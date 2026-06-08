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Zilele Europene ale Arheologiei: Vizite ghidate pe șantiere arheologice din județul Buzău

Zilele Europene ale Arheologiei: Vizite ghidate pe șantiere arheologice din județul Buzău

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 8 iunie 2026

Muzeul Județean Buzău se alătură ediției din acest an a evenimentului Zilele Europene ale Arheologiei vă invită publicul să participe, în perioada 12–14 iunie 2026, la o serie de vizite ghidate pe șantiere arheologice din județ, având astfel ocazia de a descoperi, direct la fața locului, patrimoniul arheologic, etapele cercetării de teren și rolul specialiștilor în documentarea, protejarea și valorificarea vestigiilor istorice.

Conform Muzeului Județean Buzău, programul de vizitare este următorul:

  • 12 iunie 2026 – Târcov – Piatra cu Lilieci, com. Pârscov;
  • 13 iunie 2026 – Pietroasa Mică – Gruiu Dării, com. Pietroasele;
  • 14 iunie 2026 – Gherăseni – Grindu Cremenea, com. Gherăseni.
  • Vizitele se vor desfășura zilnic, între orele 10.30 – 12.30 și vor fi coordonate de arheologii buzoieni.

Zilele Europene ale Arheologiei este un program coordonat la nivel european de INRAP – Institut national de recherches archéologiques préventives din Franța și organizat în România sub coordonarea Institutului Național al Patrimoniului, ce reunește anual muzee, situri arheologice, universități, instituții de cercetare și organizații culturale din întreaga Europă, într-un demers comun de popularizare a arheologiei.

Accesul este gratuit!

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