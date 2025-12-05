Un nou program de vizitare al Cetății Carsium

Începând de miercuri, 3 decembrie 2025, programul de vizitare al Cetății Carsium Hârșova, punct muzeal din cadrul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC).

Publicul este invitat să descopere vestigiile uneia dintre cele mai vechi așezări de pe malul Dunării, poveștile fascinante ale Cetății Carsium, precum și peisajul spectaculos al zonei, conform următorului program: luni - duminică, în intervalul orar 8:00 - 16:00.

Pentru informații despre tarifele și programul fiecărui punct muzeal din cadrul MINAC, precum și despre modalitățile de achiziționare a biletelor (fizic sau online), accesați site-ul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.