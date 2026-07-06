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Școala de vară „La umbra culelor oltenești”, un proiect dedicat educației și creativității copiilor din comunitățile rurale

Școala de vară „La umbra culelor oltenești”, un proiect dedicat educației și creativității copiilor din comunitățile rurale

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 6 iulie 2026

Muzeul Olteniei, prin Secția de Științele Naturii și Secția de Etnografie, anunță organizarea, în perioada 7 – 30 iulie, a Școlii de vară „La umbra culelor oltenești – De la roci, moluște, insecte și păsări până la motivul folcloric al spicelor de grâu”, un program cultural-educativ complex ce se va desfășura sub forma unor ateliere creative găzduite de Cula Cernăteștilor (comuna Cernătești, Dolj) și Cula Izvoranu Geblescu (comuna Brabova, Dolj).

Inițiativa are ca principal obiectiv familiarizarea elevilor din mediul rural cu patrimoniul din sfera științelor naturii și etnografic specific zonei Olteniei, oferind participanților ocazia să cunoască corelațiile fascinante dintre biodiversitatea locală și simbolurile profund înrădăcinate în cultura și folclorul românesc. Atelierele practice vor reuni elevi de la Școala Gimnazială Brabova, Școala Gimnazială Cernătești și Școala Gimnazială Grecești, oferindu-le o oportunitate unică de învățare non-formală și de stimulare a potențialului creativ, notează Muzeul Olteniei, pe pagina de Facebook a instituției.

Prin această abordare interdisciplinară, specialiștii Muzeului Olteniei își propun să le dezvăluie celor mici aspecte fascinante despre roci, moluște, insecte, păsări și motive folclorice, transformând culele oltenești în veritabile centre educaționale.

Programul atelierelor și activităților, structurate de specialiștii Muzeului Olteniei, este următorul:

La Cula Izvoranu Geblescu:

  • Marți, 7 iulie: „Rădașca și prietenii ei” – o incursiune educativă în lumea insectelor.
  • Joi, 9 iulie: „Ritualul secerișului / ritualul facerii pâinii” – atelier etnografic dedicat tradițiilor agrare și simbolisticii grâului.
  • Marți, 21 iulie: „De la piatra de râu la cetatea boierească: Geologia Culei Izvoranu-Geblescu” – o lecție interactivă despre resursele naturale folosite în arhitectura istorică.
  • Joi, 23 iulie: „Motive avimorfe, simbolistica Cucului și a Cocoșului în cultura populară” / Festivitatea de încheiere a școlii de vară pentru atelierele derulate la Cula Izvoranu-Geblescu, Brabova, Dolj.

La Cula Cernăteștilor:

  • Marți, 14 iulie: „Incursiune în lumea moluștelor - melcul de livadă” și „Bursucul - un locuitor discret al pădurii” – descoperirea faunei terestre locale.
  • Joi, 16 iulie: „Motive avimorfe - simbolistica Cucului și a Cocoșului în cultura populară” – explorarea reprezentărilor aviare în arta tradițională.
  • Marți, 28 iulie: „Varietatea moluștelor - scoica de râu” și „Ariciul, prietenul cu țepi” – ateliere interactive despre ecosistemele acvatice și terestre.
  • Joi, 30 iulie: „Păsările de lângă noi, curiozități și simboluri” / #Festivitatea de încheiere globală a școlii de vară la Cula Cernăteștilor.

Responsabilii proiectului cultural educativ sunt: Trandafir Codruța, dr. Lila Gima, muzeografi Secția de Științele Naturii, și dr. Olteanu Liviu, muzeograf Secția de Etnografie, Muzeul Olteniei.

Implementarea proiectului educativ este asigurată de o echipă interdisciplinară, a cărei contribuție este decisivă prin susținerea de prezentări de specialitate, documentare specifice în cadrul atelierelor de lucru, ce reunește specialiști de prestigiu din cadrul Muzeului Olteniei, respectiv: dr. Mirela Ridiche, dr. Claudia Goga și dr. Olivia Cioboiu (muzeografi), alături de Maria Alina Coman (referent de specialitate) din partea Secției de Științele Naturii, Roxana Mihaela Cernat (muzeograf) din partea Secției de Etnografie și Laurențiu Ungureanu (referent de specialitate) Muzeul Olteniei.

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