.

„Oamenii din Tiwanaku îi prețuiau pe câini atât ca animale de sacrificiu care păzeau locurile sacre, cât și ca însoțitori domestici apropiați, demni de o înmormântare plină de grijă în apropierea casei”, se arată în studiu.

Deocamdată, acești doi câini de talie mică oferă ceva ce dovezile arheologice păstrează foarte rar: un indiciu că oamenii obișnuiți, nu doar elitele, își îngrijeau câinii și îi plângeau după moarte.

Foto sus: Co-autorul studiului, Michael Wylde, curăță mumia câinelui din Rio Muerto (© Susan deFrance)

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