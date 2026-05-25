Vernisaj: final de rezidență artistică Anca Coller și Daniel Stancu, la MNŢRplusC

Sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 18:00, artiștii Anca Coller și Daniel Stancu invită publicul la vernisajul expoziției A…B, GDPR, care marchează încheierea programului de rezidență desfășurat în spațiul plusC, la subsolul Muzeului Național al Țăranului Român, început în luna aprilie. Rezidența a funcționat ca un cadru de explorare a lucrului în duo și a posibilităților de activare artistică a unui spațiu alternativ din interiorul muzeului.

În decursul câtorva săptămâni de lucru fără un program prestabilit, cei doi artiști au dezvoltat formule de colaborare adaptative și au distilat fragmente de limbaj, imagine și gest într-un context marcat de artificialitatea luminii, de tranziția dintre anotimpuri și de condițiile materiale ale spațiului: praf, zgomot, variații termice și, uneori, lumina roșie a camerei obscure. Activată de un joc semantic în jurul acronimului GDPR (decuplat aici de funcția sa juridică și reconfigurat ca metaforă a supravegherii, medierii și controlului instituțional), rezidența a operat ca un spațiu de negociere între practici individuale și producție în comun. Între conversații târzii, ceai, prieteni și experimente improvizate, rezidența a funcționat ca un spațiu de sedimentare a unor imagini, concepte și metafore de limbaj, informează un comunicat al Muzeului Național al Țăranului Român.

Conform sursei citate, vernisajul a fost precedat de un weekend participativ, prilejuit de Noaptea Europeană a Muzeelor (23 mai), în cadrul căruia publicul și apropiații artiștilor au fost invitați să participe la procesul de fotografiere „la cutie”: o extensie a cercetării dezvoltate de Anca Coller în timpul rezidenței. Folosind o cameră obscură supradimensionată, artista a cartografiat spațiul verde al curții muzeului, inserând „statui vii” în peisajul static populat de cruci de piatră și vegetație, realizate prin participare colectivă. Gestul atingerii prin trimiterea discretă la iconografia Creației lui Adam, reactivează principiile timpurii ale fotografiei stenopeice, unde timpul expunerii și imobilitatea corpului devin parte din proces.

În paralel, Daniel Stancu dezvoltă un ansamblu instalaționist construit în jurul relației dintre text, autoritate și transmitere simbolică. Pornind de la referințe biblice precum legile lui Aron și ideea preoției ereditare, artistul investighează mecanismele prin care convențiile sociale sunt internalizate, perpetuate și interiorizate. Practica sa este recognoscibilă prin folosirea subversivă a limbajului și prin deturnarea convențiilor vizuale ale picturii de icoană, într-un exercițiu continuu de negociere între percepție, credință și structurile instituționale care modelează relația individului cu ordinea socială.

Teme recurente precum jocul cu logica, prejudecata și ambiguitatea perceptivă deschid un spațiu al introspecției și al auto-confruntării, într-o formulă apropiată de figura tricksterului Till Ulenspiegel, care întoarce constant oglinda către privitor. În acest context, referința la GDPR depășește registrul birocratic și devine o meditație asupra supravegherii, expunerii și a felului în care identitatea este negociată în raport cu sistemele de control și validare.

Anca Coller (n. 1976) este artistă interdisciplinară. Trăiește și lucrează în București. Opera sa se construiește în jurul unor teme care explorează memoria, fragilitatea ființei, vulnerabilitatea în raport cu ecosistemele actuale, alienarea și izolarea contemporană. În ultimii ani a propus trasee instalaționiste care includ obiect, pictură, fotografie, video și care devin spații de meditație colectivă pe diverse teme. Consideră cel mai valoros instrument de lucru al artistului atenția oferită lucrurilor și ființelor înconjurătoare și plasarea în fluxul vieții. Artistul devine un instrument de filtrare și purificare a avalanșei de stimuli și informații pentru a oferi soluții simplificate (nu simpliste) de a privi și înțelege lumea. Expoziții importante: ”Cenușa-memorie”, instalație realizată la Carol 53 și Celula de Artă, București, în 2021 cu reluări în 2023 la SCAF Sibiu, ”Camera cu bibliotecă”, Mănăstirea Ursulinelor și ”Nouveau Nouveau, 2025 Muzeul Tehnic Dimitrie Leonida. În 2023 demarează proiectul ”Călătorie într-o sobă albastră” expus în cadrul RDW Go la București și ulterior la Muzeul de Artă Contemporană Brukenthal, Sibiu la FITS 2024.

Daniel Stancu (n. 1977) este un artist vizual român cu o practică multidisciplinară ce reunește pictura, grafica, obiectul, instalația, performance-ul și land art-ul. Format la Liceul de Artă din Râmnicu Vâlcea și apoi în atelierele lui Nistor Coita și Petru Lucaci, demersul său explorează zona de intersecție dintre iconografia spațiului sacru și limbajul artei contemporane, printr-un discurs vizual reflexiv-ironic și ludic. Lucrările sale, articulate în serii precum Cetatea copiilor, Transfer de imagine, Sunete care cad sau Cele văzute și nevăzute, au fost expuse la ICR Paris, Palexpo Geneva, Trigono Gallery Atena, Parlamentul European din Bruxelles și Muzeul Național al Țăranului Român.

Ilina Schileru (n. 1986) este artistă vizuală, curator și manager cultural. A absolvit un master în grafică la Universitatea Națională de Arte din București și un al doilea în științe politice, în cadrul unui program între Universitatea din București și École des hautes études en sciences sociales (Paris).

Practica sa explorează intersecția dintre artă contemporană, curatorial și intervenție socială, cu un accent pe desen.

În 2022, a fost curatoarea Pavilionului de Artă Romă la Bienala de la Veneția. Este fondatoare a platformei EBienale și coordonează, din 2021, programul artist-run MNTRplusC. Publică în Revista ARTA, Propagarta și No Niin. Trăiește și lucrează în București.