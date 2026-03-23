După filme despre natură și biodiversitate vine „Hoinari prin Munți”. Iată trailerul

După succesul documentarului România Sălbatică și al altor producții dedicate naturii, premiate internațional, regizorul și producătorul Cosmin Dumitrache revine cu un nou proiect cinematografic. „Hoinari prin Munți”, cel mai recent film al său, marchează o schimbare de perspectivă, fiind primul documentar observațional al regizorului, centrat pe latura umană. Filmul explorează relația profundă dintre om și munte și propune o meditație despre libertate, echilibru și iubire, spusă prin povestea a doi dintre cei mai respectați montaniarzi ai României, Dinu Mititeanu și Marlene Mititeanu. Documentarul urmărește parcursul lor de peste cinci decenii pe crestele Carpaților și ale Alpilor, de la ascensiuni spectaculoase, până la reflecții despre natură și sensul unei vieți trăite în mișcare.

Trailerul oficial a fost lansat astăzi și poate fi vizionat pe Instagram, Facebook, TikTok și Youtube.

Imaginile surprind și performanța remarcabilă a cuplului: într-o etapă a vieții în care majoritatea oamenilor își reduc considerabil activitatea fizică, Dinu Mititeanu a urcat 33 de vârfuri de peste 4.000 de metri dintre cele 82 existente în Alpi, toate între 70-80 de ani, însoțit și de mai tânăra sa soție.

„Realizarea documentarului e un vis împlinit. Mi l-am imaginat de când am citit primele două cărți ale lui Dinu; atunci s-a aprins scânteia de a aduce această poveste fascinantă în fața publicului, cu atât mai mult cu cât ne apropia și pasiunea comună pentru munte. Un element esențial al filmului a fost arhiva personală a familiei Mititeanu: am explorat șase valize de diapozitive și zeci de albume foto vechi, căutând imagini reprezentative pentru alpinismul anilor '60-'90. De asemenea, am integrat și mii de fotografii de pe blogul lor, documentând turele din anii 2000 până în prezent”, precizează regizorul Cosmin Dumitrache.

Muntele, a doua casă pentru Marlene și Dinu Mititeanu

La cei 86 de ani, Dinu rămâne una dintre figurile emblematice ale alpinismului românesc. Alături de Marlene, partenera sa de viață și de coardă, formează unul dintre cele mai longevive și active cupluri de montaniarzi din România. Marlene este un sprijin esențial în fiecare ascensiune, contribuind la documentarea traseelor și la transformarea rutelor tehnice în povești vizuale memorabile pentru publicul lor.

„Una dintre cele mai mari provocări a fost să-i conving pe Dinu și pe Marlene să fie protagoniștii filmului. A trebuit să-i fac să înțeleagă că tocmai povestea lor este inima acestui film. Se temeau ca publicul să nu interpreteze relatările lor pentru turele pe care le realizează ca pe o formă de laudă. Însă tocmai această autenticitate și lipsă de orgoliu fac ca mesajul lor să fie atât de puternic”, completează regizorul.

Calatori pe munte, Dinu și Marlene Mititeanu

Dinu și Marlene adaugă: „Ne obișnuiserăm treptat să fim tot mai apreciați pentru experiența acumulată pe munte. Mai cunoscuți în lumea montaniarzilor am devenit prin relatarea pe blogul nostru a turelor efectuate în toate anotimpurile. Sunt acolo sute de articole citite de mii, unele chiar de zeci de mii de oameni. Ceea ce ne bucură, desigur. Dar nu ne-am putut imagina că vom deveni „eroi” într-un film. La început a fost dificil să acceptăm că filmul vorbește atât de mult despre noi, însă acum ne bucurăm că oamenii vor vedea ce înseamnă muntele pentru sufletele noastre. În munte ne simțim fericiți, împliniți și liberi. Ne simțim acasă.”

Hoinari prin munți: geografia pasiunii și a longevității

Geografia filmului reflectă pasiunea protagoniștilor pentru explorare: filmările au avut loc în Carpați - Piatra Craiului, Bucegi, Buila-Vânturarița, Cozia, Parâng, Apuseni, Făgăraș și Cheile Turzii - dar și în Dolomiți și Alpi, în jurul Matterhorn și Mont Blanc. Pentru a completa portretul protagoniștilor, echipa a realizat interviuri în Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov sau București, cu ghizi montani, alpiniști și prieteni apropiați ai cuplului.

Prin acest film, Cosmin Dumitrache își propune să ofere publicului și un exemplu de longevitate și viață activă, demonstrând importanța disciplinei și sportului - lecții pe care Dinu Mititeanu alături de Marlene le oferă de zeci de ani prin legătura lor specială cu muntele și pasiunea pentru explorare. În același timp, povestea lor ne amintește că responsabilitatea pe munte începe cu grija pentru propria siguranță și continuă cu respectul pentru natură.

Toate informațiile despre film se găsesc pe conturile de social media - Instagram, Facebook și TikTok.

Despre Cosmin Dumitrache

​​Cosmin Dumitrache este regizor, producător și videograf multipremiat, câștigător TIFF și Gopo, cunoscut pentru proiecte emblematice precum România Sălbatică, Wild Transylvania, Zanzibar Untold, Arhitecții Naturii și Delta Sălbatică. Documentarele sale au fost difuzate în peste 50 de țări, pe platforme de prestigiu precum HBO, Discovery, BBC, PBS America și National Geographic, transformându-l într-un adevărat ambasador vizual al biodiversității României și nu numai.

A lucrat la numeroase proiecte de conservare și promovare a parcurilor naționale din România, materialele sale fiind adesea folosite în campanii de educație ecologică. Alături de Dan Dinu este co-realizator al casei de producție NTD Film.

Mai multe informații despre activitatea lui Cosmin Dumitrache: https://www.cosmindumitrachefilms.com/

Despre Dinu și Marlene Mititeanu

Dinu Mititeanu este o figură emblematică a alpinismului și educației montane din România, adesea numit „conștiința muntelui”. Chiar și la peste 85 de ani, continuă să parcurgă trasee montane și să inspire prin exemplul său de longevitate și viață activă. Blogul său documentează sute de trasee în Carpați, Alpi și până în Patagonia, împărtășind detalii prețioase despre un stil de viață la înălțime. A publicat șase cărți în Colecția verde a editurii România pitorească, iar în 2027 va apărea „Via Transilvanica în ambele sensuri”. În plus, Dinu este documentarist, corector de ghiduri montane, veteran Salvamont și creator de comunitate, devenind un mentor pentru cei care doresc să învețe etica muntelui.

Marlene Mititeanu nu este doar „soția care îl însoțește” pe Dinu, ci partenerul său de coardă, indispensabil în fiecare ascensiune. Cu rigoare, observație atentă și disciplină, ea gestionează detaliile și transformă fiecare traseu tehnic într-o poveste vizuală memorabilă pentru publicul lor. Marlene este un simbol al emancipării prin sport și natură, un model de sănătate, curaj și optimism pentru generațiile de femei care vor să își cucerească propriii munți.

Mai multe informații despre cei doi, pe https://dinumititeanu.ro/