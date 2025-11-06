Arheologii au descoperit un teasc de vin vechi de 5.000 de ani și artefacte lângă Tel Megiddo

Arheologii de la Autoritatea pentru Antichități a Israelului (IAA) au descoperit unul dintre cele mai vechi teascuri de vin din Israel și rare artefacte ritualice canaanite în apropiere de Tel Megiddo, în Valea Izreel. Descoperirile au fost făcute înainte de lucrările de extindere a autostrăzii 66 și oferă noi dovezi ale urbanizării timpurii și ale vieții religioase locale care a înflorit în urmă cu mai bine de 5.000 de ani.

Situl a scos la iveală o colecție de obiecte ritualice. Credit foto: Katerina Katzan, IAA

Săpăturile, realizate pe o distanță de aproximativ 1,2 kilometri ca parte a unui proiect de dezvoltare a infrastructurii, au dezvăluit urme din Epoca Bronzului Timpuriu IB (acum aproximativ 5.000 de ani) și din Epoca Bronzului Târziu II, datând de circa 3.300 de ani. Printre cele mai vechi descoperiri se numără un mic teasc de vin săpat în stâncă, cu o podea înclinată pentru zdrobirea strugurilor și un bazin de colectare — dovadă clară că producția organizată de vin exista deja în regiune în perioada apariției primelor orașe.

Structuri rezidențiale descoperite în jurul teascului sugerează că zona făcea parte dintr-o așezare în expansiune dincolo de limitele Tel Megiddo. Descoperirea plasează începuturile viticulturii locale într-un context urban mai larg, demonstrând dezvoltarea paralelă a vieții comunitare și a producției meșteșugărești.

Artefacte ritualice canaanite

La fel de fascinante sunt și artefactele provenite din perioada canaanită târzie, care reflectă practici religioase cotidiene desfășurate în afara centrului urban principal. Printre acestea se numără un model de sanctuar din ceramică, vase importate din Cipru și un set ritualic de libație centrat în jurul unui vas zoomorf în formă de berbec.

Vasul, descoperit intact alături de mici boluri, era probabil folosit pentru turnarea lichidelor sacre — vin, ulei sau lapte — ca ofrande simbolice pentru zei. Lichidul curgea dintr-un bol în spatele berbecului și ieșea prin gură, imitând actul unei jertfe divine.

O fereastră rară spre credințele canaanite

Astfel de seturi ritualice sunt descoperite de obicei doar sub formă de fragmente, ceea ce face această descoperire deosebit de valoroasă. Vasele au fost îngropate cu grijă lângă o stâncă masivă, cu vedere către zona templului de la Megiddo — indiciu că fermieri din împrejurimi ar fi putut practica ritualuri în aer liber și aduce oferte în afara orașului fortificat, probabil ca parte a unui cult popular paralel cu cel oficial din templu.

Legătura dintre viața urbană și credința rurală

Aceste descoperiri oferă o verigă lipsă între complexul templului de la Megiddo și activitățile rurale din zonă. Teascul vechi de 5.000 de ani reprezintă o dovadă a primei industrii urbane, iar ofrandele ritualice demonstrează continuitatea tradițiilor religioase timp de secole. Împreună, aceste elemente îi vor ajuta pe arheologi să înțeleagă mai bine interacțiunea dintre viață, economie și credință într-unul dintre cele mai importante centre antice din regiune.

Credit foto: Barak Tzin, IAA

Începând din această săptămână, artefactele de la Megiddo — inclusiv reconstrucția teascului de vin și vasele canaanite pentru libații — vor fi expuse la Campusul Național Jay și Jeanie Schottenstein pentru Arheologia Țării Israelului, din Ierusalim.

Expoziția oferă publicului o fereastră rară către originile spirituale și urbane ale Văii Izreel din Antichitate.