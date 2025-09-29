„Salvați Băile Herculane!” – conferință și dezbatere la Academia Română

Miercuri, 1 octombrie 2025, va avea loc conferința-dezbatere „Salvați Băile Herculane!”, având ca scop readucerea în atenția opiniei publice și a autorităților competente a situației critice de degradare în care se află părți dintr-un ansamblu arhitectural de o mare importanță istorică, turistică, medicală și culturală pentru România.

Manifestarea va avea loc în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române, cu începere de la ora 12, și va reuni factori de decizie, membri ai guvernului, autorități locale, informează un comunicat al Academiei Române.

Unul dintre exemplele cele mai relevante ale lipsei de responsabilitate administrativă a statului în ultimele două decenii, ca și lipsa de eficiență a justiției în soluționarea situației, este legat de dezastrul pe care îl constatăm la Băile Herculane, atât din punctul de vedere al administrării Patrimoniului istoric, monumental, arhitectural, cât și din cel balnear și turistic. Cu atât mai necesară este conștientizarea situației în contextul reașezărilor de astăzi, precizează sursa citată.

Evenimentul este onorat de prezența acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, care va prezenta comunicarea „Cuvânt despre un reper istoric și un simbol cultural: Băile Herculane”. Conferința a fost inițiată și va fi moderată de prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române, director general al Bibliotecii și fost ministru al Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului în perioada 1996-2000, care a manifestat un permanent interes față de patrimoniul cultural al țării, dublat de acțiuni concrete și energice.

Pornind de la situația actuală a Băilor Herculane, în care unele proprietăți au un statut juridic incert, iar monumente de maximă relevanță pentru patrimoniul cultural național se află în stare de semiabandon, întâlnirea de la Academia Română vizează identificarea unor soluții care să conducă la punerea în valoare a acestui tezaur național, aflat în real pericol. Vor fi aduse în discuție, într-o abordare complexă și interdisciplinară, aspecte juridice, culturale, economice privind trecutul, prezentul, dar mai ales perspectivele de revigorare a stațiunii, ținând cont de relevanța și potențialul localității.

Conferința va beneficia de participarea unor reprezentanți de marcă ai autorităților implicate în administrarea stațiunii, dar și a factorilor care ar putea susține cu soluții și resurse o politică menită să conducă la rezolvarea situației. La eveniment vor lua cuvântul: Andras Istvan Demeter, ministrul Culturii, Corina Alina Corbu, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Gabriel Bogdan Ștețco, secretar de stat în Ministerul Economiei, Dezvoltării, Antreprenoriatului și Turismului, Silviu Hurduzeu, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Gheorghe Orza, primarul orașului Băile Herculane, Adrian Miulescu, manager al Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie.

Stațiunea Băile Herculane

„Cea mai frumoasă stațiune de pe continent” spunea la 1852 împăratul Austriei, Franz Josef, despre Băile Herculane. Stațiune aproape bimilenară, ale cărei baze au fost puse în anul 102 d.Hr. de către împăratul Traian, Băile Herculane au cunoscut două mari perioade de înflorire și efervescență, prima datorată Antichității romane, cea de-a doua Imperiului austriac, la mijlocul secolului al XVIII-lea.

Numele stațiunii vine de la zeul Hercules, patron al izvoarelor termale în mitologia romană și simbol al puterii și al echilibrului, iar prima atestare documentară, la 153 d.Hr., apare pe o tabulă votivă montată pe una dintre băi. Din timpul romanilor, care aveau un cult pentru tratamentul balnear, s-au conservat până în zilele noastre un număr mare de vestigii: băi, apeducte, tabule votive, statui, monede. Stațiunea a fost utilizată pe tot timpul stăpânirii romane.

Căzută în uitare, este readusă la viață în timpul împăratului Carol al VI-lea de către generalul Andreeas Hamilton, guvernator al Banatului Timișoarei, care la 1736 începe reclădirea și modernizarea băilor și a căilor de acces, și construiește o serie de edificii moderne. Stațiunea va fi vizitată de-a lungul timpului de mari personalități, capete încoronate europene, dar și toți regii și reginele României, oameni de artă, literați, compozitori, artiști.

Actualmente, complexul arhitectural de la Băile Herculane se află într-o situație complexă, cu edificii de patrimoniu aparținând statului român, iar altele în proprietate privată, parte dintre ele reabilitate și conservate, unele, nu puține, aflate de multă vreme într-un stadiu grav de degradare.