Importanți istorici și artiști, prezenți la Festivalul Internațional de Benzi Desenate Istorice de la Brașov

Festivalul Internațional de Benzi Desenate Istorice de la Brașov își deschide porțile, joi, către iubitorii de istorie, benzi desenate și cultură.

La eveniment sunt prezenți o serie întreagă de istorici și artiști din România, Balcani, dar și din Europa de Vest.

Printre istoricii prezenți la eveniment îi enumerăm pe:

Nicolae Pepene, istoric, autor si manager cultural, managerul Muzeul Județean de Istorie Brașov a intrat în lumea benzilor desenate pentru a promova ISTORIA ! Așa s-au ,,născut” Festivalul de Benzi Desenate Istorice de la Brașov, albumul-eveniment "Istorii din '89 în benzi desenate", expozițiile tematice itinerate la nivel național, Masterclass-ul de Benzi Desenate Istorice. Și, mai ales, a creat ceva unic în lumea BD din Europa: CAN for Balkans!

Adrian Cioroianu, autor, istoric, profesor universitar, fost ministru de Externe și ambasador UNESCO, Adrian Cioroianu este în prezent directorul Bibliotecii Naționale a României și un mare pasionat de benzi desenate, chiar a debutat ca scenarist de benzi desenate publicând seria Căpitanul Ro, ajunsă la volumul 2, desenată de Puiu Manu;



Radu Popica, directorul Muzeului de Artă Brasov, s-a născut la 28 august 1977, a studiat Istoria Artei la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca (1995-1999), este doctor în istorie (2020), curator a numeroase expoziții dedicate evoluției artei din sud-estul Transilvaniei în secolele XVIII-XX și a semnat numeroase studii cu privire la istoria artei brașovene;

Oltsen Gripshi, născut în Durres, Albania, este artist, eseist, critic istoric de arta. A studiat la Academia de Arte G. B. Cignaroli din Verona si are un Master în "Ilustrație, estetică și critică de artă în iconografie” în cadrul Facultății de Științe Educaționale, la Universitatea din Padua, Italia;

Dodo Niță, scriitor, autor, critic și istoric al benzii desenate românești este cercetător în cadrul proiectului CAN for Balkans. El semnează lucrări ca "Dicționarul Benzii Desenate din România", "Europa benzilor desenate", "Istoria Benzii Desenate Românești", "Panorama Benzii Desenate Românești" și monografiile Livia Rusz, Burschi, Sandu Florea, Puiu Manu;

Dorian Koci, directorul general al Muzeului Național al Albaniei, partener în cadrul proiectului CAN for Balkans, un mai vechi prieten al Muzeul Județean de Istorie Brașov și partener în alte proiecte europene;

Printre artiștii prezenți la eveniment se numeră:

Maestrul Puiu Manu onorează cu prezența Festivalul de Benzi Desenate Istorice de la Brașov. La cei 94 de ani Puiu Manu a semnat de-a lungul carierei mii de pagini de benzi desenate începând cu revista „Cravata Roșie” în 1957, „Arici Pogonici”, „Cutezătorii” și alte reviste, dar și câteva zeci de albume precum: "Șoimii Moldovei", "Toate pânzele sus", "Dim Dunăreanu, sarabanda în golful Aden", "Ionita Tunsu, un haiduc de București", "Omul invizibil", "Istoria e cea mai frumoasă poveste în benzi desenate" și multe altele. Cel mai recent album este "Căpitanul RO", volumul 2, și deja lucrează la un nou album de aventură în benzi desenate, dar mai multe despre asta puteți afla la Brașov.

Radu Oltean este astăzi unul dintre cei mai apreciați autori de ilustrație documentară cu subiect istoric. A absolvit Academia de Arte din București, Secția grafică, în 1997. A debutat cu seria de colaborări cu istoricul Neagu Djuvara: "Cum s-a născut poporul român", "Mircea cel Mare și luptele sale cu turcii", "De la Vlad Țepeș la Dracula Vampirul" apărute la editura Humanitas. A continuat apoi cu "Dacia. Războaiele cu romanii", "Cetăți, castele și alte fortificații din România" (vol 1 si 2) și cea mai noua apariție "Geții lui Burebista și lumea lor" iar în prezent lucrează la o carte despre Tudor Vladimirescu. Pasiunea sa pentru ilustrația documentară este dublată de aplecarea spre studiul științific al istoriei. El participa la evenimente de reconstituire istorica în țară și peste hotare, și nu în ultimul rand, este un fan al benzii desenate istorice și nu numai!

Dragan Stokić Rajački, născut în 1951 în Negotin, Serbia. A absolvit Școala de Arta "Đorđe Krstić" din Niș, a lucrat la seria „Tarzan” pentru editura Forum Dnevnik din Novisad, iar seria sa "Buja" a fost publicată în revista germana „Gespenster Geschichten”. Este fondatorul și contribuitor permanent al revistei "Val Strip", a publicat benzi desenate în "Ex", "Arsenal", "Parabellum" (Bosnia si Herzegovina), "Eon" și multe altele.

Kosta Milovanović este câștigătorul Premiului al doilea în cadrul concursului Internațional de benzi desenate istorice CAN for Balkans cu lucrarea "And the three friends are...". Kosta s-a născut în 1971 în Belgrad, Serbia, unde a și absolvit Facultatea de Arte, secția Pictură. El este art director la Innovative Software Company, presedintele Asociatiei Artistilor Vizuali MOST din Obrenovac și a publicat numeroase ilustrații și benzi desenate în "Textbook Publishing Institute", "Politics", "Creative Center", "Laguna", "Nolit", "Bigz", "Prvo slova", Literary Club. Obrenovac" iar în 2007 a câștigat premiul "Neven" pentru cea mai bună carte ilustrată pentru copii.

Octav Ungureanu este autor de benzi desenate, editor la Revista Comics și organizator al București ComicsFest, (Scc.comics) face parte din echipa de organizare a Festivalului de la Brașov și a ținut o serie de 12 cursuri online pentru elevii din Brașov. El este autorul micului manual de benzi desenate "Cum să faci webcomics" și în prezent lucrează ca ilustrator și coordonator în doua proiecte de benzi desenate istorice: "Povestiri din Holocaust. Istorii locale", proiect al Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania Elie Wiesel și "Istorii pontice în benzi desenate" pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Marko Stojanovic este și unul dintre cei treicoordonatori ai Masterclass-ului de Benzi Desenate Istorice de la Brașov. El este unul dintre cei mai cunoscuți scenariști, critici și traducători de benzi desenate din Serbia, profesor și directorul școlii de benzi desenate LESKOVAČKA ŠKOLA STRIPA 'Nikola Mitrović Kokan' și directorul Festivalului de Benzi Desenate din Leskovac, Serbia punctul de întâlnire an de an al tinerilor autori din Balcani și nu numai. Marko a tradus în sârbă „Hellboy”, „Hardboiled”, „Raptors” si „Sky Doll”, a scris foarte multe scenarii pentru proiecte de bandă desenată în Serbia, cel mai recent fiind "Do pakla i nazad" (To Hell and Back), album publicat cu ocazia comemorării a 100 de ani de la Primul Război Mondial și este autorul seriei „Vekovnici” (Vesnicii) tradusă și în română de Marian Mirescu și Dragan Predic. Marko Stojanovic lucrează pentru editura Delcourt din Franța la seria Croix Sanglante, alături de desenatorii Dražen Kovačević și Dan Ianos și coloristul Desimir Miljić si pentru editura Aftershock din USA.

Ion Manolescu, născut la 15 aprilie 1968, în Bucureşti, este conferențiar doctor la Facultatea de Litere a Universității Bucureşti, departamentul de Studii Literare. Predă cursuri despre literatură şi neurologie cognitivistă, cultură cyber şi benzi desenate. Autor al mai multor volume de teorie literară şi studii culturale, printre care: „Videologia” (Polirom, 2003) şi „Benzile desenate şi canonul postmodern” (Cartea Românească, 2011). La festival își va prezenta cel mai nou studiu al sau „Când fumează Corto Maltese? Ipostaze narative și grafice”.

Costel Pătrășcan este unul dintre cei mai buni caricaturiști din România! Toate caricaturile sale devin virale iar cel mai recent album "România educa-tă" face senzație! Lucrările lui le veți găsi și într-o expoziție la Casa Sfatului, iar joi 13 octombrie, ora 19:00, sunteți invitați la un show de caricatură comentată în Piața Sfatului.

Vane Trajkov este fondatorul Comic center of Macedonia, partener în cadrul CAN for Balkans. Este autor de benzi desenate și scenarist, dar și organizatorul Festivalului de Benzi Desenate din Veles, Macedonia, ajuns la ediția cu numărul 19 și al Taberei de Benzi Desenate din același oraș. Are o colecție de peste 6.000 de titluri de benzi desenate și speră ca ele să reprezinte baza pentru un Muzeu al Benzii Desenate în Macedonia.

Aljosa Tomic a început să lucreze ca și colorist în 2006 pentru Twisted Gate Entertainment în timp ce încă studia Arte la Novisad. De atunci autorul sârb a lucrat pentru Dark Horse, Markosia, Delcourt și alte mari edituri. Proiectele sale au câștigat multe premii cum ar fi Marele Premiu la Festivalul de Benzi Desenate din Veles, Macedonia în 2015 și premiul pentru cea mai buna grafică la Festivalul Internațional de Benzi Desenate din Belgrad în 2016.

Răzvan Bronescu, câștigătorul Marelui Premiu în cadrul concursului CAN for Balkans a studiat Grafica la Universitatea de Arte din București și apoi a lucrat ca animator pentru Cartoon Network, Adult Swim si Comedy Central iar acum face storyboard-uri pentru industria Advertising. Întotdeauna a iubit trei lucuri: DESENUL, ARTA DIGITALĂ și BENZILE DESENATE. Pe toate 3 le-a combinat și a convins juriul internațional că lucrarea lui a fost cea mai buna!

Alexandru Ciubotariu face street art sub numele „Pisica Pătrată”, dar pasiunea lui cea mai mare rămâne banda desenată. Cel mai recent album este "Alice în Țara Minunilor", publicat de Editura Casa Radio, și acum lucrează la un album de benzi desenate despre istoria Tomisului pentru Muzeul de Istorie Națională li Arheologie Constanța.

Autorul bulgar Peter Stanimirov conduce secția de benzi desenate a Uniunii Artiștilor Plastici din Bulgaria și a publicat benzi desenate în revista Daga (Curcubeul) editată de Pleiad Publishing House. În 2017 a pictat 300 de ilustrații pentru "The Ring of the Nibelung" iar în 2018 a publicat romanul grafic cu același nume pentru editura Kibea Publishing. A semnat sute de coperți și ilustrații pentru carte de copii, este autorul "COMICS - first ten steps", "Seven Urban Sins", "The day when our mom went up to the sky" și "Neotera". Peter Stanimirov locuiește în Sofia, Bulgaria - țară invitată în cadrul Festivalului Internațional de Benzi Desenate Istorice de la Brașov.

Gael Henry, ilustratorul romanului grafic "L'ours de Ceausescu", în care scenaristul Aurélien Ducoudray descrie absurditatea regimului dictatorial, este invitat pe 13-16 octombrie la Festivalul Internațional de Benzi Desenate Istorice Brașov. Albumul a fost publicat anul acesta de editura STEINKIS din Franța și va fi disponibil în cadrul Festivalului.

Ionuț Popescu a reușit să câștige câte un premiu la fiecare ediție a Festivalului Internațional de Benzi Desenate Istorice și a luat Premiul I și la concursul internațional CAN for Balkans. Cinci jurii diferite (din care unul internațional) n-au cum sa greșească. El a început să publice benzi desenate prin anii '90 în revista „Mini Azi”, iar cele mai recente proiecte la care a contribuit sunt "Următorul Cadru Ping Pong Comics" și "Istorii din '89 în benzi desenate".

Emanuel Pavel este ilustrator de carte de copii de ani buni, dar recent a redescoperit banda desenată. El a fost unul dintre cei șase câștigători ai ediției trecute a festivalului iar în septembrie anul acesta a luat Premiul Special și la Festivalul de Benzi Desenate din Veles, Macedonia. Emanuel a creat personajele de benzi desenate precum „Scufița Foarte Roșie” și „Puf”, având în pregătire un album "Puf, aventuri într-un joben".

Maximilien Van de Wiele este ilustrator și autor de benzi desenate din Belgia și se descrie ca fiind Post-Apunker, Slave of Industry și storyteller al Speed-Metalverse. El a câștigat o mențiune in cadrul concursului internațional CAN for Balkans cu lucrarea "Tuzla".

Valentin Chibrit este unul dintre cei mai buni caricaturiști din România. A participat la zeci de competiții și conferințe internaționale dedicate caricaturii. A furat meserie de la Ștefan Popa Popas, iar acum face caricaturi live, pasiune pe care a transformat-o într-o afacere de succes.

Felix Crișan, pasionat de istorie și de benzi desenate, a îmbinat cele două pasiuni în albumul de benzi desenate istorice "Tidal Wave – Fortăreaţa Ploieşti. Istoria unei zile – 1 august 1943" lansat în luna mai anul acesta chiar în Brașov. Albumul va fi disponibil în cadrul festivalului.

