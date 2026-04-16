Descoperire uimitoare: un complex de botez unic vechi de 1.300 de ani

O descoperire arheologică remarcabilă, realizată în orașul antic Hippos, rescrie ceea ce istoricii credeau că știu despre ritualurile creștine timpurii și oferă o imagine mult mai complexă asupra practicilor religioase din epoca bizantină.

Săpăturile recente desfășurate la catedrala din Hippos, un important complex religios bizantin situat deasupra Marea Galileii, au scos la lumină o structură excepțională: un „photisterion" sudic – adică o sală de botez – alături de o serie de obiecte liturgice unice.

Descoperirile, publicate în revista Palestine Exploration Quarterly, oferă perspective noi asupra modului în care comunitățile creștine timpurii practicau botezul și își exprimau credința.

Un sistem dublu de baptisterii – unic în lumea creștină timpurie

Cea mai spectaculoasă revelație este existența a două spații distincte destinate botezului în cadrul aceleiași catedrale – o situație fără precedent cunoscută până acum în arhitectura creștină timpurie.

În mod obișnuit, bisericile bizantine aveau un singur baptisteriu. La Hippos însă, cercetătorii au identificat:

un baptisteriu nordic, mai vechi și mai amplu

un baptisteriu sudic, descoperit recent, adăugat probabil după renovările din anii 590–591 d.Hr.

Acest al doilea spațiu include un bazin de botez mai mic, amplasat într-un colț – o alegere arhitecturală neobișnuită, care sugerează o funcție specializată.

Arheologii consideră că cele două spații ar fi permis desfășurarea simultană a ceremoniilor sau ar fi reflectat diferențe de ritual: botezurile adulților, realizate cu „apă vie” curgătoare, și botezurile copiilor, efectuate cu apă statică.

Artefacte unice care dezvăluie ritualuri pierdute

Dincolo de arhitectură, săpăturile au adus la lumină un ansamblu rar de obiecte religioase, descoperite intacte lângă baptisteriul sudic – o situație excepțională, având în vedere secolele de jafuri și degradare.

Printre cele mai interesante descoperiri se numără:

un bloc de marmură cu trei cavități semisferice, fără analogii cunoscute până acum

un relicvar masiv din marmură, unul dintre cele mai grele descoperite în regiune

un candelabru din bronz de peste un metru înălțime, cu detalii decorative sofisticate

Cavitățile din blocul de marmură ar fi putut conține diferite tipuri de uleiuri sacre folosite în ritualurile de botez. Acest lucru sugerează existența unui ritual de ungere în trei etape – o practică rar documentată până în prezent.

Relicvarul, prevăzut cu compartimente și un capac special conceput pentru turnarea uleiului peste relicve, indică faptul că baptisteriul funcționa și ca martirion – un spațiu dedicat venerării sfinților.

O fereastră către viața religioasă bizantină

Descoperirile de la Hippos oferă o imagine concretă asupra modului în care comunitățile creștine timpurii își adaptau practicile religioase.

Coexistența funcțiilor de botez și venerare a relicvelor în același spațiu sugerează o intersecție între ritualuri și credințe, în care prezența sfinților amplifica semnificația spirituală a botezului.

Cercetătorii subliniază că această complexitate reflectă transformări mai ample ale societății creștine din secolul al VI-lea:

creșterea populației

intensificarea pelerinajelor

evoluția practicilor teologice

Conservat de un dezastru

În mod paradoxal, starea excepțională de conservare a sitului se datorează unei tragedii: un cutremur devastator produs în anul 749 d.Hr.

Acesta a dus la prăbușirea bruscă a complexului, îngropând baptisteriul sudic sub dărâmături. Spre deosebire de alte zone ale catedralei, care au fost jefuite sau reutilizate, acest spațiu a rămas sigilat timp de peste un mileniu.

Rezultatul este o veritabilă „capsulă a timpului” arheologică, care permite studierea detaliată a vieții religioase exact în momentul distrugerii.

Rescrierea istoriei regionale

Orașul Hippos, odinioară parte a Decapolisului, a fost un important centru creștin în perioada bizantină. Deși sursele istorice sunt limitate, noile descoperiri confirmă rolul său major în viața religioasă a regiunii.

Identificarea baptisteriului sudic nu doar completează imaginea tradițiilor locale, ci contestă și ideile existente despre arhitectura și diversitatea ritualurilor creștine timpurii.

Pe măsură ce cercetările continuă, arheologii se așteaptă la noi descoperiri care ar putea redefini înțelegerea creștinismului bizantin.

Pentru moment, catedrala din Hippos rămâne o mărturie impresionantă a faptului că o mare parte din istorie încă se află ascunsă, așteptând să fie redescoperită.

