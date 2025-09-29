Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Benzi magnetice digitizate la Arhivele Naționale ale României

Benzi magnetice digitizate la Arhivele Naționale ale României

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 29 septembrie 2025

Benzile magnetice, care se păstrează la Arhivele Naționale ale României, în fondul Institutul de Studii Istorice și Social-Politice, au fost digitizate și sunt disponibile în noul portal: descopera.arhivelenationale.ro, la cota arhivistică BU-F-01698-4.

Conform Arhivelor Naționale ale României, seria de benzi audio este compusă din două categorii de înregistrări:

Categoria Ilegaliști comuniști (persoane intervievate în perioada 1970-1977) conține în total 51 de benzi. Importanța înregistrărilor constă, în primul rând, în aceea că la Arhivele Naționale se păstrează vocile unui eșantion de microgrup social. În al doilea rând, persoanele înregistrate reprezintă memoria celor ce au modelat istoria României după cel de-al Doilea Război Mondial. Dată fiind importanța lor, au fost primele benzi cu care s-a început digitalizarea. În urma evaluării conținutului și a stării lor generale, de conservare, operațiunea a fost concepută ca una de salvare și a fost realizată de dr. Mircea Stănescu, din cadrul Serviciului Arhive Contemporane și Organizații Politice.

Alte 53 de benzi de studio reproduc Sesiunea științifică organizată de ISISP cu ocazia împlinirii unui deceniu de la Conferința națională a PCR din 1945 și înregistrări ale Rádio Portugal Livre din perioada 1964–1973. Este vorba de benzi fără rolă, profesionale, iar digitalizarea a avut loc la Societatea Română de Radio, în baza unui acord de colaborare.

Transferul de la analog la digital a durat 10 luni, fiind desfășurat în perioada iulie 2024 – mai 2025.

Indiferent de temă, dacă pe bandă mai există ceva înregistrat sau dacă banda a fost reînregistrată și a păstrat mărcile specifice, s-a păstrat întreaga informație, astfel că fișierul digital obținut reprezintă o copie identică a benzii de origine. Totuși, dacă banda nu a fost înregistrată integral, copia digitală s-a rezumat la informația conținută. Scopul Arhivelor Naționale este să ofere o informație autentică și credibilă.

deschidere site septembrie HS52 jpg
📁 Războiul Rece
Cum a ajuns omenirea la un pas de catastrofă nucleară în 1983
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
📁 Preistorie
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
Captură video Facebook / Betej Gabriel
📁 Patrimoniu
Monedă de aur din perioada otomană, descoperită în Gorj
Noi descoperiri arheologice în estul Cetății Alba Carolina (© Facebook / Anca Timofan)
📁 Muzeele României
Noi descoperiri arheologice în estul Cetății Alba Carolina din Alba Iulia
„Trusa personală de unelte”, veche de 30.000 de ani, a unui vânător-culegător din Epoca de Piatră (© Martin Novák / Live Science)
📁 Preistorie
O „trusă personală”, veche de 30.000 de ani, dezvăluie viața unui vânător-culegător din Epoca de Piatră
Craniul Yunxian 2 (puternic deformat), expus în Muzeul Provinciei Hubei (© Gary Todd / Wikimedia Commons)
📁 Preistorie
Un craniu vechi de un milion de ani poate „schimba complet” istoria evoluției umane
Misterul copiilor care au crescut în sălbăticie jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul copiilor care au crescut în sălbăticie
Reconstituire ipotetică a unui individ din specia Homo floresiensis (© Cicero Moraes / Wikimedia Commons)
📁 Preistorie
Cum au evoluat Hobbiții care au trăit pe insula Flores?
Un muzeu virtual al obiectelor de artă furate, inaugurat de UNESCO
📁 Muzee
Un muzeu virtual al obiectelor de artă furate, inaugurat de UNESCO