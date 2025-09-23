Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Prima expoziție personală la Amsterdam dedicată operei lui Brâncuși (© ICR)

Prima expoziție personală la Amsterdam dedicată operei lui Brâncuși

Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
23 septembrie 2025

H’ART Museum Amsterdam a inaugurat expoziția Brâncuși, The Birth of Modern Sculpture, prezentată în perioada 20 septembrie 2025 – 18 ianuarie 2026 în capitala Țărilor de Jos, în colaborare cu colecțiile Centre Pompidou și cu sprijinul Institutului Cultural Român, prin reprezentanța sa de la Bruxelles.

Este a doua expoziție găzduită vreodată în Țările de Jos, după retrospectiva organizată la Haga în 1970, reunind peste 30 de capodopere sculpturale, alături de piedestalurile originale create de artist, precum și de fotografii și filme realizate de acesta, informează un comunicat al Institutului Cultural Român (ICR).

Cele două expoziții internaționale Constantin Brâncuși, organizate simultan, cu implicarea Institutului Cultural Român - prima expoziție personală dedicată operei lui Brâncuși desfășurată în capitala Țărilor de Jos și expoziția de fotografie <Brâncuși. Sculptând lumina> de la Centrul Internațional pentru Cultură din Cracovia - vor fi însoțite de publicații bilingve (catalog și photobook) și de evenimente de mediere culturală. Mă bucur că Institutul Cultural Român sprijină în Amsterdam - la H’ART Museum - expoziția <Brâncuși - Nașterea sculpturii moderne>, un proiect care arată cât de mult putem realiza prin colaborarea dintre instituțiile de cultură și prin colaborarea la nivel european. Mulțumesc colegilor de la ICR Bruxelles care, alături de Ambasada României la Haga, au reușit acest parteneriat, într-o țară în care ICR nu are o reprezentanță. Ne dorim ca această inițiativă multidisciplinară să ofere publicului o experiență care unește patrimoniul și contemporaneitatea. Totodată, simbolistica este una specială: construim o punte între Amsterdam, care sărbătorește 750 de ani de existență, și București, care marchează astăzi 566 de ani de la prima atestare”, a declarat, în comunicatul citat, Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român.

Imaginea 1/8: Prima expoziție personală la Amsterdam dedicată operei lui Brâncuși (© ICR)
La vernisajul din 19 septembrie au participat peste 700 de persoane, printre care conducerea celor două Muzee, H’ART și Centre Pompidou, curatoarele expoziției - Ariane Coulondre și Birgit Boelens, ambasadori, consuli și atașați culturali acreditați în Țările de Jos, directorii de institute culturale din cadrul rețelei EUNIC, conducerea EUNIC și personalități olandeze.

Directoarea Muzeului H’ART din Amsterdam, Annabelle Birnie, a făcut următoarele precizări: „Constantin Brâncuși este unul dintre cei mai importanți artiști ai secolului al XX-lea, iar moștenirea sa rămâne extrem de relevantă și astăzi. Suntem recunoscători pentru colaborarea cu Centre Pompidou din Paris și, în egală măsură, suntem recunoscători Institutului Cultural Român pentru sprijinul acordat în realizarea acestei expoziții la H’ART Museum Amsterdam.”

A lucra împreună cu experții de la Centre Pompidou, cei care ocrotesc moștenirea artistică a lui Brâncuși, născut în România, a fost o adevărată bucurie și o experiență valoroasă. Colaborarea artistică dintre Țările de Jos și Franța reflectă legătura dintre Brâncuși și Franța din timpul vieții sale. Deși diferite, ambele sunt simboluri ale legăturilor și călătoriilor artistice europene, care întăresc conexiunile europene” a precizat co-curatoarea Birgit Boelens (H’ART Museum).

afis jpg

Începând din data de 20 septembrie, publicul neerlandez are ocazia de a descoperi opere inegalabile ale lui Brâncuși provenite din atelierul original al artistului, pe care acesta l-a lăsat în întregime statului francez în 1957, transformând Centre Pompidou în custodele celei mai mari și mai cuprinzătoare colecții Brâncuși din lume. Expoziția este însoțită de un catalog amplu și bogat ilustrat (disponibil în neerlandeză și engleză), publicat de WBooks, cu contribuții speciale semnate de Ariane Coulondre (curatoare în cadrul Departamentului Colecțiilor Moderne, Centre Pompidou).

Din 26 septembrie, expoziție Brâncuși în Polonia

Pe 26 septembrie va avea loc vernisajul expoziției, „Brâncuși. Sculptând lumina”, curatoriată de Doina Lemny, în colaborare cu arh. dr. Łukasz Galuski și Karolina Wójcik, la Centrul Internațional pentru Cultură din Cracovia, proiect organizat în parteneriat cu galeria Bruce Silverstein New York, ICR Varșovia și colecționarul Christian Reyntjens în perioada 26 septembrie – 14 decembrie 2025, beneficiind de co-fanțarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național din Polonia și a Orașului Cracovia.

