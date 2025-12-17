„Tradem în documente, imagine și ecouri”, expoziție dedicată poetului Traian Demetrescu

Vineri, 19 decembrie 2005, ora 11.00, la sediul Arhivelor Naționale - Serviciul Județean Dolj din Craiova, str. Libertății nr. 34, va avea loc vernisajul expoziției „Tradem în documente, imagine și ecouri”, dedicată uneia dintre cele mai profunde și neliniștite voci ale poeziei românești de la sfârșitul secolului al XIX-lea: Traian Demetrescu, poet craiovean cunoscut și sub pseudonimul Tradem (Fabio, Fux, Intim, Miop, Nerva, Un singuratic).

Născut la Craiova, Traian Demetrescu a fost un spirit precoce, un intelectual rafinat și un artist al introspecției, ale cărui scrieri reflectă frământările, melancolia și aspirațiile unei generații aflate la granița dintre romantism și modernitate, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Deși viața i-a fost scurtă, Traian Demetrescu a lăsat o operă densă, traversată de teme precum iubirea, singurătatea, idealul, condiția artistului și fragilitatea existenței umane. Craiova nu este doar locul nașterii sale, ci și spațiul formării și al apartenenței sale spirituale, orașul care i-a modelat sensibilitatea și i-a oferit primele repere culturale.

Conform sursei citate, prin documente, fotografii și mărturii ale contemporanilor, expoziția își propune să readucă în atenția publicului personalitatea și opera lui Traian Demetrescu, invitând la redescoperirea unui poet al sincerității și al profunzimii interioare.