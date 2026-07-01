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Peștera preistorică descoperită lângă Fureidis, în nordul Israelului (© Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority)

Artefacte vechi de 400.000 de ani, descoperite într-o peșteră, dezvăluie o societate preumană complexă

📁 Preistorie
Autor: Redacția
🗓️ 1 iulie 2026

Arheologii din Israel au descoperit o peșteră folosită de hominizi pre-neanderthalieni care au trăit în urmă cu până la 400.000 de ani, ceea ce o transformă într-unul dintre puținele situri din această perioadă puțin cunoscută care sunt accesibile cercetătorilor.

Situată la marginea localității Fureidis, în nordul Israelului, peștera urma să fie afectată de lucrări de construcție, moment în care arheologii au decis să o investigheze.

Inițial, în anii 1970, cercetătorii au considerat că peștera fusese folosită în urmă cu aproximativ 200.000 de ani, a declarat pentru CNN arheologul Kobi Vardi, din cadrul Autorității pentru Antichități din Israel.

Însă Vardi și colegul său Ron Shimelmitz, profesor asociat de arheologie la Universitatea din Haifa, au descoperit acum că aceasta a fost locuită încă de acum aproximativ 400.000 de ani.

Cercetătorii au ajuns la această concluzie după descoperirea unor unelte din silex, precum topoare de mână, răzuitoare și lame, caracteristice culturii Acheulo-Yabrudiene, aparținând hominizilor pre-neanderthalieni care locuiau în regiune în acea perioadă.

Vardi a declarat pentru CNN că descoperirea vechimii reale a peșterii a fost „o mare surpriză”. Aceasta ar fi fost folosită de membrii culturii Acheulo-Yabrudiene, care au locuit în Levant, în urmă cu aproximativ 400.000–250.000 de ani.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, oase provenind de la animale precum cerbul lopătar și gazela.

Un dinte străvechi de cerb descoperit în peșteră (© Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority)
Un dinte străvechi de cerb descoperit în peșteră (© Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority)

Acest lucru indică faptul că grupuri numeroase de hominizi trăiau împreună în peșteri, vânau animale sălbatice și foloseau focul, ceea ce indică „o viață de tabără complexă și bogată”, a declarat Shimelmitz într-un comunicat publicat de Ministerul israelian al Afacerilor Externe.

Până în prezent, însă, în niciuna dintre peșterile descoperite din această perioadă nu au fost găsite rămășițe umane semnificative.

Peștera din Fureidis este „un sit unic, de importanță mondială”, a afirmat Shimelmitz în același comunicat.

„Această capsulă a timpului aparține unei perioade unice de la sfârșitul Paleoliticului Inferior, chiar înainte ca neanderthalienii și oamenii moderni să devină dominanți și să se răspândească în numeroase regiuni”, a spus el.

„Doar câteva situri din această etapă importantă au fost descoperite în Israel și în întregul Levant, iar majoritatea nu sunt accesibile pentru cercetare”, a adăugat Shimelmitz.

Vardi a declarat că cercetătorii intenționează să desfășoare studii ample la acest sit, care probabil vor dura mai mulți ani.

„Marea noastră speranță în timpul săpăturilor din aceste peșteri este că poate vom găsi rămășițe de hominizi. Abia așteptăm să îi întâlnim”, a spus el.

Foto sus: Peștera preistorică descoperită lângă Fureidis, în nordul Israelului (© Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority)

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