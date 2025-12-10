Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
image

Şcoala de altădată

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
🗓️ 10 decembrie 2025

În secolele trecute, generații întregi s-au instruit și format în școală având la dispoziție mijloace mai puțin pretențioase de studiu decât cele moderne de astăzi. Până spre mijlocul secolului al XX-lea, în țara noastră, mulți elevi au folosit tăblițe de scris din ardezie, ustensile școlare simple, dar ingenioase și eficiente în învățare precum și ghiozdane din lemn.

În Colecția de lemn a Muzeului de Etnografie Brașov se află o tăbliță pentru scris, un ghiozdan din lemn și o socotitoare, toate din prima jumătate a veacului trecut. Tăblița pentru școală este din ardezie, cu o ramă din molid, având și un burete pentru șters. Pe tăbiță se scria cu cretă (tibișir). Faptul că se ștergea ușor avea și un inconvenient, și anume elevul era în pericol să piardă, din neatenție, informația de pe ea. Ghiozdanul este din lemn de brad, cu pereții laterali din stejar, fiind realizat prin cioplire și este îmbinat cu cuie din metal. Este prevăzut cu o curea din piele. Socotitoarea este din lemn de stejar, iar bilele, vopsite, sunt așezate pe sârmă.

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului a reconstuit un colț dintr-o sală de clasă din secolul trecut în cadrul expoziției temporare „Haina il face pe om. Incursiune în codul vestimentare de odinioară”. Puteți să vizitați această expoziție de miercuri până duminică în intervalul orar 09:00-17:00.

