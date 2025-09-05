ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți

În noaptea de 25 ianuarie 2025, liniștea orașului Assen din Olanda a fost spartă de un jaf spectaculos: patru artefacte dacice de aur – celebrul coif de la Coțofenești și trei brățări spiralice – au fost sustrase din Muzeul Drents, în timpul expoziției „Dacia – Rijk van goud en zilver” („Dacia – Regatul aurului și argintului”). Obiectele, aduse din România, reprezentau unele dintre cele mai prețioase relicve ale lumii antice.

Acum, la noua luni de la furt, parchetul olandez (OM) a decis că trei dintre cei patru suspecți în cazul furtului celor trei brățări dacice și a coifului de la Coțofenești, de la Muzeul Drents din Assen nu vor fi urmăriți penal. Parchetul olandez (OM) consideră că rolul lor este prea mic pentru a fi urmăriți penal. „Deși i-au ajutat pe principalii suspecți cu acțiuni de sprijin, OM consideră că nu se poate dovedi că aceștia știau că acțiunile lor erau legate de furt”, a transmis OM joi, potrivit nltimes.nl.

Coiful de la Coțofenești – simbolul regalității dacice

Descoperit întâmplător în 1929, în satul Poiana Coțofenești din Prahova, coiful de aur masiv (aprox. 1,5 kg) este una dintre cele mai impresionante piese de aur antic păstrate până astăzi. Realizat în secolul al IV-lea î.Hr., piesa este lucrată dintr-o singură foaie de aur și decorată cu scene mitologice, figuri de animale fantastice și motive geometrice, tipice artei traco-getice.

Interpretările istoricilor îl plasează drept un obiect cu valoare dublă: pe de o parte, coif de paradă, purtat probabil de un conducător local în cadrul ceremoniilor religioase și militare; pe de altă parte, un simbol al puterii și al legăturii dintre conducător și divinitate. Scenele reprezentate – printre care sacrificiul unui berbec – amintesc de cultul solar și de tradițiile indo-europene.

Un jaf ca în filme

Pentru a pătrunde în muzeu, hoții au detonat o bombă artizanală la intrarea de marfă, apoi au fugit cu mașina care a fost ulterior incendiată sub un viaduct. Ancheta a scos la iveală un grup de patru suspecți, însă Parchetul olandez a anunțat recent că trei dintre ei nu vor fi urmăriți penal, considerând că rolul lor secundar nu poate fi dovedit ca fiind legat direct de furt.

Singurul acuzat oficial rămâne un tânăr de 26 de ani, suspectat că a furat plăcuțele de înmatriculare folosite în timpul jafului. În schimb, principalii suspecți – Jan B. (20 de ani), Bernhard Z. (35 de ani) și Douglas Chesley W. (36 de ani, considerat „creierul operațiunii”) – se află în arest, invocând dreptul la tăcere.

Soarta unui tezaur în pericol

Furtul de la Assen reamintește cât de vulnerabile sunt comorile antice în fața rețelelor criminale. Coiful de la Coțofenești, piesă unică în lume, are o valoare care depășește cu mult dimensiunea materială – el reprezintă o fereastră spre universul spiritual și artistic al dacilor.

Astăzi, recuperarea sa și a brățărilor de aur devine nu doar o miză juridică, ci și una identitară, pentru că astfel de obiecte nu sunt simple exponate, ci martori ai unei civilizații care a dăruit Europei un patrimoniu cultural de neegalat.