Trabanturi de colecție, tur ghidat și demonstrații de pictură, la „Străzi deschise – București, Promenadă urbană”

„Străzi deschise – București, Promenadă urbană” continuă în weekendul 4–5 iulie cu o ediție dedicată patrimoniului, artei și automobilelor de colecție. Sub tema „București retro: istorie, artă și automobile de colecție”, programul aduce pe Calea Victoriei o expoziție de vehicule istorice, un tur ghidat și demonstrații de pictură în aer liber.

Ajuns la cel de-al zecelea weekend din acest sezon, proiectul propune noi ocazii de a descoperi orașul prin patrimoniu, istorie și intervenții artistice desfășurate în spațiul public, informează un comunicat al ARCUB.

Expoziția „La plimbare cu Trabantul”

Sâmbătă, între orele 12:00 și 17:00, pe Calea Victoriei, între Biserica Kretzulescu și strada Ion Câmpineanu, Pro Vehiculum Urbi, în colaborare cu Asociația Retromobil Club România, organizează expoziția „La plimbare cu Trabantul”.

25 de automobile Trabant, fabricate în fosta Republică Democrată Germană, vor fi expuse în centrul Capitalei. Modelele, cunoscute pentru caroseria realizată din duroplast – un material obținut din fibre reciclate și rășini sintetice, sunt astăzi repere importante în istoria automobilului european și obiecte de colecție apreciate de pasionații de vehicule istorice.

Tur ghidat pe Calea Victoriei

Duminică, între orele 10:00 și 11:30, istoricul și ghidul de turism Laurențiu Enache susține turul „De la Brâncoveanu la Carol al II-lea”. Traseul pornește de la Palatul CEC și se încheie la Ateneul Român, urmărind evoluția istorică și arhitecturală a uneia dintre cele mai reprezentative zone ale Bucureștiului.

Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, prin completarea formularului de înscriere de aici.

Pictură în aer liber

Tot duminică, între 12:00 și 19:00, în zona Parcului Kretzulescu, membrii Asociației Artiștilor Plastici din București vor realiza demonstrații de pictură pe pânză, oferind publicului ocazia de a urmări procesul de creație în spațiul public.

PROGRAM: 4-5 iulie 2026

STRĂZI DESCHISE – BUCUREȘTI, PROMENADĂ URBANĂ

Tema weekendului: București retro: istorie, artă și automobile de colecție

Sâmbătă, 4 iulie

12:00 – 17:00: Calea Victoriei, tronsonul cuprins între Biserica Kretzulescu și Str. Ion Câmpineanu, Pro Vehiculum Urbi – Expoziție tematică dedicată secției Trabant cu aproximativ 25 de vehicule fabricate din materiale reciclate în DDR: „La plimbare cu Trabantul”, organizată în colaborare cu Asociația Retromobil Club România

Duminică, 5 iulie

10:00 – 11:30, Traseu itinerant: Palatul CEC → Ateneul Român, Tur ghidat „De la Brâncoveanu la Carol al II-lea”, cu Laurențiu Enache (istoric și ghid de turism)

12:00 – 19:00, Zona Parcului Kretzulescu, Demonstrații de pictură pe pânză, organizată în colaborare cu Asociația Artiștilor Plastici din București

Traseu și restricții de circulație

Calea Victoriei devine pietonală, sâmbătă și duminică, 4 și 5 iulie , pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, între orele 10:00-22:00, fără afectarea intersecțiilor. Traficul rutier se reia pe timpul nopții (duminică spre luni), de la ora 22:00. Se va permite traversarea pe Str. Știrbei Vodă, Str. C.A. Rosetti, Str. Dem I. Dobrescu, Str. Ion Câmpineanu, Bd. Regina Elisabeta.