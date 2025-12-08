Vernisajul expoziției „De la realismul socialist la comunismul național”, la Palatul Suțu

Muzeul Municipiului București organizează vernisajul expoziției tematice „De la realismul socialist la comunismul național”, eveniment care va avea loc vineri, 12 decembrie 2025, ora 17.00, la Palatul Suțu.

Expoziția propune o incursiune amplă în transformările artei românești din a doua jumătate a secolului al XX-lea, perioadă în care contextul politic a modelat profund creația artistică și parcursul multor artiști plastici, informează un comunicat al Muzeului Municipiului București.

Arta românească a traversat două mari etape distincte, separate de schimbările radicale aduse de cel de-al Doilea Război Mondial și de instaurarea regimului comunist. Dacă înainte de 1944 artiștii beneficiau de libertate creativă, după război criteriile estetice au fost redefinite de noile direcții ideologice. Realismul socialist a impus teme și reprezentări considerate adecvate noii viziuni politice, determinând o reorientare forțată a creatorilor: unii s-au adaptat, alții au fost marginalizați, iar o parte au ales exilul pentru a-și păstra independența artistică.

Cea de-a doua mare etapă, marcată de consolidarea comunismului național în anii ’60-’80, a adus un nou tip de instrumentalizare a imaginii artistice. Promovarea cultului personalității și reinterpretarea istoriei au influențat profund temele, stilurile și ierarhiile din arta plastică românească. În acest context, artiști consacrați sau debutanți au fost împinși să răspundă cerințelor politice prin lucrări figurative, descriptive și conforme ideologiei oficiale.

Expoziția pune în lumină aceste schimbări și modul în care creatori diferiți au ales să reacționeze la presiunile epocii. Publicul va putea descoperi opere semnate de Max Herman Maxy, Jules Perahim, Adina Paula Moscu, Henri Catargi, Micaela Eleutheriade, Alexandru Ciucurencu, alături de artiștii afirmați în perioada comunismului, precum Corneliu Baba, Sabin Bălașa, Ovidiu și Sultana Maitec, dar și nume mai puțin cunoscute, precum Eugen Palade sau Constantin Nițescu.

Expoziția reunește lucrări din colecția Pinacotecii București și piese din alte colecții ale Muzeului Municipiului București, conturând o perspectivă complexă, interdisciplinară, în care istoria și antropologia completează lectura artistică.

Demersul curatorial este unul documentar și contextualizator, fără a glorifica sau condamna. Scopul său este de a înțelege istoria vizuală a unui timp în care arta a devenit uneori instrument politic, dar și un teritoriu în care, pe alocuri, se mai puteau strecura nuanțe, căutări și fragmente de libertate.

Prin această expoziție, Pinacoteca București își reafirmă misiunea de instituție publică de patrimoniu: prezentarea obiectivă, riguroasă și responsabilă a tuturor etapelor artei românești, ca parte fundamentală a memoriei culturale a orașului și a României, precizează sursa citată.