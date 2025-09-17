Mărturisesc că Dortmund nu era neapărat în fruntea listei mele de orașe de vizitat. În primă etapă, am ales orașul ca punct de plecare spre gamescom, marele festival de gaming din Köln.

Dortmund a părut alegerea cea mai practică: accesibil cu trenuri rapide, prețuri ceva mai prietenoase decât în Köln și, la prima vedere, un loc bun de dormit între două zile aglomerate de conferințe și jocuri. În ciuda acestui fapt, orașul a reușit să mă surprindă peste așteptări și s-a transformat din simplu loc de cazare într-o oprire cu povești și locuri de ținut minte pentru o viață întreagă.

O surpriză neașteptată, însă binevenită

De la început, am realizat că Dortmund are un spirit aparte. Istoria sa, care începe încă din Evul Mediu, se împletește cu un trecut industrial marcat de mine și oțelării, iar astăzi se vede limpede o transformare spectaculoasă. Dintr-un oraș gri al cărbunelui, a devenit, astăzi, un loc verde, plin de cultură și surprinzător de primitor. Fosta mină Zollern, de exemplu, arată ca un palat Art Nouveau și găzduiește acum un muzeu fascinant despre istoria muncii industriale. O experiență care îți amintește cât de mult s-a reinventat acest oraș din inima regiunii Ruhr.

Panoramă din centrul așezării AUTOR Andreea Sprînceană

Chiar dacă acest oraș a fost aproape anihilat în timpul Celui De-al Doilea Război Mondial, trebuie să reconsc faptul că ingeniozitatea germană a reușit să raducă Dortmund pe linia de plutire. Da, cu siguranță, există și probleme de ordin tehnic în cadrul așezământului și cred că, în contextul actual al valurilor de imgiranți, începe să manifeste și o oarecare instabilitate în sectorul social, dar cu toate acestea, am rămas plăcut surprins de viața pe care acest micuț oraș reușește să o propage.

Nu cred că am văzut vreo cafenea fără client sau vreun magazin fără cumpărători. Nu am fost deloc mirat să constat că există și alți vizitatori, turiști prin centrul vechi, dar nou, ca să zic așa, din Dortmund. Nici ca prețuri nu pot să spun că mi s-a părut ceva ieșit din comun. Poate mai stranie să fi fost coincidența anumitor prețuri cu cele de acasă din România, însă aspectul economic am să-l reduc pe cât posibil, fiind foarte multe aspecte de dezbătut aici.

Un simbol recurent AUTOR Andreea Sprînceană

Între parcuri, piețe și fotbal

Descoperirea Dortmundului pentru mine a început în Westfalenpark. Este un spațiu imens, cu grădini tematice și o liniște neașteptată pentru un oraș de peste jumătate de milion de locuitori. Am urcat și în turnul Florian, de unde am privit întregul oraș și am văzut cum vechile structuri industriale coexistă cu zone verzi și moderne. De acolo, panorama te face să înțelegi că Dortmund respiră altfel decât [AG1] imaginea clișeică a unui oraș industrial.

Panorama orașului AUTOR Andreea Sprînceană

Din parc, drumul m-a dus către centrul istoric, Alter Markt. Cafenele, terase și clădiri de secole dau viață acestei piețe, iar biserica Reinoldikirche, cu turnul său gotic, veghează peste tot. Am stat acolo la o cafea și am avut impresia că timpul încetinește, un contrast plăcut față de agitația din Köln, unde urma să mă deplasez pentru a participa la gamescom. De fapt, cred că am ajuns să apreciez alegerea de înnoptare în ziua următoare participării mele la evenimentul din Köln, sau Cologne cum mai este cunoscut, în special pentru oaza de liniște pe care am găsit-o în Dortmund în plimbarea mea prin zonele limitrofe centrului într-o după-amiază însorită.

Indiferent de cât microbism ai în sânge, nu ai cum să nu înțelegi că adevărata inimă a orașului bate pe Signal Iduna Park, stadionul Borussiei Dortmund. Am trecut pe lângă arenă într-o după-amiază liberă și chiar dacă nu era zi de meci, am simțit atmosfera specială care îl face faimos în toată lumea. „Gelbe Wand” sau Zidul Galben al suporterilor este legendar, sau cel puțin așa mi-au explicat localnicii. Acolo, fotbalul nu este doar sport, este identitate și comunitate. Vizita la stadion a fost unul dintre punctele culminante ale șederii mele în Dortmund și recunosc că m-a făcut să privesc cu alți ochi pasiunea pentru acest club, poate chiar și pentru acest tip de sport, în sine.

Piața din apropierea primăriei AUTOR Andreea Sprînceană

Artă, cultură și o doză de modernitate

Pe lângă fotbal și piețe istorice, Dortmund știe să fie și modern. U-Tower, fosta fabrică de bere, a devenit un centru cultural unde arta contemporană se întâlnește cu latura gastronomică și panorame spectaculoase de pe acoperișul său înalt. Am petrecut câteva ore bune acolo, explorând expoziții multimedia și bucurându-ne de o după-amiază răcoroasă la sfârșit de august. A fost o dovadă că Dortmund nu trăiește doar din trecut sau din fotbal, ci se reinventează constant.

Și dacă ai norocul să ajungi în perioada sărbătorilor de iarnă, am auzit că Dortmund îți oferă una dintre cele mai frumoase piețe de Crăciun din Germania. În Alter Markt se ridică cel mai mare brad de Crăciun din țară, iar peste 300 de căsuțe vând vin fiert, dulciuri tradiționale și cadouri artizanale. Deși am fost vara, văzând poze cu această piață mi-am promis că mă voi întoarce intr-o iarnă pentru această experiență, fără discuție.

Un lăcaș de cult AUTOR Andreea Sprînceană

Dortmund a fost pentru mine o surpriză plăcută. Am plecat cu gândul că îl folosesc drept bază pentru gamescom și am descoperit un oraș cu suflet, care îmbină istoria, natura și pasiunea unică pentru fotbal. Nu e la fel de turistic precum Berlin sau München, dar tocmai asta îi dă autenticitate. Este genul de oraș în care descoperi viața locală fără să ajungi sufocat de mulțimi de vizitatori.

[AG1]este diferit de -: nu inteleg cum ar respira