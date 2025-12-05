Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Cetatea Carsium (foto: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța)

Un nou program de vizitare al Cetății Carsium

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 5 decembrie 2025

Începând de miercuri, 3 decembrie 2025, programul de vizitare al Cetății Carsium Hârșova, punct muzeal din cadrul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC).

Publicul este invitat să descopere vestigiile uneia dintre cele mai vechi așezări de pe malul Dunării, poveștile fascinante ale Cetății Carsium, precum și peisajul spectaculos al zonei, conform următorului program: luni - duminică, în intervalul orar 8:00 - 16:00.

Pentru informații despre tarifele și programul fiecărui punct muzeal din cadrul MINAC, precum și despre modalitățile de achiziționare a biletelor (fizic sau online), accesați site-ul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Vernisajul expoziției „Fragilitatea Eternului” (foto: Muzeul Național de Artă Timișoara)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Vernisajul expoziției „Fragilitatea Eternului” - o călătorie de la Pompei la Grand Tour
bm1 jpg
📁 Carte
„Bătălia de la Sarikamiș (decembrie 1914-ianuarie 1915)
Laboratorul Muzeului de Istorie a Farmaciei din Sibiu (© Muzeul Național Brukenthal)
📁 Muzeele României
Muzeul de Istorie a Farmaciei din Sibiu, o raritate în Europa
A treia săptămână a cercetărilor în situl arheologic de la Glina-Bălăceanca (© Muzeul Municipiului București)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ziua porților deschise la situl arheologic de la Glina-Bălăceanca
foto1 SD14 JPG
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Un weekend de plimbare și relaxare la „Străzi deschise – București”, 2–3 august 2025
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Târgul Meșterilor Populari din Craiova, edițiile 1978 și 1983 (© Muzeul Olteniei)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Târgul Meșterilor Populari din Craiova – o istorie de aproape 50 de ani
Florin Grecu, Arhitectura politică a primului partid unic din istoria României: Frontul Renașterii Naționale
📁 Carte
Recenzie: „Arhitectura politică a primului partid unic din istoria României: Frontul Renașterii Naționale”
Biblioteca Academiei Române a lansat biblioteca digitală „e-Acad”
📁 Istorie recentă
Biblioteca Academiei Române a lansat biblioteca digitală „e-Acad”