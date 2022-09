Primul concurs de benzi desenate despre Balcanii în istorie și-a desemnat câștigătorii!

Concursul internațional de benzi desenate istorice ,,CAN for BALKANS” s-a desfășurat în perioada martie – iulie 2022.

În finala concursului au intrat 27 de autori din Belgia, Bulgaria, Macedonia de Nord, România, Serbia, Ucraina și China, informează un comunicat al organizatorilor..

Toate benzile desenate selectate au fost create special pentru acest concurs. Pe lângă calitatea artistică și documentarea istorică, alte criterii importante pentru jurizare au fost originalitatea și modul în care a fost respectată tematica, mai ales alegerea unor subiecte cu mesaje de reconciliere, de consolidare a păcii și a încrederii, de toleranță și respect.

Juriul internațional a fost format din prof. univ. Adrian Cioroianu (România), istoric, diplomat, autor de scenarii BD, prof. univ. Ardian Isufi (Albania), artist, decan al Facultății de Arte Frumoase din cadrul Universității de Arte Tirana (2016-2020), Etienne Schréder (Belgia), cunoscut scenarist și autor BD, Drazen Kovacevic, unul dintre cei mai importanți artiști BD din Serbia, Tome Trajkov, promotor al benzii desenate din Macedonia de Nord.

Atât lucrările premiate cât și cele acceptate de juriu în finală (în total 141 de planșe) vor fi prezentate în premieră la Festivalul Internațional de Benzi Desenate Istorice Brașov, începând din 13 octombrie 2022, în cadrul expoziției finale a proiectului european. Apoi, expoziția va fi itinerată anul acesta la Tirana (noiembrie) și Bruxelles (decembrie) și anul viitor la Leskovac (februarie) și Veles (martie).

Marele premiu al primei ediții a concursului ,,CAN for BALKANS” a fost câștigat de Răzvan Bronescu din România cu banda desenată ,,Aurel Petrescu, the Pioneer of Romanian Animation”.

Premiul I a revenit artistului român Ionuț Popescu cu lucrarea ,,Balkans Forever”. Podiumul este completat de artiști din Serbia. Kosta Milovanović a câștigat premiul al II-lea cu ,,And The Three Friends Are...”, o bandă desenată inspirată chiar din viața sa, din perioada începutului războiului civil (1991), care l-a prins în marina Iugoslaviei. Premiul al III-lea a fost acordat pentru banda desenată ,,The Wind”, realizată de Marjan Milanov (scenariu) și Srdan Todorović (desene), cu un subiect inspirat din tragediile luptelor de pe granița sârbo-bulgară în iarna anului 1915.

Juriul internațional a mai acordat cinci mențiuni speciale: Aljoša Tomić și Dragan Stokić Rajački (Serbia) pentru lucrarea ,,Deda Roga”; Maximilien Van de Wiele (Belgia) pentru lucrarea ,,Tuzla”; Slavica Kupenkova (Macedonia de Nord) pentru lucrarea ,,Odyssey”; Valentin Ionescu cu lucrarea ,,Comrade Rakija” și Vlad Forsea cu lucrarea ,,Balkan Humor vs The World” împart mențiunea dedicată României.

Proiectul ,,CAN for BALKANS – Comics Alliance Networking for Balkans” este unul dintre cele 13 proiecte câștigătoare ale apelului Consolidarea cooperării culturale și a competitivității industriilor culturale și creative în Balcanii de Vest (EACEA 39/2019), din cadrul Programului de finanțare Europa Creativa și este implementat de Muzeul Județean de Istorie Brașov (lider de proiect), National Historical Museum of Albania Comics Art Museum Bruxelles – Belgian Comic Strip Center, Comic Center of Macedonia (Macedonia de Nord), Leskovac comic school ”Nikola Mitrovic Kokan” (Serbia).

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA) din Bruxelles și are perioada de implementare martie 2021 – martie 2023.

Pentru mai multe detalii despre proiect și despre activitățile realizate până acum, mai ales studiile proiectului de cercetare științifică, vă invităm să accesați www.canforbalkans.eu

Despre proiectele apelului Consolidarea cooperării culturale și a competitivității industriilor culturale și creative în Balcanii de Vest (EACEA 39/2019) accesați https://data.europa.eu/doi/10.2797/811941