„Viața de zi cu zi în spatele frontului Primului Război Mondial”, proiect educațional la Mausoleul Eroilor din Focșani

Muzeul Vrancei derulează, în perioada 1-30 aprilie 2026, la Mausoleul Eroilor din Focșani, proiectul educațional „Viața de zi cu zi în spatele frontului Primului Război Mondial”.

Muzeografii Emilia Atanasiu și dr. Florin-Daniel Mihai, coordonatorii proiectului, vor aduce în prim-plan viața de zi cu zi a soldaților români în spatele frontului, plecând de la alimentație, odihnă sau activitățile din timpul liber precum lecturarea presei sau organizarea de întreceri sportive. Toate aceste aspecte sunt surprinse în fotografii documentare, scrie Muzeul Vrancei, pe pagina de Facebook a instituției.

De asemenea, elevii vor urmări secvențe din filmul ,,Pe aici nu se trece!" și vor afla informații despre echipamentul militar.

Pentru înscrieri puteți contacta Muzeul Vrancei la nr. de telefon: 0786527933.

