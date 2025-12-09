Premiile Academiei Române pentru anul 2023
Academia Română va decerna miercuri, 10 decembrie 2025, premiile pentru cele mai valoroase creații științifice și artistice realizate în anul 2023.
Conform unui comunicat al Academiei Române, ceremonia va avea loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 10, în prezența membrilor Adunării Generale. Evenimentul va fi transmis în direct pe canalul YouTube al Academiei Române.
Premiile se acordă, conform regulamentului, în cadrul celor 14 secții științifice ale Academiei Române și anume: literatură și filologie, istorie, matematică, fizică, chimie, științe tehnice, științe geonomice, tehnologia informației, biologie, medicină, agronomie, silvicultură, științe economice și juridice, sociologie, psihologie, filosofie, teologie, arte plastice, teatru și muzică.
În cadrul evenimentului, Academia Română va acorda două diplome „Meritul Academic” și patru diplome „Distincția Culturală”.
Lista completă a premiilor și a diplomelor acordate se găsește mai jos, precum și pe site-ul Academiei Române.
I. FILOLOGIE ȘI LITERATURĂ
1. Premiul „Timotei Cipariu”
Lucrarea: Ilustrația cărții românești vechi din secolul al XVIII-lea în colecțiile Bibliotecii Academiei Române. Gravură, vol. I-III
Autoare: Oana-Lucia Dimitriu
2. Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” – Nu se acordă
3. Premiul „Ion Creangă”
Romanul În căutarea nefericirii
Autoare: Ioana Drăgan
4. Premiul „Titu Maiorescu”
Lucrarea: Limbă și cultură germană în România (1918- 1933), vol. I și II
Editori: Andrei Corbea-Hoișie, Rudolf Gräf
5. Premiul „Lucian Blaga” – Nu se acordă
6. Premiul „Mihai Eminescu”
Lucrarea: Zece elegii
Autor: Nicolae Tzone
7. Premiul „Ion Luca Caragiale” – Nu se acordă
II. Științe istorice ȘI arheologie
1. Premiul „Vasile Pârvan”
Lucrarea: Sfârșitul Epocii bronzului în Bazinul Jijiei. Dinamica habitatului și materialitatea Culturii Noua
Autoare: Casandra-Mihaela Brașoveanu
2. Premiul „Dimitre Onciul”
Lucrarea: Așezarea Neo-Eneolitică de la Aldeni-Gurguiul Balaurului, jud. Buzău. O reevaluare interdisciplinară
Autor: Cristian-Eduard Ștefan
3. Premiul „George Barițiu”
Lucrarea: Siebenbürgen zwischen Großungarn und dem österreichischen Gesamtstaat. Der Briefwechsel von Guberniumspräsident Ludwig Folliot von Crenneville und Hofkanzler Franz von Nádasdy (1861-1863)
Autor: Lajos-Loránd Mádly
4. Premiul „Nicolae Iorga”
Lucrarea: Morlacii din Dalmația în secolele XV-XVI
Autoare: Silvia-Dana Caciur-Andreescu
5. Premiul „Nicolae Bălcescu”
Lucrarea: Justificarea unui rapt. Propaganda sovietică în slujba anexărilor teritoriale (1939-1940)
Autoare: Daniela Șișcanu
6. Premiul „A.D. Xenopol”
Lucrarea: Un mileniu de civilizație. Epoca fierului în bazinul Nistrului de Mijloc
Autori: Aurel Zanoci (Republica Moldova), Mihail Băț (Republica Moldova)
7. Premiul „Mihail Kogălniceanu”
Lucrarea: Antropologia culturală a sării în mediul rural din spațiul est-carpatic al României
Autoare: Mihaela Asăndulesei
8. Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki” – Nu se acordă
III. ȘTIINȚE MATEMATICE
1. Premiul „Simion Stoilow”
Grupul de 2 articole Invarianți pentru varietăți topologice
Autoare: Cristina-Ana-Maria Anghel-Palmer
2. Premiul „Gheorghe Țițeica”
Grupul de 2 articole Geometrie local conformă Kähler pe spații complexe cu singularități
Autori: Ovidiu Preda, Miron-Ion Stanciu
3. Premiul „Gheorghe Lazăr”
Grupul de 2 articole Contribuţii la studiul idealelor şi varietăţilor torice
Autor: Grigore-Marius Vlădoiu
4. Premiul „Grigore C. Moisil” – Secţia de ştiinţe matematice nu are propuneri
5. Premiul „Spiru Haret” – Nu se acordă
6. Premiul „Dimitrie Pompeiu” – Nu se acordă
7. Premiul „Petre Sergescu” – Secţia de ştiinţe matematice nu are propuneri
IV. ȘTIINȚE fizice
1. Premiul „Constantin Miculescu”
Grupul de lucrări: Metode de diagnostic al plasmei de fuziune termonucleară
Autor: Teddy Crăciunescu
2. Premiul „Dragomir Hurmuzescu”
Grupul de lucrări: Investigarea locală avansată și controlul proprietăților electronice la scara atomilor și moleculelor individuale
Autoare: Bogdana-Lenuța Borca
3. Premiul „Ștefan Procopiu”
Grupul de lucrări: Dezvoltarea unor modele fizice complexe ale materialelor feroelectrice
Autor: Leontin Pădurariu
Lucrarea: Materiale şi procese specifice pentru echipamente de transfer termic din reactoare de fisiune Generaţie IV
Autoare: Dumitra Lucan, Gheorghița Jinescu
Grupul de lucrări: Straturi oxidice pentru senzori de gaze
Autori: Adelina Stănoiu, Cristian-Eugen Simion
V. ȘTIINȚE CHIMICE
1. Premiul „Costin D. Nenițescu”
Lucrarea: Procedeu scalabil pentru obţinerea L-fenilalaninei optic pure folosind fenilalanină amoniac-liază originară din Arabidopsis thaliana
Autor: László-Csaba Bencze
2. Premiul „I. G. Murgulescu”
a) Lucrarea: Sinteză eficientă de materiale catalitice mezoporoase în reacţia de metanare a dioxidului de carbon
Autoare: Maria Miheţ
b) Lucrarea: Sinteza verde a hidrogelurilor cu proprietăţi absorbante pentru eliminarea eficientă a diclofenacului de sodiu din apele reziduale
Autoare: Mariana Chelu
3. Premiul „Gheorghe Spacu”
Lucrarea: Ansambluri supramoleculare construite prin legături de halogen
Autoare: Simona Nica (Ion)
4. Premiul „Nicolae Teclu”
Lucrarea: Chiroscopul digital
Autor: Valentin-Paul Nicu
5. Premiul „Cristofor I. Simionescu”
Grupul de lucrări: Căi de sinteză verzi pentru obţinerea biocatalitică de oligoesteri, surfactanţi naturali şi compuşi intermediari pentru sinteză organică
Autoare: Anamaria Todea
VI. ȘTIINȚE BIOLOGICE
1. Premiul „Emil Racoviță” – Nu se acordă
2. Premiul „Grigore Antipa”
Suită de 10 lucrări științifice (2018-2023) în domeniul imunobiologiei moleculare
Autoare: Eliza Cristina Martin
3. Premiul „Nicolae Simionescu”
Suită de 10 lucrări ştiinţifice (2017-2023) în domeniul reglării şi expresiei genice a proteinelor implicate în boli cardiovasculare
Autoare: Violeta-Anca Gafencu
4. Premiul „Emanoil Teodorescu”
Suită de 5 lucrări științifice (2021-2023) în domeniul controlului biologic al patogenilor plantelor
Autoare: Florenţa-Elena Helepciuc
VII. ȘTIINȚE GEONOMICE
1. Premiul „Grigore Cobălcescu” – Nu se acordă
2. Premiul „Ludovic Mrazec”
Lucrarea: Biomineralogie geologică și medicală
Autori: Ion Petreuș*, Tudor Petreuș
3. Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci” – Nu se acordă
4. Premiul „Ștefan Hepites”
Lucrarea: Winter hydroclimate contrasts between southern and northern Europe at ~5.2 ka
Autori: Virgil-Gabriel Drăgușin, Vasile Ersek (Marea Britanie), Dominik Fleitmann (Elveția), Ioniță (Germania), Bogdan P. Onac*
5. Premiul „Simion Mehedinți” – Nu se acordă
VIII. ȘTIINȚE tehnice
1. Premiul „Aurel Vlaicu” – Nu se acordă
2. Premiul „Traian Vuia”
Grupul de lucrări: Materiale funcționale avansate pentru conversia eficientă a energiei / Advanced functional materials for efficient energy conversion
Autori: Traian-Florin Marinca, Florin Popa, Bogdan-Viorel Neamţu
3. Premiul „Henri Coandă” – Nu se acordă
4. Premiul „Constantin Budeanu”
Grupul de lucrări: Contribuții la modelarea și testarea acționărilor motoarelor și generatoarelor electrice în vederea îmbunătățirii performanței / Contributions to modeling and testing of electric motor/generator drives for better performance
Autori: Adrian-Daniel Martin, Liviu-Dănuț Vitan
5. Premiul „Anghel Saligny”– Nu se acordă
6. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria științelor și tehnicii)
Lucrarea: Gheorghe Asachi – un spirit enciclopedic
Autor (editor): Neculai-Eugen Seghedin
IX. ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE
1. Premiul „Ion Ionescu de la Brad” – agricultură, economie, botanică
Lucrarea: Consequences of Recent Crises on the FLW Consumer Behaviour: A National Wide Representative Research - The Case of Romania
Autori: Cristina-Bianca Pocol, Antonio Amuza, Maria-Georgeta Moldovan, Liana-Maria Stanca, Dan-Cristian Dabija*
2. Premiul „Traian Săvulescu” – biologie, fitopatologie, biotehnologie, ştiinţa alimentului
Lucrarea: Current Status of the Bioactive Properties of Royal Jelly: A Comprehensive Review with a Focus on Its Anticancer, Anti-Inflammatory, and Antioxidant Effects
Autori: Sara Botezan, Gabriela-Maria Negrea-Baci, Lilla Bagameri, Claudia Pașca, Daniel-Severus Dezmirean
3. Premiul „Gheorghe Ionescu-Șișești” – agricultură, știința solului, îmbunătățiri funciare, horticultură, zootehnie
Lucrarea: Quantitative Traits of Interest in Apple Breeding and Their Implications for Selection
Autori: Radu-Emil Sestraş, Florina-Adriana Sestraş
4. Premiul „Marin Drăcea” – silvicultură, ecologie, cercetare forestieră, protecţia mediului
Lucrarea: Monografia Arboretumului Hemeiuș
Autoare: Ioana-Maria Pleșca
X. ȘTIINȚE Medicale
1. Premiul „Iuliu Hațieganu”
Lucrarea: Bolile inflamatorii reumatice ale copilului. Aspecte clinice și terapeutice
Autoare: Mihaela-Nicoleta Spârchez
2. Premiul „Daniel Danielopolu”
Lucrarea: Pregnancy with Artificial Intelligence: A 9,5 Months Journey From Preconception to Birth
Autori: Smaranda Belciug*, Dominic-Gabriel Iliescu
3. Premiul „Gheorghe Marinescu”
Lucrarea: New Perspectives on Cardiac Magnetic Resonance Imaging in Hypertensive Patients with Heart Failure
Autor: Sebastian-Constantin Onciul
4. Premiul „Victor Babeș”
Lucrarea: Gastroenterologie şi hepatologie clinică. Ediţie revizuită şi completată (2 vol.)
Autori: Anca Victoriţa Trifan, Cristian Gheorghe, Dan Dumitraşcu*, Mihai-Mircea Diculescu, Liliana-Simona Gheorghe, Ioan Sporea*, Marcel Tanţău, Tudorel Ciurea
5. Premiul „Constantin I. Parhon”
Lucrarea: Clinical – MRI Correlations of Anterior Knee Pain. Common and Uncommon Causes
Autori: Ioan I. Codorean, Ion Bogdan Codorean
6. Premiul „Ștefan S. Nicolau”
Lucrarea: Tratat de recuperare respiratorie – Aspecte particulare
Autoare: Paraschiva A. Postolache
XI. ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE ȘI SOCIOLOGIE
Științe economice
1. Premiul „Petre S. Aurelian”
Lucrarea: Co-Evolution of Symbolic Species in the Financial Market. A Framework for Economic and Political Decision-Making
Autori: Camelia Oprean-Stan, Cristina-Roxana Tănăsescu, Vasile-Radu Brătian, Emil Dinga*, Gabriela-Mariana Ionescu*
2. Premiul „Virgil Madgearu”
Lucrarea: Advancements of Grey Systems Theory in Economics and Social Sciences
Autori: Camelia Delcea, Liviu-Adrian Cotfas
3. Premiul „Victor Slăvescu”
Lucrarea: Quantitative Methods in Finance. Exploring the Drivers of Sustainable Economic Growth in the EU
Autor: Ștefan-Cristian Gherghina
4. Premiul „Nicolas Georgescu Roegen”
a) Lucrarea: When the message hurts: The unintended impacts of nudges on saving, în „Journal of Comparative Economics” 51 (2023) 439-456.
Autori: Marius-Alin Andrieș, Sarah Walker (Australia)
b) Lucrarea: International Labour Mobility. How Remittances Shape the Labour Migration Model
Autori: Elena Bunduchi, Daniel Ștefan, Călin-Adrian Comes, Valentina Vasile*
Sociologie
5. Premiul „Dimitrie Gusti”
Lucrarea: Forme de guvernare a situației romilor. Scurt istoric de la Iluminism la Uniunea Europeană Autor: Ionuț-Marian Anghel
6. Premiul „Henri H. Stahl”
Lucrarea: Sociologia elitelor. Abordări clasice și contemporane
Autor: Ciprian-Constantin Iftimoaei
Științe Juridice
7. Premiul „Nicolae Titulescu” – Nu se acordă
8. Premiul „Simion Bărnuțiu”
Lucrarea: Drept internațional privat
Autori: Dan-Andrei Popescu, Elena-Alina Oprea
9. Premiul „Andrei Rădulescu” – Nu se acordă
XII. filosofie, teologie, psihologie și pedagogie
1. Premiul „Constantin Rădulescu-Motru”
Lucrarea: L’Avènement de la métaphysique kantienne. Prémisses et enjeux d’une réception au xxe siècle
Autoare: Tinca Prunea-Bretonnet
2. Premiul „Mircea Florian“
a) Lucrarea: Critical Theory and Phenomenology. Polemics, Appropriations, Perspectives
Autor: Christian Ferencz-Flatz
b) Lucrarea: Limitele electoratului. Cine ar trebui să poată vota într-o democrație?
Autor: Alexandru Volacu
3. Premiul „Ion Petrovici”
Lucrarea: Testarea standardizată în educație
Autor: Dragoș Iliescu
4. Premiul „Vasile Conta”
a) Lucrarea: Rethinking Warfare in the 21st Century. The Influence and Effects of the Politics, Information and Communication Mix
Autori: Iulian Chifu, Greg Simons (Anglia)
b) Lucrarea: Globalizarea ipocriziei. Pentru o abordare umanistă a eticii memoriei
Autor: Gabriel Andreescu
5. Premiul „Dumitru Stăniloae” – Nu se acordă
XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ȘI AUDIOVIZUAL
Creație muzicală
1. Premiul „George Enescu”
Lucrarea: Metamorfose after M.C. Escher
Autor (compozitor): Vlad-Mihai Hirlav-Maistorovici
Muzicologie
2. Premiul „Ciprian Porumbescu”
Lucrarea: Muzicianul Cristian Misievici. Un călător în Văile plângerii (vol. I) și Cristian Misievici.
Cronicar muzical. Publicist (vol. II)
Autoare (coordonatoare): Carmen-Denisa Chelaru
Istoria artei
3. Premiul „George Oprescu”
Lucrarea: Valentina Rusu Ciubotaru: [Re]Descoperire
Autori: Constantin I. Ciobanu, Laura-Codrina Ioniță, Rodica Ursachi (Republica Moldova), Mircea Ciobanu (Republica Moldova), editor autor: Victoria Nagy-Vajda
Artă plastică
4. Premiul „Ion Andreescu”
Lucrarea: Fenomenul HĂRMAN
Autor (sculptor): Gheorghe-Alexandru Zaharia
Etnografie și folclor
5. Premiul „Simion Florea Marian”
Lucrarea: Știință și simbol în Ceramica de Horezu. Element de patrimoniu UNESCO
Autoare: Corina-Mirela Mihăescu
Creație arhitectonică
6. Premiul „Duiliu Marcu”
Lucrarea: British International School din Timișoara – clădirea Liceului „Ana Sandor” (inaugurată în anul 2023)
Autori: arh. Vlad-Alexandru Gaivoronschi, arh. Simina-Silvia Cuc
Artele spectacolului
7. Premiul „Aristizza Romanescu”
Rolul Scriitoarea Ula Richter din piesa de teatru Neliniște de Ivan Vîrîpaev, regia Bobi Pricop
Actriță: Dorina Lazăr
XIV. ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
1. Premiul „Grigore Moisil” – în colaborare cu Secţia de ştiinţe matematice – Nu se acordă
2. Premiul „Mihai Drăgănescu” – Nu se acordă
3. Premiul „Tudor Tănăsescu”
Lucrarea: Microunde. Soluții numerice
Autor: Ștefan Cantaragiu
4. Premiul „Gheorghe Cartianu”
Grupul de lucrări: Analiza rețelelor sociale folosind algoritmi de inteligență artificială și grafuri
Autori: Ciprian-Octavian Truică, Elena-Simona Apostol
________________________________
* A mai primit Premiul Academiei Române
* * *
Diploma „Meritul Academic”
- Societatea de Ştiinţe Matematice din România, cu prilejul împlinirii a 115 de ani de la înfiinţare
- Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, cu prilejul împlinirii a 95 de ani de la înfiinţare
Diploma „Distincția Culturală”
- Muzeul Ouălor ,,Lucia Condrea” din Moldovița, pentru contribuţia adusă la conservarea şi promovarea tradiţiilor româneşti
- Eugenia Vodă, pentru pentru promovarea culturii române prin intermediul emisiunii „Profesioniştii” timp de 25 de ani
- Radio România Actualităţi, pentru reflectarea consecventă a celor mai semnificative evenimente organizate de Academia Română şi pentru întâlnirea ascultătorilor cu cei mai importanţi oameni de cultură ai României, inclusiv cu membrii Academiei Române
- Florin Andreescu, pentru ansamblul de lucrări fotografice de artă reprezentând valorile culturale, istorice, urbanistice și naturale ale României