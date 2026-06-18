Tururi ghidate, expoziție Oltcit și dezbatere despre transformările Bucureștiului, în weekend, la „Străzi deschise”

Weekendul 20–21 iunie, din cadrul proiectului „Străzi deschise – București, Promenadă urbană” este dedicat redescoperirii Bucureștiului prin povești despre patrimoniu, istorie recentă și transformările care îi definesc prezentul. Sub tema „București: Memorie, Schimbare, Viitor”, programul reunește o expoziție dedicată automobilului Oltcit, o dezbatere despre evoluția orașului, tururi ghidate prin centrul Capitalei și activități interactive.

Sâmbătă, între orele 14:00 și 18:00, pe Calea Victoriei (zona Biserica Kretzulescu), vizitatorii sunt invitați să descopere expoziția tematică „Călătoria Oltcit – Povestea unei generații”, organizată de Pro Vehiculum Urbi în colaborare cu Asociația Retromobil Club România. Expoziția aduce în spațiul public modele reprezentative ale unuia dintre cele mai cunoscute automobile produse în România și propune o incursiune într-un capitol relevant al istoriei recente, informează un comunicat al ARCUB.

Tot sâmbătă, începând cu ora 17:00, în Piața Revoluției, va avea loc dezbaterea „București 2057. Ce păstrăm, ce schimbăm, ce lăsăm mai departe?”, un dialog despre transformările orașului și relația dintre patrimoniu, dezvoltare urbană și comunitate. Discuția va fi moderată de arhitecta Dorothee Hasnaș, alături de invitații Serin Geambazu, Mina Sava, Cristian Neagoe și Cojocariu Elena Ștefania.

Programul weekendului include și turul ghidat „De la Brâncoveanu la Carol al II-lea”, susținut de istoricul și ghidul turistic Laurențiu Enache. Organizat atât sâmbătă, cât și duminică, de la ora 18:00, pe traseul dintre Palatul CEC și Ateneul Român, turul ghidat propune participanților o incursiune în istoria Bucureștiului și în evoluția sa urbană și arhitecturală. Participarea este gratuită, pe bază de înscriere după cum urmează:

Sâmbătă, 20 iunie – înscriere aici

Duminică, 21 iunie – înscriere aici

Număr maxim de participanți: 50 persoane/tur.

PROGRAM WEEKEND #8 (20-21 iunie 2026)

Tema weekendului: București: Memorie, Schimbare, Viitor

Sâmbătă, 20 iunie:

14:00 – 18:00: Calea Victoriei, tronsonul cuprins între Biserica Kretzulescu și str. Ion Câmpineanu, Pro Vehiculum Urbi – Expozițe tematică dedicată automobilelor Oltcit, „Călătoria Oltcit – Povestea unei generații” , organizată în colaborare cu Asociația Retromobil Club România

, organizată în colaborare cu Asociația Retromobil Club România 16:00 – 21:00: Cercul Militar Național, Energy Lounge powered by PPC România

powered by 17:00 – 18:30: Piața Revoluției, Dezbatere: „București 2057. Ce păstrăm, ce schimbăm, ce lăsăm mai departe?”, Moderator: Dorothee Hasnaș (arhitect), Invitați: Serin Geambazu, Mina Sava, Cristian Neagoe

18:00 – 19:30: Traseu itinerant: Palatul CEC → Ateneul Român, Tur ghidat „De la Brâncoveanu la Carol al II-lea”, cu: Laurențiu Enache (istoric și ghid turistic)

Duminică, 21 iunie

16:00 – 21:00: Cercul Militar Național, Energy Lounge powered by PPC România

18:00 – 19:30: Traseu itinerant Palatul CEC → Ateneul Român, Tur ghidat „De la Brâncoveanu la Carol al II-lea” cu: Laurențiu Enache (istoric și ghid turistic)

Acces liber

Participarea la toate activitățile din cadrul programului este gratuită.

Traseu și restricții de circulație

Calea Victoriei devine pietonală pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, între orele 10:00-22:00, fără afectarea intersecțiilor. Traficul rutier se reia pe timpul nopții (sâmbăta spre duminică), de la ora 22:00 până la ora 09:00. Se va permite traversarea pe Str. Știrbei Vodă, Str. C.A. Rosetti, Str. Dem I. Dobrescu, Str. Ion Câmpineanu, Bd. Regina Elisabeta.