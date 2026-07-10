Poveștile Căii Victoriei, arta și educația se întâlnesc la „Străzi deschise”

Bucureștenii și turiștii sunt invitați, în zilele de 11 și 12 iulie, la un weekend dedicat patrimoniului cultural al Capitalei, în cadrul proiectului „Străzi deschise – București, Promenadă urbană”.

Sub tema „Patrimoniu viu: Bucureștiul dintre istorie și creație”, publicul va avea ocazia să descopere orașul printr-un tur ghidat, demonstrații artistice și experiențe educaționale interactive, într-un program care pune în valoare identitatea culturală a Bucureștiului. Unul dintre punctele centrale ale ediției din acest weekend este caravana educațională, care propune experiențe participative și ateliere dedicate tinerilor aflați la început de drum, informează un comunicat al ARCUB.

Caravana educațională USAMV, în premieră la „Străzi deschise”

Piața Revoluției devine, în acest weekend, un spațiu dedicat descoperirii oportunităților de studiu și dezvoltare profesională prin Caravana educațională USAMV București 2026. Sâmbătă și duminică, între orele 17:00 - 21:00, elevii de liceu și tinerii aflați în căutarea unui viitor parcurs educațional sunt invitați să participe la o experiență interactivă de orientare în carieră. Programul include jocuri educaționale, demonstrații cu roboți, experiențe cu ochelari VR, întâlniri cu studenții celor șapte facultăți ale Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, precum și premii instant pentru participanți.

Tur ghidat pe urmele istoriei Căii Victoriei

Sâmbătă, 11 iulie, de la ora 10:30, publicul este invitat să descopere povestea unuia dintre cele mai emblematice bulevarde ale Capitalei în cadrul turului ghidat „De la Podul Mogoșoaiei la Calea Victoriei – istoria unui bulevard celebru”, susținut de Ovidiu Neacșu, fondatorul proiectului cultural „Bucureștiul Povestit”. Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, pe baza înscrierii aici.

Arta prinde contur în spațiul public

Zona Parcului Kretzulescu devine un atelier în aer liber, unde membrii Asociației Artiștilor Plastici din București vor realiza demonstrații de pictură pe pânză, în prima zi de weekend, între orele 12:00 și 19:00. Vizitatorii vor putea urmări procesul de creație și vor interacționa cu artiștii.

Patrimoniul, redescoperit prin cultură și comunitate

Prin tema acestei ediții, „Străzi deschise – București, Promenadă urbană” pune în valoare patrimoniul construit și cultural al Capitalei ca o resursă vie, care inspiră creația artistică și dialogul cu comunitatea, transformând în fiecare weekend spațiul public într-un loc al întâlnirilor culturale.

Programul weekendului 11–12 iulie

Sâmbătă, 11 iulie

10:30–12:30 – Tur ghidat „De la Podul Mogoșoaiei la Calea Victoriei – istoria unui bulevard celebru” , cu Ovidiu Neacșu, fondatorul proiectului cultural „Bucureștiul Povestit”.

– Tur ghidat , cu Ovidiu Neacșu, fondatorul proiectului cultural „Bucureștiul Povestit”. 12:00–19:00 – Demonstrații de pictură pe pânză, susținute de Asociația Artiștilor Plastici din București, în zona Parcului Kretzulescu.

– Demonstrații de pictură pe pânză, susținute de Asociația Artiștilor Plastici din București, în zona Parcului Kretzulescu. 17:00–21:00 – Caravana educațională USAMV București 2026, Piața Revoluției – experiență interactivă de orientare în carieră dedicată elevilor de liceu, cu jocuri educaționale, demonstrații cu roboți, ochelari VR, întâlniri cu studenții celor șapte facultăți și premii instant.

Duminică, 12 iulie

17:00–21:00 – Caravana educațională USAMV București 2026, Piața Revoluției – experiență interactivă de orientare în carieră dedicată elevilor de liceu, cu jocuri educaționale, demonstrații cu roboți, ochelari VR, întâlniri cu studenții celor șapte facultăți și premii instant.

Traseu și restricții de circulație

Calea Victoriei devine pietonală, sâmbătă și duminică, 11 și 12 iulie , pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, între orele 10:00-22:00, fără afectarea intersecțiilor. Traficul rutier se reia pe timpul nopții (duminică spre luni), de la ora 22:00. Se va permite traversarea pe Str. Știrbei Vodă, Str. C.A. Rosetti, Str. Dem I. Dobrescu, Str. Ion Câmpineanu, Bd. Regina Elisabeta.