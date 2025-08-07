Brașov, capitala internațională a benzilor desenate istorice! Începe singurul Festival din lume dedicat exclusiv benzilor desenate istorice

Festivalul Internațional de Benzi Desenate Istorice Brașov a ajuns la ediția a VIII-a! Până în prezent, evenimentul cultural organizat de Muzeul Județean de Istorie Brașov este singurul festival din lume dedicat exclusiv benzilor desenate istorice!

Perioada de desfășurare este 7 – 10 august 2025, iar activitățile vor fi ținute în Piața Sfatului, Casa Sfatului, Bastionul Țesătorilor și Olimpia – Muzeul Sportului și Turismului Montan.

Și la această ediție, programul cuprinde lansări și prezentări de cărți, albume și publicații BD, dezbateri, conferințe, expoziții şi ateliere educative.

Pentru ediția a VIII-a, țara invitat special este Portugalia. Roberto Macedo Alves (Funchal) și Paulo Monteiro vor susține conferințe despre banda desenată istorică portugheză. Marko Stojanovic, directorul Festivalului Tinerilor Creatori de Bandă Desenată Leskovac (Serbia) și Nicko Panagiotis Dalampiras, directorul Comic 'N' Play din Salonic, vor susține conferințe despre banda desenată din Balcani.

Din țara noastră, la programul festivalului vor contribui istoricii prof. univ. Adrian Cioroianu și Nicolae Pepene, istoricul BD Dodo Niță, artiștii Adrian Barbu, Octav Ungureanu, Diana Tivu, Vintilă Mihăescu, Walter Riess, Gabriel Rusu, Vali Ivan, Daniel Horia, Lucian Amarii (Jup), Valentin Ionescu, Daniel Eduart Buruiană.

Încă din 2018, concursul tematic de benzi desenate istorice reprezintă miezul festivalului. Cele mai importante condiții de participare la concurs au fost și rămân: lucrarea să fie nouă, nepublicată, abordare artistică originală și respectarea tematicii istorice.

Tematica anului 2025 a fost „Legende și povestiri istorice”. Câștigătorii concursului sunt: Réka Kárpát cu „Kronstadt Legenda statuii calfei”, Marko Stojanovic&Vladimir Krstić Laci &Tamara Krstić cu „The Damned Yard”, Walter&Hannes Riess cu „Odiseea unui tezaur”, Șerban Andreescu cu „Argonauții în căutarea lânii de aur”, Daniel Danil cu „Legenda lui Dragoș”, Felician Crișan cu „Vlad Țepeș”. Atât lucrările câștigătorilor, cât și lucrările selectate din portofoliul de concurs sunt prezentate pe standuri amenajate în Piața Sfatului.

În Casa Sfatului sunt organizate expozițiile: „Viața Regelui Mihai I în benzi desenate” a maestrului Puiu Manu, „Istorie și aventura grafică” (autor Adrian Barbu), "Through Seas Never Before Sailed: The Madeiran Experience in Promoting History through Comics” (autor Roberto Macedo Alves), „Au fost lângă noi... 12 povestiri despre Holocaustul din România” (autor Octav Ungureanu) și expoziția concursului național dedicat elevilor „Legende și povestiri istorice”.

Revista „Historia” este partener al Festivalului Internațional de Benzi Desenate Istorice Brașov.

Iată programul festivalului:

