Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Permis de circulație, 1936 (© Colecția Muzeului Maramureșan, Fond Alexy Andrei)

Știați că, în urmă cu 90 de ani, bicicletele aveau propriile documente de circulație?

📁 Muzeele României
🗓️ 6 iunie 2026

În urmă 90 de ani, bicicletele trebuiau înregistrate oficial, aveau documente de circulație și erau verificate de poliție înainte de a primi dreptul de a circula pe drumurile publice.

În colecțiile Muzeului Maramureșan din Sighetu Marmației se păstrează o astfel de „foaie de circulație”, emisă în anul 1936 pentru o bicicletă marca Neuman, deținută de un sighetean, Alexi Andrei.

Permis de circulație, 1936 (© Colecția Muzeului Maramureșan, Fond Alexy Andrei)
Permis de circulație, 1936 (© Colecția Muzeului Maramureșan, Fond Alexy Andrei)

Iar fotografia de mai jos ne arată că pasiunea pentru biciclete nu e deloc nouă. Și tinerii de acum un secol pozau cu mândrie lângă bicicletele lor, exact cum am face astăzi pentru o fotografie bună de Instagram.

Tineri pe biciclete (© Colecția Muzeului Maramureșan, Fond Pipaș Nicolae)
Tineri pe biciclete (© Colecția Muzeului Maramureșan, Fond Pipaș Nicolae)

De la mijloc de transport modern în perioada interbelică la simbol al mobilității sustenabile în prezent, bicicleta continuă să ne poarte prin povești, generații și locuri.

Mai multe pentru tine...
Calea Victoriei cu biciclete jpg
Velocipede, bicicluri, biciclete în La Belle Époque
Grup de ciclişti cu bicicletele (© Arhiva Muzeului Municipiului București)
Când au fost amenajate primele piste pentru biciclete din România?
Expoziția Timpul Orașului de la Palatul Suțu (© Muzeul Municipiului București)
Știați că primele biciclete nu erau deloc prietenoase cu echilibrul?
Afiș Cooperativa Gusti jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Când monografiștii au trecut Prutul”, un nou bilanț pluridisciplinar asupra cercetărilor Școlii gustiene la Cornova (1931)
Depozitul de topoare de la Buciumeni (© Muzeul de Istorie „Teodor Cincu")
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Depozitul de topoare din bronz de la Buciumeni, descoperit într-o pădure din județul Galați
Afis FNT 2025 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 19 octombrie 2025
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
Două tururi ghidate gratuite, în luna martie, la Muzeul Național de Istorie a României
📁 Muzeele României
Două tururi ghidate gratuite, în luna martie, la Muzeul Național de Istorie a României
Afis Catalog Foi volante 2026 nou 724x1024 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Expoziția „Foi volante care au făcut istorie”, la Biblioteca Academiei Române
Ziua Porților Deschise la Castelul Țepeș din Parcul Carol I
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ziua Porților Deschise la Castelul Țepeș din Parcul Carol I
Expoziția „Restituiri istorice. Patrimoniu rătăcit” la Palatul Magna Curia din Deva
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Expoziția „Restituiri istorice. Patrimoniu rătăcit” la Palatul Magna Curia din Deva
Expoziția „Povestea unei lumi apuse. Cultura eneolitică Sălcuța” (© Muzeul Olteniei)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Povestea unei lumi apuse. Cultura eneolitică Sălcuța