Vernisajul expoziției „Periplu balcanic la meglenoromânii din Grecia și Republica Macedonia de Nord și istroromânii din Croația”

Institutul Cultural Român (ICR) organizează expoziția fotografică „Periplu balcanic la meglenoromânii din Grecia și Republica Macedonia de Nord și istroromânii din Croația”, în parteneriat cu Societatea de Cultură Macedo-Română, în perioada 12-27 noiembrie 2025. Accesul vizitatorilor este liber.

La vernisaj, miercuri, 12 noiembrie 2025, ora 18.00, în Sala Mare a ICR, vor lua cuvântul academicianul Nicolae Saramandu, cercetător științific la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române, președinte al Societăţii de Cultură Macedo-Română, Carmen-Irina Floarea, cercetător științific la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române, și autoarea expoziției, Manuela Nevaci, informează un comunicat al ICR.

Expoziția prezintă fotografii din comunitățile de români sud-dunăreni din regiunile Meglen (Grecia și Republica Macedonia de Nord) și Istria (Croația), selectate din arhiva cercetărilor lingvistice de teren realizate în ultimii ani de dr. hab. Manuela Nevaci, cercetător științific la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române, vicepreședinte al Societăţii de Cultură Macedo-Română.

În fotografiile expuse pot fi observate biserici, monumente, peisaje ale așezărilor locuite de istroromâni și meglenoromâni, case vechi, obiecte tradiționale, aspecte din viața și tradițiile istroromânilor și meglenoromânilor.

În Grecia, satele meglenoromânilor sunt: Liumniţa (Skra), Cupa (Koupa), Oşińi (Archangelos), Birislăv (Birislav), Lunḑini (Lagkadia), Ţârnareca. În Republica Macedonia de Nord, singurul sat de meglenoromâni este Uma (Huma), dar care a fost aproape în întregime abandonat, majoritatea locuitorilor stabilindu-se în orașul Ghevghelia. În cadrul expoziției vor putea fi vizionate și câteva fotografii din Uma (Huma). În Croația, satele istroromânilor sunt: Jeiăni (Žejane), Șuşnieviţa (Šušnjevica), Bârdo (Brdo), Noselo (Nova Vas), Sucodru (Jesenovik), Letai (Letaj), Costârcean (Kostrčan), Zancovţi (Zankovci), în cadrul expoziției fiind expuse fotografii din primele trei localități.