Volumul „Inaugurarea Palatului de Justiție din Iași. Reflecții în presa vremii”, lansat la Iași

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei a organizat vineri, 27 martie 2026, în Sala Voievozilor de la Palatul Culturii, evenimentul de lansare a volumului „Inaugurarea Palatului de Justiție din Iași. Reflecții în presa vremii”, semnat de Senica Țurcanu și Cosmin Niță.

Recent publicat de Editura Palatul Culturii din Iași, în contextul împlinirii a 100 de ani de la inaugurarea Palatului de Justiție și Administrativ din Iași (11 octombrie 1925), edificiu simbol al orașului, cunoscut astăzi drept Palatul Culturii, volumul reconstituie, prin vocea epocii, atmosfera și semnificațiile unuia dintre cele mai importante momente din istoria modernă a Iașului, informează un comunicat al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Conform sursei citate, prezentarea evenimentelor este realizată, în principal, prin prisma relatărilor din presa vremii, care surprind atât solemnitatea momentului, cât și entuziasmul colectiv al epocii. Volumul reunește și o selecție reprezentativă de articole de presă, reportaje, discursuri oficiale și texte memorialistice, publicate în preajma inaugurării, culese din publicații ieșene și naționale.

Până la apariția volumului, aceste materiale puteau fi citite doar parcurgând zeci, poate chiar sute de tomuri diferite, păstrate în fondurile mai multor biblioteci. Între acestea se regăsesc mărturii semnate de Regina Maria a României, precum și intervenții ale arhitectului I.D. Berindei, permițând cititorului să înțeleagă zbuciumul și eforturile pe care acesta le-a depus în realizarea proiectului căruia i-a dedicat două decenii din viață și pe care îl considera „opera sa capitală”, precizează Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.