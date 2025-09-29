Benzi magnetice digitizate la Arhivele Naționale ale României

Benzile magnetice, care se păstrează la Arhivele Naționale ale României, în fondul Institutul de Studii Istorice și Social-Politice, au fost digitizate și sunt disponibile în noul portal: descopera.arhivelenationale.ro, la cota arhivistică BU-F-01698-4.

Conform Arhivelor Naționale ale României, seria de benzi audio este compusă din două categorii de înregistrări:

Categoria Ilegaliști comuniști (persoane intervievate în perioada 1970-1977) conține în total 51 de benzi. Importanța înregistrărilor constă, în primul rând, în aceea că la Arhivele Naționale se păstrează vocile unui eșantion de microgrup social. În al doilea rând, persoanele înregistrate reprezintă memoria celor ce au modelat istoria României după cel de-al Doilea Război Mondial. Dată fiind importanța lor, au fost primele benzi cu care s-a început digitalizarea. În urma evaluării conținutului și a stării lor generale, de conservare, operațiunea a fost concepută ca una de salvare și a fost realizată de dr. Mircea Stănescu, din cadrul Serviciului Arhive Contemporane și Organizații Politice.

Alte 53 de benzi de studio reproduc Sesiunea științifică organizată de ISISP cu ocazia împlinirii unui deceniu de la Conferința națională a PCR din 1945 și înregistrări ale Rádio Portugal Livre din perioada 1964–1973. Este vorba de benzi fără rolă, profesionale, iar digitalizarea a avut loc la Societatea Română de Radio, în baza unui acord de colaborare.

Transferul de la analog la digital a durat 10 luni, fiind desfășurat în perioada iulie 2024 – mai 2025.

Indiferent de temă, dacă pe bandă mai există ceva înregistrat sau dacă banda a fost reînregistrată și a păstrat mărcile specifice, s-a păstrat întreaga informație, astfel că fișierul digital obținut reprezintă o copie identică a benzii de origine. Totuși, dacă banda nu a fost înregistrată integral, copia digitală s-a rezumat la informația conținută. Scopul Arhivelor Naționale este să ofere o informație autentică și credibilă.