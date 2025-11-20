Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
„Trecutul totalitar: între arhive și discurs cinematografic” - dezbatere organizată de CNSAS

Autor: Redacția
🗓️ 20 noiembrie 2025

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) organizează vineri, 21 noiembrie 2025, ora 15, dezbaterea „Trecutul totalitar: între arhive și discurs cinematografic”. Evenimentul va avea loc în Sala CINETic (str. Tudor Arghezi 3B, sector 2, București) și se va desfășura în cadrul celei de-a XIV-a ediții a Conferinței Naționale „Comunismul românesc”.

Invitații vor discuta despre „noul val” din cinematografia românească, abordând subiecte din trecutul istoric traumatic al României, rodul unor colaborări cu specialiști, pe baza unor cercetări în arhivele comunismului, inclusiv ale Securității, și a unor investigații de istorie orală, scrie CNSAS, pe pagina de Facebook a instituției.

Piese de teatru, documentare sau filme de ficțiune sunt accesibile publicului larg, în special tinerilor, iar emoțiile stârnite de vizionarea acestor produse culturale produc dezbateri libere și potențează interesul față de teme considerate până acum „sensibile” din istoria recentă: implicarea României în holocaust, supravegherea și frica indusă în societate de către Securitate, încălcarea drepturilor și libertăților, Revoluția din 1989 etc.

Invitați:

  • Carmen Lidia Vidu (regizoare)
  • Oana Giurgiu (producător)
  • Alexandru Solomon (regizor)
  • Radu Crăciun (regizor)
  • Mihai Călin (actor)
  • Adrian Cioflâncă (CNSAS)

Moderator: Alexandru I. Berceanu (prorector UNATC)

„După dezbatere, vă invităm la spectacolul Nu trebuie să cauți în toate lucrurile o latură practică, realizat plecând de la un dosar de urmărire informativă deschis de Securitate pe numele scriitoarei și dramatugei Zimra Harsanyi (cunoscută sub pseudonimul Ana Novac). Spectacolul, un one woman show cu Isadora Baltateanu își propune să exploreze tema alienării și a invadării intimății la care este supusă o persoană aflată sub urmărire operativă și să redea textura tehnologică a supravegherii și arhivării acesteia”, adaugă CNSAS.

