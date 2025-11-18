Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
image

„Visul primei nopți polare - Belgica. Expediția antarctică (1897-1899)”

📁 Muzee
🗓️ 18 noiembrie 2025

Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui vă invită vineri, 21 noiembrie, la ora 12:00, în sala Arta a instituției, la vernisajul expoziției „Visul primei nopți polare - Belgica. Expediția antarctică (1897-1899)”.

Principalul organizator, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, în parteneriat cu Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul Polonez București, Muzeul Național de Istorie a României, Complexul Muzeal Național Moldova Iași și Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, vă așteaptă să descoperiți fascinanta poveste a expediției Belgica, în compania dr. Oana Paula Popa, curatorul expoziției.

Evenimentul marchează 𝟏𝟓𝟕 de ani de la nașterea și 𝟕𝟖 de ani de la trecerea în eternitate a lui Emil Racoviță, celebrul naturalist român și unul dintre eroii primei ierni din istoria omenirii petrecute dincolo de Cercul Polar de Sud.

Participanții la întâlnire vor putea admira obiecte autentice care au aparținut savantului Emil Racoviță: microscopul și lupa comandată special pentru această expediție, jurnalele de bord, precum și corespondența sa emoționantă cu membrii echipajului.

Mai multe pentru tine...
Zaharia Buruienescu Un comediant uitat jpeg
Zaharia Buruienescu - Un comediant uitat
„Visul primei nopți polare”, expoziție dedicată expediției vasului Belgica
„Visul primei nopți polare”, expoziție dedicată expediției vasului Belgica
os webp
Emisiunea filatelică „EXPO OSAKA 1970 – 2025”
Mihaela Voina jpg
„La Moșie” din Nemțișor, unde bucătăria moldovenească are casa plină, și o rețetă delicioasă de Babka
Bătălia de la Baia, ilustrată în „Chronica hungarorum” din 1488 (© Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Românească
Bătălia de la Baia, 1467. Ziua în care Matia Corvin a fost rănit de trei ori în spate
A treia săptămână a cercetărilor în situl arheologic de la Glina-Bălăceanca (© Muzeul Municipiului București)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ziua porților deschise la situl arheologic de la Glina-Bălăceanca
bm1 jpg
📁 Carte
„Bătălia de la Sarikamiș (decembrie 1914-ianuarie 1915)
VLC jpg
📁 Istorie culinară
„Portret gastronomic local”: Povestea PGL-ului „VLC” din Bilbor, satul cu cel mai curat aer din România, și un desert delicios
index (3) jpeg
📁 Carte
Recenzie „Integrarea României în sfera de influență sovietică”
thumbnail Ramnicul medieval Fl Epure jpg
📁 Carte
Râmnicul medieval - contribuții la cunoașterea istoriei urbane a Vâlcii
Expoziția „Haina îl face pe om. Incursiune în codul vestimentar de odinioară”, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului
📁 Istoria Modei
Magazinul pălărierului Heinrich Tischler, un loc emblematic pentru moda brașoveană, în urmă cu mai bine de 100 de ani
Târgul Meșterilor Populari din Craiova, edițiile 1978 și 1983 (© Muzeul Olteniei)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Târgul Meșterilor Populari din Craiova – o istorie de aproape 50 de ani