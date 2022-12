Banda desenată istorică din Balcani a ajuns la Bruxelles

După Brașov și Tirana, expoziția internațională ,,CAN for Balkans” este prezentată și la Bruxelles, în perioada 21 decembrie 2022 – 8 ianuarie 2023.

Gazda expoziției este Centre Belge de la Bande Dessinée (Comics Art Museum Brussels), unul dintre partenerii proiectului european ,,CAN for Balkans – Comics Alliance Networking”. Ceilalți parteneri ai Muzeului Județean de Istorie Brașov, care este lider de proiect, sunt: Muzeul Național de Istorie al Albaniei, Școala de benzi desenate ,,Nikola Mitrovic Kokan” Leskovac (Serbia) și Centrul de Benzi Desenate al Macedoniei (Macedonia de Nord).

Expoziția ,,CAN for Balkans” (curator Nicolae Pepene) prezintă cercetarea științifică și creativitatea proiectului ,,CAN for Balkans – Comics Alliance Networking”, proiect câștigător în anul 2020 al apelului Consolidarea cooperării culturale și a competitivității industriilor culturale și creative în Balcanii de Vest, finanțat de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) din Bruxelles, în cadrul Programului de finanțare Europa Creativa.

Vernisajul la Bruxelles a avut loc pe 21 decembrie 2022. La eveniment au participat artiști, reprezentanți ai partenerilor proiectului și ai finanțatorului, pasionați de benzi desenate istorice, jurnaliști, membri ai reprezentanțelor oficiale la Bruxelles. Au onorat invitația de participare la eveniment, ambasadorul României, doamna Andreea Păstârnac, ambasadorul Serbiei, domnul Aleksandar Tasić și fostul ambasador al Belgiei în Serbia, domnul Adam Koen.

În deschiderea programului vernisajului expoziției ,,CAN for Balkans” a avut loc o prezentare despre ,,Balcanii în banda desenată belgiană” susținută de Michel De Dobbeleer de la Universitatea Ghent, unul dintre cercetătorii proiectului european ,,CAN for Balkans – Comics Alliance Networking”.

De asemenea, în cadrul evenimentului de deschidere a fost lansat și catalogul proiectului european, un album de 336 pagini, cu text în limba engleză, care cuprinde benzile desenate istorice noi, realizate și selectate în cadrul proiectului, rezumatele studiilor despre istoria benzii desenate istorice din Iugoslavia, Serbia, Macedonia de Nord, Albania și România și rezumatele studiilor despre clișee și stereotipuri folosite în benzile desenate istorice despre și din Balcani.

La vernisajul de la Bruxelles au participat și o parte din premianții apelului artistic internațional ,,CAN for Balkans – Comics Alliance Networking”: Răzvan Bronescu, câștigătorul marelui premiu cu banda desenată ,,Aurel Petrescu, the Pioneer of Romanian Animation”, Marjan Milanov și Srdan Todorović (Serbia), câștigătorii locului al III-lea cu lucrarea ,,The Wind”, și Maximilien Van de Wiele, câștigătorul mențiunii pentru Belgia cu lucrarea ,,Tuzla”.

Expoziția ,,CAN for Balkans” este formată din trei secțiuni: secțiunea principală, ,,Balcanii în istorie”, cu prezentarea istoriei benzilor desenate istorice din și despre Balcani; secțiunea dedicată primului concurs internațional ,,CAN for Balkans” și secțiunea cu lucrările câștigătoare ale acestui concurs.

Steaua este simbolul care a inspirat designul expoziției create de curatorul Nicolae Pepene, care este și managerul proiectului european.

,,Steaua roșie” este despre trecutul benzilor desenate istorice din Balcani, cu focus pe clișeele și stereotipurile folosite de autorii BD pentru lumea balcanică în perioada comunistă. ,,Steaua galbenă”, secțiunea al cărei design a fost inspirat din drapelul Uniunii Europene, cuprinde perspectiva contemporană artistică despre Balcanii în istorie sub forma a 64 de benzi desenate originale realizate de 67 de artiști, din care 27 de artiști din opt țări au fost selectați în cadrul concursului internațional al proiectului european, organizat în perioada martie – iulie 2022.

Cercetătorii echipelor ,,CAN for Balkans” sunt Dodo Niță și Nicolae Pepene (România), Oltsen Gripshi (Albania), Michel De Dobbeleer (Belgia), Aleksandar Stevanov (Macedonia de Nord), Slobodan Ivkov și Marko Stojanović (Serbia).

Membrii juriului concursului european au fost prof. univ. Adrian Cioroianu (România), istoric, diplomat, autor de scenarii BD, prof. univ. Ardian Isufi (Albania), artist, decan al Facultății de Arte Frumoase din cadrul Universității de Arte Tirana în perioada 2016-2020, Etienne Schréder (Belgia), cunoscut scenarist și autor BD, Drazen Kovacevic, unul dintre cei mai importanți artiști BD din Serbia și Tome Trajkov, promotor al benzii desenate din Macedonia de Nord.

Echipa care a realizat expoziția itinerată la nivel internațional este formată din Nicolae Pepene (concept, curatoriat, grafic design și design expozițional), Octav Ungureanu (grafic design și animații video), Ovidiu Cociș și Cristi Farcaș (animații video), Mihai Ungureanu și Cosmin Vișan (grafic design), RIZI Design Studio (design pupitru stea), Ioana Șchiopu (coordonator logistică).

Lansată pe 14 octombrie 2022 la Brașov, în cadrul Festivalului Internațional de Benzi Desenate Istorice, itinerată la Tirana, în perioada 18 noiembrie – 12 decembrie 2022 și Bruxelles, în perioada 21 decembrie 2022 – 8 ianuarie 2023, expoziția ,,CAN for Balkans” își va continua drumul prin Balcanii de Vest prin prezentarea la Leskovac (Serbia) în februarie 2023 și la Veles (Macedonia de Nord) în martie 2023.

Mai multe pentru tine...