Academicianul Marius Andruh, ales președinte al Academiei Române

Academia Română și-a ales marți, 7 aprilie 2026, noul președinte, în persoana academicianului Marius Andruh. Alegerile au avut loc, prin vot secret, în cadrul Adunării Generale întrunite în Aula Academiei Române.

Cu un cvorum de 157 de membri prezenți, titulari corespondenți și de onoare, Adunarea Generală și-a exprimat opțiunea în două tururi. Academicianul Marius Andruh a fost ales cu o majoritate de 84 de voturi, informează un comunicat al Academiei Române.

Mandatul de președinte al Academiei Române are o durată de patru ani, iar un membru titular poate deține această funcție de două ori. Președintele își va prelua prerogativele în termen de 15 zile de la data alegerii. Miercuri, 29 aprilie 2026, vor avea loc alegerile pentru celelalte funcții din Biroul de Prezidiu: patru vicepreședinți și un secretar general.

Profesorul Marius Andruh, chimist de reputație internațională, cu o activitate științifică remarcabilă, a fost ales membru al Academiei Române în 2001, la vârsta de 46 de ani. Din anul 2009 conduce Secția de științe chimice din Academia Română, iar din 2022 este vicepreședinte al Academiei. Începând cu anul 2021 este director al Institutului de Chimie Organică și Supramoleculară „Costin D. Nenițescu”, unul dintre cele mai performante institute ale Academiei Române.

Licențiat al Facultății de chimie, Universitatea din București, ca șef de promoție, a devenit doctor în chimie la aceeași universitate în anul 1988. Parcursul profesional cuprinde specializări postdoctorale la Paris (1991) și Göttingen, în calitate de bursier al Fundației „Alexander von Humboldt“ (1992-1993).

Profesor și cercetător de vocație, și-a început carieră didactică în 1984 la Facultatea de chimie a Universității din București. În perioada 2003-2019 a fost șeful Catedrei de chimie anorganică, iar în anul 2019 a devenit profesor emerit al universității. În prezent este președinte al Comisiei Centrale a Olimpiadei Naționale de Chimie și coordonator al lotului olimpic internațional.

Domeniile sale de cercetare sunt reprezentate de chimia metalosupramoleculară, magnetismul molecular și ingineria cristalină, activitatea științifică fiind ilustrată în peste 320 de publicații de nivel internațional. Laboratorul pe care l-a coordonat la Facultatea de chimie a făcut parte dintr-o rețea de excelență a Uniunii Europene, în cadrul proiectului MAGMANet, finalizat cu înființarea Institutului European de Magnetism Molecular, profesorul Andruh fiind membru în Board of directors în perioada 2008-2013.

A fost profesor asociat la Université du Québec à Montréal (1994-1996) și profesor invitat la instituții de învățământ superior de prim rang din Europa și America de Sud: Universitatea din Bordeaux și Institut Universitaire de France, Universitatea din Göttingen, Universitatea din Brno, Universitatea din Angers, Universitatea „Pierre et Marie Curie“ din Paris, Universitatea din Jena, Universitatea din Manchester, Universitatea „Paul Sabatier“, Toulouse, Universitatea „Louis Pasteur“ din Strasbourg, Universitatea din Valencia, Unversidade Federal Fluminense Niteroi/Rio de Janeiro, Universitatea din Bordeaux (Centre de Recherche „Paul Pascal“).

Ca recunoaștere a excepționalei activități științifice, în 2004 a fost ales membru corespondent al Academiei Europene de Științe, Arte și Litere din Paris și membru al European Academy of Sciences. În 2008, președinția României i-a acordat Ordinul Național pentru Merit, în rang de Cavaler.