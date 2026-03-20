Arheologii au descoperit modul în care erau realizate textilele în Epoca Bronzului

Analiza și reconstrucția unui război de țesut cu greutăți de urzeală, provenit din situl de la Cabezo Redondo, din Spania, care datează din mileniul al II-lea î.Hr., oferă o perspectivă fără precedent asupra dezvoltării tehnologiei textile în vestul Mediteranei în Epoca Bronzului.

Folosit pe scară largă în Europa preistorică și în zona mediteraneană pentru producerea textilelor, războiul de țesut cu greutăți de urzeală este un dispozitiv în care firele atârnă liber, fiind întinse de greutăți din lut sau piatră atașate la capetele inferioare ale acestora, relatează phys.org.

Confecționate din lemn și fibre organice, războaiele de țesut în sine rareori se păstrează în context arheologic, ceea ce înseamnă că arheologii se bazează de obicei pe analiza greutăților pentru a înțelege metodele de producție textilă din preistorie.

„Existența producției textile în sud-estul Iberiei în Epoca Bronzului era bine stabilită, în special prin studiul greutăților de război și al fusaiolelor (piese în formă de disc, realizate din teracotă, lut ars, os, bronz sau piatră, plasate în partea inferioară a fusului, cu scopul de a-i asigura o rotație regulată – n.r.). Cu toate acestea, componentele din lemn ale războaielor de țesut sunt rareori conservate, ceea ce ne-a limitat sever capacitatea de a reconstrui în detaliu morfologia războiului, organizarea spațială și practicile de țesut”, afirmă autorul principal al cercetării, Dr. Ricardo E. Basso Rial de la Universitatea din Granada.

Acum, cercetătorii au descoperit bârne carbonizate și frânghii din fibre vegetale în asociere cu greutăți din lut la așezarea din Epoca Bronzului de la Cabezo Redondo, în sudul Spaniei, ceea ce i-a determinat să concluzioneze că acestea reprezintă rămășițele unui război de țesut cu greutăți de urzeală.

Fiind unul dintre cele mai bine conservate exemple de astfel de război de țesut din vestul Mediteranei, descoperirea oferă o oportunitate rară de a aprofunda înțelegerea producției textile în Iberia epocii bronzului.

Cercetătorii au analizat resturile de lemn păstrate și greutățile din lut, folosind aceste informații pentru a reconstrui parțial războiul de țesut. Rezultatele lor sunt publicate în revista Antiquity.

Resturile de lemn provin din pin de Alep, o specie locală. Greutățile sunt însă mai neobișnuite: mult mai ușoare decât alte exemple din Iberia mediteraneană, ele ar putea fi asociate cu producerea unor țesături mai fine sau mai variate.

„Caracteristicile acestor greutăți sugerează că războiul de țesut era capabil nu doar să producă țesături simple, de tip pânză, ci și, posibil, textile mai dense și mai complexe din punct de vedere tehnic, inclusiv probabil unele dintre primele țesături în diagonală. Acest lucru reprezintă un progres semnificativ în înțelegerea tehnologiei textile din Epoca Bronzului în Iberia”, spune Dr. Basso Rial.

Țesăturile simple, realizate adesea din fibre vegetale precum inul, sunt cele mai comune din Neolitic până în Epoca Bronzului. În schimb, țesăturile în diagonală nu au devenit răspândite decât la începutul mileniului I î.Hr.

Important este că aceste țesături în diagonală erau de obicei realizate din lână, sugerând că situl de la Cabezo Redondo ar fi putut avea un rol important în „revoluția textilă”: diversificarea tehnică a textilelor asociată cu adoptarea lânii.

„Această descoperire ne permite să vedem nu doar uneltele parțiale care se păstrează de obicei, ci chiar războiul de țesut - înghețat în momentul în care era folosit, acum aproape 3.500 de ani - oferind o perspectivă rară asupra meșteșugului cotidian al țesutului în Epoca Bronzului”, concluzionează Dr. Basso Rial.

Foto sus: Ilustrație reprezentând prelucrarea textilelor în Epoca Bronzului, așa cum este documentată la Cabezo Redondo (© Desen de J. A. López Padilla)

