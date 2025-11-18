Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui vă invită vineri, 21 noiembrie, la ora 12:00, în sala Arta a instituției, la vernisajul expoziției „Visul primei nopți polare - Belgica. Expediția antarctică (1897-1899)”.

Principalul organizator, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, în parteneriat cu Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul Polonez București, Muzeul Național de Istorie a României, Complexul Muzeal Național Moldova Iași și Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, vă așteaptă să descoperiți fascinanta poveste a expediției Belgica, în compania dr. Oana Paula Popa, curatorul expoziției.

Evenimentul marchează 𝟏𝟓𝟕 de ani de la nașterea și 𝟕𝟖 de ani de la trecerea în eternitate a lui Emil Racoviță, celebrul naturalist român și unul dintre eroii primei ierni din istoria omenirii petrecute dincolo de Cercul Polar de Sud.

Participanții la întâlnire vor putea admira obiecte autentice care au aparținut savantului Emil Racoviță: microscopul și lupa comandată special pentru această expediție, jurnalele de bord, precum și corespondența sa emoționantă cu membrii echipajului.

