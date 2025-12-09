Premiile Academiei Române pentru anul 2023

Academia Română va decerna miercuri, 10 decembrie 2025, premiile pentru cele mai valoroase creații științifice și artistice realizate în anul 2023.

Conform unui comunicat al Academiei Române, ceremonia va avea loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 10, în prezența membrilor Adunării Generale. Evenimentul va fi transmis în direct pe canalul YouTube al Academiei Române.

Premiile se acordă, conform regulamentului, în cadrul celor 14 secții științifice ale Academiei Române și anume: literatură și filologie, istorie, matematică, fizică, chimie, științe tehnice, științe geonomice, tehnologia informației, biologie, medicină, agronomie, silvicultură, științe economice și juridice, sociologie, psihologie, filosofie, teologie, arte plastice, teatru și muzică.

În cadrul evenimentului, Academia Română va acorda două diplome „Meritul Academic” și patru diplome „Distincția Culturală”.

Lista completă a premiilor și a diplomelor acordate se găsește mai jos, precum și pe site-ul Academiei Române.

I. FILOLOGIE ȘI LITERATURĂ

1. Premiul „Timotei Cipariu”

Lucrarea: Ilustrația cărții românești vechi din secolul al XVIII-lea în colecțiile Bibliotecii Academiei Române. Gravură, vol. I-III

Autoare: Oana-Lucia Dimitriu

2. Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” – Nu se acordă

3. Premiul „Ion Creangă”

Romanul În căutarea nefericirii

Autoare: Ioana Drăgan

4. Premiul „Titu Maiorescu”

Lucrarea: Limbă și cultură germană în România (1918- 1933), vol. I și II

Editori: Andrei Corbea-Hoișie, Rudolf Gräf

5. Premiul „Lucian Blaga” – Nu se acordă

6. Premiul „Mihai Eminescu”

Lucrarea: Zece elegii

Autor: Nicolae Tzone

7. Premiul „Ion Luca Caragiale” – Nu se acordă

II. Științe istorice ȘI arheologie

1. Premiul „Vasile Pârvan”

Lucrarea: Sfârșitul Epocii bronzului în Bazinul Jijiei. Dinamica habitatului și materialitatea Culturii Noua

Autoare: Casandra-Mihaela Brașoveanu

2. Premiul „Dimitre Onciul”

Lucrarea: Așezarea Neo-Eneolitică de la Aldeni-Gurguiul Balaurului, jud. Buzău. O reevaluare interdisciplinară

Autor: Cristian-Eduard Ștefan

3. Premiul „George Barițiu”

Lucrarea: Siebenbürgen zwischen Großungarn und dem österreichischen Gesamtstaat. Der Briefwechsel von Guberniumspräsident Ludwig Folliot von Crenneville und Hofkanzler Franz von Nádasdy (1861-1863)

Autor: Lajos-Loránd Mádly

4. Premiul „Nicolae Iorga”

Lucrarea: Morlacii din Dalmația în secolele XV-XVI

Autoare: Silvia-Dana Caciur-Andreescu

5. Premiul „Nicolae Bălcescu”

Lucrarea: Justificarea unui rapt. Propaganda sovietică în slujba anexărilor teritoriale (1939-1940)

Autoare: Daniela Șișcanu

6. Premiul „A.D. Xenopol”

Lucrarea: Un mileniu de civilizație. Epoca fierului în bazinul Nistrului de Mijloc

Autori: Aurel Zanoci (Republica Moldova), Mihail Băț (Republica Moldova)

7. Premiul „Mihail Kogălniceanu”

Lucrarea: Antropologia culturală a sării în mediul rural din spațiul est-carpatic al României

Autoare: Mihaela Asăndulesei

8. Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki” – Nu se acordă

III. ȘTIINȚE MATEMATICE

1. Premiul „Simion Stoilow”

Grupul de 2 articole Invarianți pentru varietăți topologice

Autoare: Cristina-Ana-Maria Anghel-Palmer

2. Premiul „Gheorghe Țițeica”

Grupul de 2 articole Geometrie local conformă Kähler pe spații complexe cu singularități

Autori: Ovidiu Preda, Miron-Ion Stanciu

3. Premiul „Gheorghe Lazăr”

Grupul de 2 articole Contribuţii la studiul idealelor şi varietăţilor torice

Autor: Grigore-Marius Vlădoiu

4. Premiul „Grigore C. Moisil” – Secţia de ştiinţe matematice nu are propuneri

5. Premiul „Spiru Haret” – Nu se acordă

6. Premiul „Dimitrie Pompeiu” – Nu se acordă

7. Premiul „Petre Sergescu” – Secţia de ştiinţe matematice nu are propuneri

IV. ȘTIINȚE fizice

1. Premiul „Constantin Miculescu”

Grupul de lucrări: Metode de diagnostic al plasmei de fuziune termonucleară

Autor: Teddy Crăciunescu

2. Premiul „Dragomir Hurmuzescu”

Grupul de lucrări: Investigarea locală avansată și controlul proprietăților electronice la scara atomilor și moleculelor individuale

Autoare: Bogdana-Lenuța Borca

3. Premiul „Ștefan Procopiu”

Grupul de lucrări: Dezvoltarea unor modele fizice complexe ale materialelor feroelectrice

Autor: Leontin Pădurariu

4. Premiul „Horia Hulubei”

Lucrarea: Materiale şi procese specifice pentru echipamente de transfer termic din reactoare de fisiune Generaţie IV

Autoare: Dumitra Lucan, Gheorghița Jinescu

5. Premiul „Radu Grigorovici”

Grupul de lucrări: Straturi oxidice pentru senzori de gaze

Autori: Adelina Stănoiu, Cristian-Eugen Simion

V. ȘTIINȚE CHIMICE

1. Premiul „Costin D. Nenițescu”

Lucrarea: Procedeu scalabil pentru obţinerea L-fenilalaninei optic pure folosind fenilalanină amoniac-liază originară din Arabidopsis thaliana

Autor: László-Csaba Bencze

2. Premiul „I. G. Murgulescu”

a) Lucrarea: Sinteză eficientă de materiale catalitice mezoporoase în reacţia de metanare a dioxidului de carbon

Autoare: Maria Miheţ

b) Lucrarea: Sinteza verde a hidrogelurilor cu proprietăţi absorbante pentru eliminarea eficientă a diclofenacului de sodiu din apele reziduale

Autoare: Mariana Chelu

3. Premiul „Gheorghe Spacu”

Lucrarea: Ansambluri supramoleculare construite prin legături de halogen

Autoare: Simona Nica (Ion)

4. Premiul „Nicolae Teclu”

Lucrarea: Chiroscopul digital

Autor: Valentin-Paul Nicu

5. Premiul „Cristofor I. Simionescu”

Grupul de lucrări: Căi de sinteză verzi pentru obţinerea biocatalitică de oligoesteri, surfactanţi naturali şi compuşi intermediari pentru sinteză organică

Autoare: Anamaria Todea

VI. ȘTIINȚE BIOLOGICE

1. Premiul „Emil Racoviță” – Nu se acordă

2. Premiul „Grigore Antipa”

Suită de 10 lucrări științifice (2018-2023) în domeniul imunobiologiei moleculare

Autoare: Eliza Cristina Martin

3. Premiul „Nicolae Simionescu”

Suită de 10 lucrări ştiinţifice (2017-2023) în domeniul reglării şi expresiei genice a proteinelor implicate în boli cardiovasculare

Autoare: Violeta-Anca Gafencu

4. Premiul „Emanoil Teodorescu”

Suită de 5 lucrări științifice (2021-2023) în domeniul controlului biologic al patogenilor plantelor

Autoare: Florenţa-Elena Helepciuc

VII. ȘTIINȚE GEONOMICE

1. Premiul „Grigore Cobălcescu” – Nu se acordă

2. Premiul „Ludovic Mrazec”

Lucrarea: Biomineralogie geologică și medicală

Autori: Ion Petreuș*, Tudor Petreuș

3. Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci” – Nu se acordă

4. Premiul „Ștefan Hepites”

Lucrarea: Winter hydroclimate contrasts between southern and northern Europe at ~5.2 ka

Autori: Virgil-Gabriel Drăgușin, Vasile Ersek (Marea Britanie), Dominik Fleitmann (Elveția), Ioniță (Germania), Bogdan P. Onac*

5. Premiul „Simion Mehedinți” – Nu se acordă

VIII. ȘTIINȚE tehnice

1. Premiul „Aurel Vlaicu” – Nu se acordă

2. Premiul „Traian Vuia”

Grupul de lucrări: Materiale funcționale avansate pentru conversia eficientă a energiei / Advanced functional materials for efficient energy conversion

Autori: Traian-Florin Marinca, Florin Popa, Bogdan-Viorel Neamţu

3. Premiul „Henri Coandă” – Nu se acordă

4. Premiul „Constantin Budeanu”

Grupul de lucrări: Contribuții la modelarea și testarea acționărilor motoarelor și generatoarelor electrice în vederea îmbunătățirii performanței / Contributions to modeling and testing of electric motor/generator drives for better performance

Autori: Adrian-Daniel Martin, Liviu-Dănuț Vitan

5. Premiul „Anghel Saligny”– Nu se acordă

6. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria științelor și tehnicii)

Lucrarea: Gheorghe Asachi – un spirit enciclopedic

Autor (editor): Neculai-Eugen Seghedin

IX. ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

1. Premiul „Ion Ionescu de la Brad” – agricultură, economie, botanică

Lucrarea: Consequences of Recent Crises on the FLW Consumer Behaviour: A National Wide Representative Research - The Case of Romania

Autori: Cristina-Bianca Pocol, Antonio Amuza, Maria-Georgeta Moldovan, Liana-Maria Stanca, Dan-Cristian Dabija*

2. Premiul „Traian Săvulescu” – biologie, fitopatologie, biotehnologie, ştiinţa alimentului

Lucrarea: Current Status of the Bioactive Properties of Royal Jelly: A Comprehensive Review with a Focus on Its Anticancer, Anti-Inflammatory, and Antioxidant Effects

Autori: Sara Botezan, Gabriela-Maria Negrea-Baci, Lilla Bagameri, Claudia Pașca, Daniel-Severus Dezmirean

3. Premiul „Gheorghe Ionescu-Șișești” – agricultură, știința solului, îmbunătățiri funciare, horticultură, zootehnie

Lucrarea: Quantitative Traits of Interest in Apple Breeding and Their Implications for Selection

Autori: Radu-Emil Sestraş, Florina-Adriana Sestraş

4. Premiul „Marin Drăcea” – silvicultură, ecologie, cercetare forestieră, protecţia mediului

Lucrarea: Monografia Arboretumului Hemeiuș

Autoare: Ioana-Maria Pleșca

X. ȘTIINȚE Medicale

1. Premiul „Iuliu Hațieganu”

Lucrarea: Bolile inflamatorii reumatice ale copilului. Aspecte clinice și terapeutice

Autoare: Mihaela-Nicoleta Spârchez

2. Premiul „Daniel Danielopolu”

Lucrarea: Pregnancy with Artificial Intelligence: A 9,5 Months Journey From Preconception to Birth

Autori: Smaranda Belciug*, Dominic-Gabriel Iliescu

3. Premiul „Gheorghe Marinescu”

Lucrarea: New Perspectives on Cardiac Magnetic Resonance Imaging in Hypertensive Patients with Heart Failure

Autor: Sebastian-Constantin Onciul

4. Premiul „Victor Babeș”

Lucrarea: Gastroenterologie şi hepatologie clinică. Ediţie revizuită şi completată (2 vol.)

Autori: Anca Victoriţa Trifan, Cristian Gheorghe, Dan Dumitraşcu*, Mihai-Mircea Diculescu, Liliana-Simona Gheorghe, Ioan Sporea*, Marcel Tanţău, Tudorel Ciurea

5. Premiul „Constantin I. Parhon”

Lucrarea: Clinical – MRI Correlations of Anterior Knee Pain. Common and Uncommon Causes

Autori: Ioan I. Codorean, Ion Bogdan Codorean

6. Premiul „Ștefan S. Nicolau”

Lucrarea: Tratat de recuperare respiratorie – Aspecte particulare

Autoare: Paraschiva A. Postolache

XI. ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE ȘI SOCIOLOGIE

Științe economice

1. Premiul „Petre S. Aurelian”

Lucrarea: Co-Evolution of Symbolic Species in the Financial Market. A Framework for Economic and Political Decision-Making

Autori: Camelia Oprean-Stan, Cristina-Roxana Tănăsescu, Vasile-Radu Brătian, Emil Dinga*, Gabriela-Mariana Ionescu*

2. Premiul „Virgil Madgearu”

Lucrarea: Advancements of Grey Systems Theory in Economics and Social Sciences

Autori: Camelia Delcea, Liviu-Adrian Cotfas

3. Premiul „Victor Slăvescu”

Lucrarea: Quantitative Methods in Finance. Exploring the Drivers of Sustainable Economic Growth in the EU

Autor: Ștefan-Cristian Gherghina

4. Premiul „Nicolas Georgescu Roegen”

a) Lucrarea: When the message hurts: The unintended impacts of nudges on saving, în „Journal of Comparative Economics” 51 (2023) 439-456.

Autori: Marius-Alin Andrieș, Sarah Walker (Australia)

b) Lucrarea: International Labour Mobility. How Remittances Shape the Labour Migration Model

Autori: Elena Bunduchi, Daniel Ștefan, Călin-Adrian Comes, Valentina Vasile*

Sociologie

5. Premiul „Dimitrie Gusti”

Lucrarea: Forme de guvernare a situației romilor. Scurt istoric de la Iluminism la Uniunea Europeană Autor: Ionuț-Marian Anghel

6. Premiul „Henri H. Stahl”

Lucrarea: Sociologia elitelor. Abordări clasice și contemporane

Autor: Ciprian-Constantin Iftimoaei

Științe Juridice

7. Premiul „Nicolae Titulescu” – Nu se acordă

8. Premiul „Simion Bărnuțiu”

Lucrarea: Drept internațional privat

Autori: Dan-Andrei Popescu, Elena-Alina Oprea

9. Premiul „Andrei Rădulescu” – Nu se acordă

XII. filosofie, teologie, psihologie și pedagogie

1. Premiul „Constantin Rădulescu-Motru”

Lucrarea: L’Avènement de la métaphysique kantienne. Prémisses et enjeux d’une réception au xxe siècle

Autoare: Tinca Prunea-Bretonnet

2. Premiul „Mircea Florian“

a) Lucrarea: Critical Theory and Phenomenology. Polemics, Appropriations, Perspectives

Autor: Christian Ferencz-Flatz

b) Lucrarea: Limitele electoratului. Cine ar trebui să poată vota într-o democrație?

Autor: Alexandru Volacu

3. Premiul „Ion Petrovici”

Lucrarea: Testarea standardizată în educație

Autor: Dragoș Iliescu

4. Premiul „Vasile Conta”

a) Lucrarea: Rethinking Warfare in the 21st Century. The Influence and Effects of the Politics, Information and Communication Mix

Autori: Iulian Chifu, Greg Simons (Anglia)

b) Lucrarea: Globalizarea ipocriziei. Pentru o abordare umanistă a eticii memoriei

Autor: Gabriel Andreescu

5. Premiul „Dumitru Stăniloae” – Nu se acordă

XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ȘI AUDIOVIZUAL

Creație muzicală

1. Premiul „George Enescu”

Lucrarea: Metamorfose after M.C. Escher

Autor (compozitor): Vlad-Mihai Hirlav-Maistorovici

Muzicologie

2. Premiul „Ciprian Porumbescu”

Lucrarea: Muzicianul Cristian Misievici. Un călător în Văile plângerii (vol. I) și Cristian Misievici.

Cronicar muzical. Publicist (vol. II)

Autoare (coordonatoare): Carmen-Denisa Chelaru

Istoria artei

3. Premiul „George Oprescu”

Lucrarea: Valentina Rusu Ciubotaru: [Re]Descoperire

Autori: Constantin I. Ciobanu, Laura-Codrina Ioniță, Rodica Ursachi (Republica Moldova), Mircea Ciobanu (Republica Moldova), editor autor: Victoria Nagy-Vajda

Artă plastică

4. Premiul „Ion Andreescu”

Lucrarea: Fenomenul HĂRMAN

Autor (sculptor): Gheorghe-Alexandru Zaharia

Etnografie și folclor

5. Premiul „Simion Florea Marian”

Lucrarea: Știință și simbol în Ceramica de Horezu. Element de patrimoniu UNESCO

Autoare: Corina-Mirela Mihăescu

Creație arhitectonică

6. Premiul „Duiliu Marcu”

Lucrarea: British International School din Timișoara – clădirea Liceului „Ana Sandor” (inaugurată în anul 2023)

Autori: arh. Vlad-Alexandru Gaivoronschi, arh. Simina-Silvia Cuc

Artele spectacolului

7. Premiul „Aristizza Romanescu”

Rolul Scriitoarea Ula Richter din piesa de teatru Neliniște de Ivan Vîrîpaev, regia Bobi Pricop

Actriță: Dorina Lazăr

XIV. ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

1. Premiul „Grigore Moisil” – în colaborare cu Secţia de ştiinţe matematice – Nu se acordă

2. Premiul „Mihai Drăgănescu” – Nu se acordă

3. Premiul „Tudor Tănăsescu”

Lucrarea: Microunde. Soluții numerice

Autor: Ștefan Cantaragiu

4. Premiul „Gheorghe Cartianu”

Grupul de lucrări: Analiza rețelelor sociale folosind algoritmi de inteligență artificială și grafuri

Autori: Ciprian-Octavian Truică, Elena-Simona Apostol

* A mai primit Premiul Academiei Române

Diploma „Meritul Academic”

Societatea de Ştiinţe Matematice din România, cu prilejul împlinirii a 115 de ani de la înfiinţare

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, cu prilejul împlinirii a 95 de ani de la înfiinţare

Diploma „Distincția Culturală”