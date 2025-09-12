Un pian Bösendorfer pentru public, la Muzeul Național de Artă al României

Muzeul Național de Artă al României (MNAR) invită publicul să descopere, începând cu data de 13 septembrie 2025, un nou prilej de întâlnire cu arta și muzica: prezența unui pian de concert Bösendorfer în spațiul de la parterul Galeriei Naționale (Calea Victoriei 49-53), accesibil tuturor vizitatorilor muzeului.

Astfel, iubitorii de muzică clasică sunt invitați să aducă în spațiile artei de la MNAR propriul talent, să interpreteze piese muzicale din repertoriul consacrat sau să-și prezinte compozițiile originale, transformând vizita într-o experiență inedită, informează un comunicat al instituției muzeale.

Conform sursei citate, instrumentul este un Bösendorfer cu coadă scurtă și placă de bronz, aparținând uneia dintre cele mai prestigioase manufacturi de piane din lume, cu o istorie ce începe în 1828, la Viena, prin inițiativa lui Ignaz Bösendorfer. Renumit pentru calitatea construcției și particularitatea modelelor sale – unele cu 92 sau chiar 97 de clape, depășind standardul de 88 – acest instrument a fost apreciat de mari muzicieni, printre care Franz Liszt, care l-a folosit în numeroase concerte pentru rezistența și sonoritatea sa aparte.

„Ne dorim ca Muzeul Național de Artă al României să fie un loc în care artele vizuale și muzica se întâlnesc firesc, într-un dialog viu și accesibil tuturor. Pianul Bösendorfer va transforma vizita la muzeu într-o experiență completă, în care publicul poate deveni parte activă a actului artistic”, declară, în comunicatul citat, Erwin Kessler, directorul MNAR.

Prezența pianului Bösendorfer la MNAR a fost posibilă prin generozitatea și sprijinul Societății Muzicale, partener constant în promovarea excelenței muzicale în România.

Prin această inițiativă, muzeul își reafirmă deschiderea către toate formele de expresie artistică, fie că vorbim despre expoziții, concerte sau proiecții, completate de evenimentele găzduite în Sala Auditorium (Str. Știrbei Vodă nr. 1).

De asemenea, MNAR continuă și în acest an parteneriatul său tradițional cu Festivalul Internațional de Muzică „George Enescu”, consolidând dialogul dintre arte și public.