Muzeul Județean Buzău găzduiește vernisajul expoziției „In memoriam Alexandru Marghiloman (1854 - 1925)”, eveniment ce va avea loc, vineri, 28 noiembrie 2025, începând cu ora 11:00. Accesul la vernisaj este gratuit.

„Evenimentul se înscrie în sfera marilor proiecte muzeale naționale dedicate recuperării și promovării personalităților reprezentative ale istoriei României moderne. Nivelul excepțional al documentelor, obiectelor și materialelor prezente - unele expuse public în premieră - conferă expoziției o valoare culturală și istorică de prim rang. Realizarea acesteia a fost posibilă datorită unei colaborări exemplare între instituții cu responsabilități majore în conservarea, cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural. Sprijinul acordat de prestigioșii noștri parteneri - muzee, arhive și biblioteci - a permis selecția și prezentarea unor documente rare, manuscrise, fotografii, acte diplomatice și obiecte personale, oferind publicului o perspectivă amplă și profundă asupra vieții și activității lui Alexandru Marghiloman. Această cooperare demonstrează importanța parteneriatelor interinstituționale în valorificarea patrimoniului cultural, confirmând rolul Muzeului Județean Buzău în rețeaua muzeală națională”, informează un comunicat al Muzeului Județean Buzău.

Jurist sofisticat și om politic influent, Alexandru Marghiloman, rămâne una dintre figurile definitorii ale României de la finalul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Contribuțiile sale decisive, în contextul Primului Război Mondial, pentru realizarea Unirii Basarabiei cu România la 27 martie 1918, cât și pentru menținerea statalității și a dinastiei prin încheierea unei „păci punice” cu Puterile Centrale, la 7 mai 1918, au fost momentele care l-au așezat pe prim-ministrul de atunci, Alexandru Marghiloman, în rândul personalităților istoriei noastre naționale.

Conform sursei citate, întreaga expoziție este construită pentru a evidenția complexitatea personalității sale și pentru a readuce în conștiința publicului imaginea unui om de stat care a dăruit timp Monarhiei și României, sacrificându-și propria carieră politică și destinul Partidului Conservator pe care-l conducea. Zeci de ani mai târziu, reevaluările istoriografice au clarificat în profunzime semnificația, demnitatea și curajul gestului său, oferindu-i în sfârșit recunoașterea și reparațiile pe care le merită. În această perspectivă reparatorie se înscrie și demersul nostru comemorativ, organizat la centenar, ca o formă de restituire simbolică și de reafirmare a valorii sale în memoria colectivă.

Expoziția „In memoriam Alexandru Marghiloman (1854 - 1925)” va fi deschisă publicului în perioada 28 noiembrie 2025 – 20 februarie 2026 și va putea fi vizitată de marți până duminică între orele 09.00 – 17.00. În ziua vernisajului vor putea fi admirați, prin amabilitatea Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA, Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor R.A, cai de rasă pursânge englez de la Herghelia Cislău, armăsari descendenți din Frozen Fire.

Expoziția temporară „In memoriam Alexandru Marghiloman (1854 - 1925)”, este organizată cu ocazia Zilei Naționale a României de Muzeul Județean Buzău în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Biblioteca Națională a României, Arhiva Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe, Serviciul Județean Buzău al Arhivelor Naționale ale României, Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA, Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor R.A. și Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău „General de brigadă Gheorghe Constantinescu”.

