Tur ghidat al Teatrului Odeon, de Ziua Europeană a Teatrelor Istorice

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 21 octombrie 2025

Teatrul Odeon din București organizează pe 25 octombrie, de Ziua Europeană a Teatrelor Istorice, un tur ghidat al clădirii „în partea nevăzută de obicei de spectatori”.

Potrivit unui comunicat al Teatrului Odeon, actorul Gabriel Pintilei le va împărtăși vizitatorilor, de la ora 14:00, povești din istoria centenară a instituției de cultură. Durata turului va fi de o oră și 30 de minute, un bilet putând fi achiziționat la prețul de 20 de lei.

Pe 25 octombrie este sărbătorită Ziua Europeană a Teatrelor Istorice, o inițiativă a Rețelei Europene a Teatrelor Istorice, din care face parte și Teatrul Odeon, care reunește 120 dintre cele mai frumoase, mai interesante și bine conservate teatre istorice din întreaga Europă. Scopul rețelei este acela de a familiariza publicul cu moștenirea culturală pe care o oferă clădirile istorice și de a sprijini colaborările dintre membri.

Rețeaua Europeană a Teatrelor Istorice / European Route of Historic Theatres cuprinde 12 rețele care traversează Europa - Rețeaua Adriatică, Rețeaua Canalului, Rețeaua Împăratului, Rețeaua Germană, Rețeaua Italiană, Rețeaua Nordică, Rețeaua Baltică, Rețeaua Iberică, Rețeaua Franceză, Rețeaua Alpină și Rețeaua Mării Negre - și își propune să promoveze teatrele istorice ca parte importantă a patrimoniului cultural european.

Rețeaua Marea Neagră, din care face parte Teatrul Odeon (construit de arhitectul Grigore Cerchez în 1911) include opt teatre istorice, dintre care cinci sunt construite de arhitecții vienezi Fellner și Helmer: Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași (construit în 1896) - manager de rețea, Teatrul Național Academic de Operă și Balet din Odessa (Ucraina, 1887), Teatrul Regina Maria din Oradea (1900), Teatrul Național „Ivan Vazov” din Sofia (Bulgaria, 1904), Teatrul Ucrainean Regional „Olga Kobylianska” din Cernăuți (1905), alături de Teatrul de Operă și Balet „Z. Paliashvili” din Tbilisi (Georgia, construit de arhitectul Victor Schroter în 1896) și Teatrul Vechi „Mihai Eminescu” / Centrul Cultural Teatrul Vechi Mihai Eminescu din Oravița (cel mai vechi teatru din țară, inaugurat în 1817).

