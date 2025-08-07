Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
„Ziua Porților Deschise”, la amfiteatrul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 7 august 2025

Lucrările de conservare și restaurare desfășurate la amfiteatrul din capitala Daciei Romane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, vor putea fi văzute de publicul larg în cadrul manifestării Ziua Porților Deschise, ce va fi organizată pe 8 august, începând cu ora 12:00, intrarea fiind liberă pe tot parcursul zilei.

Potrivit Consiliului Județean (CJ) Hunedoara, evenimentul marchează finalizarea lucrărilor ce au avut loc, în ultimii ani, la amfiteatrul roman care se găsește în situl din localitatea Sarmizegetusa, proiectul derulându-se cu fonduri europene.

„Evenimentul marchează promovarea rezultatelor proiectului european «Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa» (...) și a activităților desfășurate până în prezent, într-un moment special în care acest monument emblematic al patrimoniului național își redeschide porțile pentru vizitatori. Accesul în sit va fi gratuit pe tot parcursul zilei, până la încheierea programului de vizitare, la ora 20:00”, precizează CJ Hunedoara.

Proiectul a beneficiat de o finanțare totală nerambursabilă de 22,08 milioane de lei, în două etape, cu o cofinanțare de 2% din partea beneficiarului - CJ Hunedoara.

În principal, proiectul și-a propus conservarea și restaurarea amfiteatrului roman, creșterea gradului de atractivitate a monumentului istoric și a numărului de vizitatori peste 91.000 în primul an de operare și apoi la peste 111.000 persoane, într-un interval de 10 ani.

Descoperiți virtual amfiteatrul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa accesând următoarele linkuri: TUR VIRTUAL ZI și TUR VIRTUAL NOAPTE.

