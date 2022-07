UPDATE Rusia reacţionează cu bucurie după demisia lui Johnson: „Clovnul pleacă”. Ucraina îi mulțumește

UPDATE 2: Rusia a salutat joi, cu ironie, demisia premierului britanic Boris Johnson, căruia în schimb Ucraina i-a mulţumit pentru sprijinul primit de când a început invazia rusă în februarie, relatează agerpres.ro.

Fostul preşedinte şi premier rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, a scris pe Telegram după anunţul demisiei lui Johnson că ''cei mai buni prieteni'' ai Ucrainei pleacă şi ''Victoria'' (Ucrainei) este în pericol''.

Oficialul rus a făcut în acest mod aluzie la o declaraţie a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a descris pe Boris Johnson un ''mare prieten'' al Ucrainei, declaraţie făcută în timpul unei vizite efectuate de Johnson la Kiev luna trecută.

Demisia lui Johnson este ''rezultatul firesc al imprudenţei britanice şi al politicii de rigolă. Mai ales la nivel internaţional'', mai crede Medvedev.

''Clovnul pleacă'', a reacţionat la rândul său Viaceslav Volodin, preşedintele camerei inferioare a parlamentului rus.

Premierul Boris Johnson, care şi-a anunţat joi demisia după ce a rezistat mult timp în faţa scandalurilor şi contestatarilor din propriul său partid conservator, s-a evidenţiat printre cei mai înfocaţi susţinători ai Kievului de când Rusia a declanşat agresiunea militară împotriva Ucrainei pe 24 februarie, Marea Britanie oferind de atunci armatei ucrainene cantităţi substanţiale de armament.

Prin urmare, după anunţul demisiei lui Johnson, un consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihailo Podoleak, i-a adresat premierului britanic mulţumiri pentru că a fost în prima linie a susţinătorilor Ucrainei în faţa invaziei ruse.

''Mulţumim, Boris Johnson, pentru a fi înţeles ameninţarea monstrului rus şi pentru a fi fost mereu în avangarda susţinerii Ucrainei'', precum şi pentru ''asumarea responsabilităţilor în momentele cele mai dificile'', a scris oficialul ucrainean pe Twitter.

Ucrainenii încă sperau miercuri că Boris Johnson, pe care-l alintă cu numele de 'Borys Johnsoniuk', mai putea să rămână la putere, notează Reuters într-un reportaj. El apare la Kiev în picturi stradale şi i s-a dedicat o expoziţie, iar numele său a fost dat mai multor străzi ucrainene şi unei prăjituri cremoase cu un topping de îngheţată ce seamănă cu părul său blond dezordonat.

''Nu vrem să-l pierdem, pentru el chiar ne ajută. E drăguţ'', spunea tânăra actriţă ucraineană Kateryna Chikina despre acum demisionarul premier britanic.

La Muzeul de Istorie din Kiev, două portrete ale lui Johnson în spatele unor panouri de sticlă atrag vizitatorii. ''El este un magnet de marketing, pentru că Boris Johnson este extrem de popular printre ucraineni. Trecătorii, când îi văd portretul în geam, îl recunosc şi intră înăuntru şi întreabă despre expoziţie'', spune un angajat al muzeului.

În interiorul acestui muzeu se regăsesc şi alte portrete ale lui Johnson, precum şi unul al reginei Elisabeta şi un altul al preşedintelui american Joe Biden, alături de cele ale unor soldaţi ucraineni şi comandanţi cunoscuţi în imagini care ilustrează eroii Ucrainei.

Un patron al unui bar din Kiev îi promite în acest timp premierului britanic demisionar că dacă vine acolo va fi servit gratis: ''Îl vom servi cu orice, gratis, pentru că el chiar a ajutat ţara noastră, şi încă ne ajută. Am putea spune că este sufletul Ucrainei''.

UPDATE 1: Boris Johnson a anunţat joi că demisionează din funcţia de prim-ministru al Regatului Unit, cedând în faţa apelurilor din partea miniştrilor şi parlamentarilor Partidului Conservator, relatează agerpres.ro.

"Este clară acum voinţa parlamentarilor din Partidul Conservator că trebuie să existe un nou lider al partidului şi prin urmare un nou prim-ministru, şi am căzut de acord cu Sir Graham Brady, preşedintele grupului parlamentar, ca procesul alegerii unui nou lider să înceapă acum, iar calendarul să fie anunţat săptămâna viitoare. Şi astăzi am numit un cabinet pentru a servi, ca şi mine, până la instalarea unui nou lider", a spus Johnson în cadrul unei conferinţe de presă din faţa Downing Street 10.

El a ţinut să le mulţumească milioanelor de persoane care au votat pentru Partidul Conservator în 2019 pentru "mandatul incredibil, cea mai mare majoritate conservatoare din 1987 şi cel mai mare număr de voturi din 1979".

"Şi motivul pentru care am luptat atât de tare în ultimele zile pentru a continua să exercit acest mandat nu a fost doar pentru că am vrut asta, ci pentru că am simţit că este slujba, datoria, obligaţia mea de a continua ceea ce am promis în 2019", a mai spus Boris Johnson.

El a subliniat că este "imens de mândru" de realizările guvernului "de la realizarea Brexit-ului şi până la stabilirea relaţiilor cu continentul pentru o jumătate de secol". De asemenea, Johnson a amintit printre realizări trecerea ţării prin pandemie şi cea mai rapidă campanie de vaccinare din Europa, precum şi "conducerea Occidentului în rezistenţa la agresiunea lui Putin în Ucraina".

LATER: Premierul britanic Boris Johnson a acceptat să demisioneze după un val de renunţări din cabinetul său, într-o convorbire cu liderul grupului deputaţilor conservatori fără portofoliu Graham Brady, a precizat BBC, citat de agerpres.ro.

La rândul său, un reporter al tabloidului The Sun a informat că premierul va rămâne lider al Partidului Conservator până la alegerea unui nou şef al formaţiunii, în această vară. Însă BCC a relatat că Johnson îşi va da demisia şi din funcţia de şef al Partidului Conservator.

''Boris Johnson va demisiona astăzi (joi - n.r.) din funcţia de lider al Partidului Conservator'', a anunţat Chris Mason, editor politic al BBC.

Reuters transmite că un purtător de cuvânt al Downing Street 10 (sediul guvernului britanic) a anunţat că Boris Johnson va face joi o declaraţie către ţară.

Între timp, noul ministru al economiei, Nadhim Zawari, numit miercuri în funcţie de Johnson, şi-a anunţat joi demisia după ce i-a cerut premierului conservator ''să facă ceea ce trebuie'' şi să renunţe la funcţie.

La scurt timp, şi noul ministru al educaţiei, Michelle Donelan, şi-a prezentat demisia.

Totodată, ministrul apărării Ben Wallace i-a cerut lui Johnson să demisioneze, afirmând în acelaşi timp că el personal va rămâne în funcţie pentru a proteja securitatea naţională.

Până în prezent, peste 50 de membri ai cabinetului Johnson au renunţat la funcţii

