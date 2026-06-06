Știați că, în urmă cu 90 de ani, bicicletele aveau propriile documente de circulație?

În urmă 90 de ani, bicicletele trebuiau înregistrate oficial, aveau documente de circulație și erau verificate de poliție înainte de a primi dreptul de a circula pe drumurile publice.

În colecțiile Muzeului Maramureșan din Sighetu Marmației se păstrează o astfel de „foaie de circulație”, emisă în anul 1936 pentru o bicicletă marca Neuman, deținută de un sighetean, Alexi Andrei.

Iar fotografia de mai jos ne arată că pasiunea pentru biciclete nu e deloc nouă. Și tinerii de acum un secol pozau cu mândrie lângă bicicletele lor, exact cum am face astăzi pentru o fotografie bună de Instagram.

De la mijloc de transport modern în perioada interbelică la simbol al mobilității sustenabile în prezent, bicicleta continuă să ne poarte prin povești, generații și locuri.

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