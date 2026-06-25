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Târgul de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, la Muzeul Satului

Târgul de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, la Muzeul Satului

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 25 iunie 2026

O nouă ediție a Târgului de Sfinții Apostoli Petru și Pavel va avea loc în perioada 25-28 iunie 2026, la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti.

Importanța sărbătorii, cunoscută și sub numele Sânpetru de vară sau Moșii de Sânpetru, va fi adusă în atenția vizitatorilor prin numeroase activități - momente muzical-coregrafice, demonstrații meșteșugărești și lansări de carte - organizate de-a lungul celor patru zile ale târgului, informează un comunicat al Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti.

Sâmbătă, 27 iunie, la Scena Dumitra, de la ora 13:00, vor evolua: Alexandru Lilea și Taraful Rapsozii din Valea Dunării, Florin Ologeanu - rapsod popular (Teleorman), Ștefania Șirin Narenji (Constanța), Doina Lavric, Ansamblul folcloric Rapsozii Borcutului (Neamț) al Asociației culturale Izvoarele Borcutului.

De la ora 15:30, Raluca Diaconu va lansa volumul de poezii 'Cu glasul sufletului'. Invitat la eveniment este Ansamblul folcloric Izvorașul (Prahova).

Duminică, 28 iunie, de la ora 13:00, la Scena Dumitra: Cântec, joc și voie bună cu Grupul folcloric bărbătesc Doruri muscelene (Argeș), Taraful lui Enache de la Morunglav, Gabriel Dumitru - Pitești (Argeș), Maria Băndoiu - Scoarța (Gorj). Prezintă actorul Alexandru Nicolae Mihai.

Ca în fiecare an, aleile muzeului vor găzdui creații ale meșterilor populari și produse tradiționale.

În fiecare an, la data de 29 iunie, calendarul creștin îi prăznuiește pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Motivul comemorării lor în aceeași zi, îl constituie faptul că, amândoi au fost omorâți la Roma, din porunca împăratului Nero (37-68). Sfântul Petru a fost răstignit cu capul în jos, conform dorinței sale, în anul 67, iar Sfântului Pavel I s-a tăiat capul, în jurul anului 64. Conform Sinaxarului zilei, trupurile celor doi sfinți au fost puse împreună și s-a stabilit ca dată a martiriului suferit, ziua de 29 iunie.

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