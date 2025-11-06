Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Istroromâni (foto: ICR)

Vernisajul expoziției „Periplu balcanic la meglenoromânii din Grecia și Republica Macedonia de Nord și istroromânii din Croația”

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 6 noiembrie 2025

Institutul Cultural Român (ICR) organizează expoziția fotografică „Periplu balcanic la meglenoromânii din Grecia și Republica Macedonia de Nord și istroromânii din Croația”, în parteneriat cu Societatea de Cultură Macedo-Română, în perioada 12-27 noiembrie 2025. Accesul vizitatorilor este liber.

La vernisaj, miercuri, 12 noiembrie 2025, ora 18.00, în Sala Mare a ICR, vor lua cuvântul academicianul Nicolae Saramandu, cercetător științific la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române, președinte al Societăţii de Cultură Macedo-Română, Carmen-Irina Floarea, cercetător științific la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române, și autoarea expoziției, Manuela Nevaci, informează un comunicat al ICR.

Istroromâni (foto: ICR)
Istroromâni (foto: ICR)

Expoziția prezintă fotografii din comunitățile de români sud-dunăreni din regiunile Meglen (Grecia și Republica Macedonia de Nord) și Istria (Croația), selectate din arhiva cercetărilor lingvistice de teren realizate în ultimii ani de dr. hab. Manuela Nevaci, cercetător științific la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române, vicepreședinte al Societăţii de Cultură Macedo-Română.

În fotografiile expuse pot fi observate biserici, monumente, peisaje ale așezărilor locuite de istroromâni și meglenoromâni, case vechi, obiecte tradiționale, aspecte din viața și tradițiile istroromânilor și meglenoromânilor.

Afis Periplu balcanic (foto: ICR)

În Grecia, satele meglenoromânilor sunt: Liumniţa (Skra), Cupa (Koupa), Oşińi (Archangelos), Birislăv (Birislav), Lunḑini (Lagkadia), Ţârnareca. În Republica Macedonia de Nord, singurul sat de meglenoromâni este Uma (Huma), dar care a fost aproape în întregime abandonat, majoritatea locuitorilor stabilindu-se în orașul Ghevghelia. În cadrul expoziției vor putea fi vizionate și câteva fotografii din Uma (Huma). În Croația, satele istroromânilor sunt: Jeiăni (Žejane), Șuşnieviţa (Šušnjevica), Bârdo (Brdo), Noselo (Nova Vas), Sucodru (Jesenovik), Letai (Letaj), Costârcean (Kostrčan), Zancovţi (Zankovci), în cadrul expoziției fiind expuse fotografii din primele trei localități.

Istoria Holocaustului
📁 Carte
Recenzie: „Istoria Holocaustului. Desfiinţarea omului: de la ascensiunea lui Hitler până la execuţia lui Eichmann”
Tanc TR-85 în Piața Victoriei, în timpul Revoluției din Decembrie 1989 (© Muzeul Național de Istorie a României / Wikimedia Commons)
📁 Războiul Rece
Strict secret: planurile de atac ale Tratatului de la Varșovia asupra NATO. Tancul lui Ceaușescu
carte jpeg
📁 Carte
Recenzie: Diplomația secretă
Expoziția „Pe când copilăria abia se inventase – Copiii în secolul al XIX-lea românesc”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Cum arăta copilăria în secolul al XIX-lea românesc
Diaconescu Bunoiu 2025 jpg
📁 Carte
„Repertoriul movilelor de pământ din județul Timiș” - o parte uitată a istoriei Banatului
afiș conferința „Întruchipări ale națiunilor” OPP jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Întruchipări ale națiunilor” - Opere în prim-plan la Galeria de Artă Europeană
Intersecții culturale Lecturi deschise 4 octombrie 2024 jpg
📁 Promo și advertorial
Reputatul om de cultură Adrian-Silvan Ionescu este invitat la Art Safari, la seria de lecturi deschise, pe 4 octombrie. Acces liber
Restaurare la Roadeș și Jimbor 1 jpeg
📁 Patrimoniu în pericol
O biserică fortificată, o cetate și legătura cu comunitatea. Cum se învață restaurarea, „pe viu”, la Roadeș și Jimbor
Demonstraţie de zidărie cu piatră şi mortar de var nisip oferită de echipa domnului inginer constructor Gabriel Tudor (foto: Alexandra Mihailciuc)
📁 Patrimoniu
Patrimoniul UNESCO din Transilvania, revitalizat prin tururi digitale