Vernisajul expoziției „AMOR – periplu fotografic între România și Italia”, la Muzeul Național al Țăranului Român

Muzeul Național al Țăranului Român găzduiește miercuri, 3 iunie 2026, de la ora 17:00, la Sala Media, la vernisajul expoziției de fotografie AMOR – periplu fotografic între România și Italia.

Expoziția semnată de Rodica Fleșariu Marinescu este dedicată legăturilor de prietenie, vechi și profunde, dintre cele două țări și culturi. Aceasta este cea de-a șasea expoziție a sa, ca dialog între România–Italia, organizată la Muzeul Național al Țăranului Român, prima datând din anul 2013. România și Italia împărtășesc o istorie și o cultură cu rădăcini comune, precum și apartenența la spațiul latinității. În acest context, Italia reprezintă, pentru cultura română, o simbolică reîntoarcere la origini., informează un comunicat al Muzeului Național al Țăranului Român.

Prezenta expoziție, vernisată în luna februarie 2026 la Accademia di Romania din Roma, constituie o dovadă a faptului că apropierea prin cultură este cea care reușește cel mai lesne să consolideze relațiile dintre comunități și să întărească rădăcinile comune. Totodată, expoziția propune un exercițiu al privirii, menit să evidențieze complementaritatea culturilor română și italiană, similitudinea unor gesturi, obiceiuri, tradiții și atmosferă, precum și aspecte ale vieții cotidiene și spirituale. Astfel, sunt puse în lumină valorile comune și aceeași sensibilitate pentru frumos.

Expoziția este alcătuită din patru secțiuni:

Case, locuri, peisaj; Spiritualitate; Gesturi și obiceiuri care ne leagă; Tradiții – Cucii din Brănești / măștile venețiene.

Ca și în alte proiecte similare, demersul fotografic este completat și potențat de lucrările artistului plastic Venus Mateescu.

Conform sursei citate, expoziția reprezintă, totodată, o nouă confirmare a relațiilor de prietenie și a bunei colaborări dintre Muzeul Național al Țăranului Român, Ambasada Republicii Italiene și Institutul Italian de Cultură din București.

Rodica Fleșariu Marinescu este curator de expoziții și autor de carte, cu o activitate dedicată dialogului cultural româno-italian. Născută la Brașov, a absolvit Electrotehnica la Universitatea din orașul natal în anul 1981. Ulterior a urmat un master în Cultură Italiană și Interculturalitate Europeană la Universitatea din București, absolvit în 2005. Între 1999 și 2018 a activat ca redactor și curator de expoziții la Muzeul Național al Țăranului Român din București. Activitatea sa artistică și de cercetare a fost susținută de trei burse de specializare în arte la Roma, în anii 2004, 2007 și 2009. Din 2024 este membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Brașov.

Autoare a volumelor ROMA – între jurnal și fotografie (2004), Roma inedită (2016) și Amprente italiene (2022), Rodica Fleșariu Marinescu a realizat numeroase expoziții personale în România și Italia, construite în jurul temelor identității culturale, spiritualității și afinităților dintre cele două spații latine. Printre cele mai importante proiecte expoziționale se numără Sentimenti in dialogo – itinerar fotografic româno-italian (Veneția, București, Roma, 2009–2010), la Muzeul Național al Țăranului Român – Peisajele credinței (2013), Gesturi care ne leagă (2014), Perspective romane (2015), Dialog mascat (2016), Acoperișuri (2016); la Institutul Italian de Cultură – Sentimenti (2008), Roma inedită (2012), Peisajele credinței (2014), Fântânile Romei (2018); Italia din inima mea (Brașov, 2025) și AMOR – viaggio fotografico tra l’Italia e la Romania, prezentată la Accademia di Romania din Roma în 2026.

Venus Marian Mateescu este sculptor și restaurator, cu o activitate artistică și muzeală desfășurată de peste trei decenii. Născut la Filiași, județul Dolj, a absolvit în 1994 Academia de Arte din București, la clasa profesorului Napoleon Tiron, fiind licențiat în arte plastice și decorative, specializarea sculptură. În prezent este expert în restaurare lemn la Muzeul Național al Țăranului Român. Din 1999 este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala București, Secția Sculptură. Activitatea sa artistică include numeroase expoziții personale și de grup, desfășurate în galerii și instituții culturale importante din București și din țară, între care se remarcă proiectele prezentate la Galeria Simeza, Căminul Artei, Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia, Muzeul Național al Țăranului Român și Institutul Italian de Cultură din București. La expozițiile Peisajele credinței (Muzeul Național al Țăranului Român, 2013 și Institutul Italian de Cultură, 2014) și la Fântânile Romei (Institutul Italian de Cultură, 2018) a participat alături de Rodica Marinescu și Mădălina Papastere, artist plastic. Lucrările sale explorează relația dintre formă, memorie și simbol, într-un limbaj plastic de mare sensibilitate și rigoare artistică.

Expoziția va putea fi vizitată în Sala Media, în perioada 3 – 21 iunie 2026, de miercuri până duminică, între orele 10:00 – 18:00.